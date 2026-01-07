newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 14:24
Tροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ
Περιφέρεια προσφέρει πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς
Αυτοδιοίκηση 07 Ιανουαρίου 2026 | 14:15

Περιφέρεια προσφέρει πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς

«Προστατεύουμε τον άνθρωπο δίπλα μας, σαν τον εαυτό μας» δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας με αφορμή το πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας για ασθενείς της περιφέρειας.

Σύνταξη
Spotlight

«Παρά το γεγονός ότι η Ανακουφιστική Φροντίδα έχει μακρά ιστορία στην Ελλάδα, ωστόσο δεν έχει εξελιχθεί όσο στις άλλες οικονομικά εύρωστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κενό που υπάρχει στη Θεσσαλία, έρχεται να το καλύψει η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας και το Γενικό Νοσοκομείο»αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και προσθέτει: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση 160.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης θα προχωρήσει στην ανάπτυξη, οργάνωση και πιλοτική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ανθρωποκεντρικού μοντέλου ανακουφιστικής φροντίδας κατ’ οίκον, με επίκεντρο ασθενείς με καρκίνο και άλλες χρόνιες ή προχωρημένες παθήσεις.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός δώδεκα μηνών, από 01/01/2026 έως 31/12/2026, με αρχική περιοχή εφαρμογής την περιοχή ευθύνης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.
Πρόκειται για μια απόφαση που δίνει βάρος στην ομαδική προσέγγιση για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους και ενισχύει την ποιότητα ζωής των πασχόντων.

Περισσότεροι από το 95% ασθενών με καρκίνο και άλλες χρόνιες ή προχωρημένες παθήσεις καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, φυματίωση, HIV, διαβήτη, κίρρωση, νεφροπάθειες, διάφορες μορφές άνοιας και άλλες περιπεπλεγμένες σοβαρές ασθένειες, θα μπορούσαν να λαμβάνουν Ανακουφιστική Φροντίδα στο περιβάλλον του σπιτιού τους και μόνο γύρω στο 3,5% μπορεί να χρειασθούν ανά πάσα στιγμή νοσηλεία σε εσωτερική δομή.

Για να γεφυρωθεί το χάσμα που αφορά την πρόσβαση στην Ανακουφιστική Φροντίδα θα υπάρξει συγκρότηση και λειτουργία διεπιστημονικής ομάδας υγείας, εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού στην ανακουφιστική φροντίδα, ανάπτυξη κλινικών και νοσηλευτικών πρωτοκόλλων, δημιουργία και εφαρμογή μηχανισμού παραπομπών, καθώς και παροχή ιατρικής, νοσηλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης κατ’ οίκον φροντίδας σε ωφελούμενους της πιλοτικής φάσης. Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής του προγράμματος αποτελούν η δημιουργία και λειτουργία διαφανούς μηχανισμού παραπομπών και προτεραιοποίησης ωφελουμένων, η αξιοποίηση εργαλείων τηλεϊατρικής και ηλεκτρονικής καταγραφής δεδομένων, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας τόνισε πως η αξία της ζωής είναι η αξιοπρέπεια και ο κάθε ασθενής πιστεύει ότι την χάνει, γιατί δεν έχει τον έλεγχο, γι΄αυτό και οι γνώσεις γύρω από το θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας είναι υψίστης σημασίας. Το 95% των ασθενών με σοβαρά χρόνια νοσήματα, νοσηλεύεται στο σπίτι και όφελος για τον ασθενή και την οικογένειά του θα είναι σημαντικό.

Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας, μέσα από το πιλοτικό πρόγραμμα, μεταξύ άλλων θα επιτευχθεί η εξοικονόμηση πόρων για το Ε.Σ.Υ. και η καλύτερη αξιοποίηση των νοσοκομειακών κλινών. «Επάνω στο πρόγραμμα εργαζόμαστε 1,5 χρόνο σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και το Γενικό Νοσοκομείο, για να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό στήριξης που θα ενσωματώνει τις ψυχολογικές, κοινωνικές και πνευματικές πτυχές της φροντίδας των ασθενών και θα τους βοηθάει να παραμείνουν δραστήριοι.

Σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια που βιώνει ο ασθενής, εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες υγείας και τους κλινικούς γιατρούς για να σχεδιάζουν και να παρέχουν πιο κατάλληλη και προσανατολισμένη φροντίδα. Σεβόμαστε την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου και αρχή μας είναι πως όλοι οι ασθενείς ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, χρώματος, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες και να δέχονται την απαιτούμενη φροντίδα. Εάν θέλουμε να θεωρούμαστε πολιτισμένοι, προστατεύουμε τον άνθρωπο δίπλα μας, σαν τον εαυτό μας», δήλωσε ο κ. Κουρέτας.

World
Βενεζουέλα: Υπό ρωσική σημαία τάνκερ καταδιώκεται από τις ΗΠΑ – Η στάση της Ρωσίας

Βενεζουέλα: Υπό ρωσική σημαία τάνκερ καταδιώκεται από τις ΗΠΑ – Η στάση της Ρωσίας

Business
inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Νέα σελίδα 07.01.26

Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη

«Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και γνωρίζοντας ότι ο πήχης είναι ψηλά, αναλαμβάνω να υπηρετήσω τον θεσμό» τόνισε σε ανάρτηση της μεταξύ άλλων η νέα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Σύνταξη
Νέο ειδικό σχολείο στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων
Ίσες ευκαιρίες 07.01.26

Νέο ειδικό σχολείο στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σημαντικό έργο για την εκπαιδευτική κοινότητα και τις οικογένειες στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, σηματοδοτεί η ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου.

Σύνταξη
Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα
Υποδομές 05.01.26

Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την πράξη ένταξης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αιάντειο του δήμου Σαλαμίνας, συνολικού προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ
FIR 07.01.26

Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το πρωτοφανές περιστατικό γενικευμένου μπλακ άουτ στο FIR της χώρας, το οποίο ανέδειξε και την απουσία επαρκούς σχεδιασμού και πρόληψης από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα – Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης
Θεσσαλονίκη 07.01.26

Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα - Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης

Η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε καθώς εκκρεμεί τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου αστικής φύσης

Σύνταξη
Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα
Νέα επίθεση 07.01.26

Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης

Σύνταξη
Αγρότες: Εμπαιγμός τα μέτρα, ειδικά η ρύθμιση για το ρεύμα – «Θέλουν να μας εξαφανίσουν» – Συσκέψεις στα μπλόκα
Ελλάδα 07.01.26

Αγρότες: Εμπαιγμός τα μέτρα, ειδικά η ρύθμιση για το ρεύμα – «Θέλουν να μας εξαφανίσουν» – Συσκέψεις στα μπλόκα

Αρνητικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτοκτηνοτρόφων στην εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης - Μιλούν στο in οι επικεφαλής των κινητοποιήσεων Σωκράτης Αλειφτήρας, Δημήτρης και Θωμάς Μόσχος, Κώστας Τζέλλας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια
Τέλος εποχής 07.01.26

Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια

Στο τελευταίο επεισόδιο της 37ης σεζόν, με τίτλο «Seperance», ένας δημοφιλής χαρακτήρας-μασκότ ανακοίνωσε την αποχώρησή του μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας στη σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ
Επικαιρότητα 07.01.26

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ

«Η ασφάλεια των πτήσεων, όπως και η ασφάλεια της κοινωνίας, δεν διασφαλίζεται με δηλώσεις μετά την κατάρρευση, ούτε με μετακύλιση ευθυνών», διαμηνύει στην κυβέρνηση η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Γερμανία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο, αντιπαράθεση για την προστασία των υποδομών
Κόσμος 07.01.26

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο - Αντιπαράθεση για την προστασία των κρίσιμων υποδομών

Η έστω προσωρινή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη, κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στο Βερολίνο

Σύνταξη
ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών
«Μεθόδευση» 07.01.26

ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών

«Το πόσο νοιάζεται η κυβέρνηση για τους βιοπαλαιστές αγρότες το απέδειξε για μια ακόμα φορά σήμερα, καθώς την ίδια ώρα που κάνει εξαγγελίες, στέλνει, μέσω Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, νέα παραγγελία για αγροτοδικεία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Δεν παραδίδει την έδρα ο Φαραντούρης – «Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα»
Οι λόγοι 07.01.26

Δεν παραδίδει την έδρα ο Φαραντούρης – «Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα»

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με την ψήφο τους», υπογράμμισε ο ανεξάρτητος, πλέον, ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης επενδύει στην πόλωση, χωρίς διάθεση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αγοράς
ΠΑΣΟΚ 07.01.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης επενδύει στην πόλωση, χωρίς διάθεση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αγοράς

«Εμείς είμαστε κάθετα απέναντι στην οριζόντια και άδικη φορολόγηση. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι που μπορούμε να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Το τελευταίο αντίο στην Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λεπέν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της
Η μυστική ταφή 07.01.26

Το τελευταίο αντίο στην Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λεπέν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της

Το φέρετρο της Μπαρντό, καλυμμένο κυρίως με πορτοκαλί και κίτρινα λουλούδια ζέρμπερες, μεταφέρθηκε στην εκκλησία Notre-Dame-de-l'Assomption της πόλης στην αρχή της κηδείας, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από γαλλικά κανάλια ειδήσεων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δένδιας: Η πατρίδα πρέπει να κάνει το βέλτιστο αφού οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Δένδιας: Η πατρίδα πρέπει να κάνει το βέλτιστο αφού οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας

Μιλώντας κατά τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο υπουργός Άμυνας, υπερασπίστηκε τις προωθούμενες ρυθμίσεις επικαλούμενος την ανάγκη η χώρα μας ν’ ανταπεξέλθει στις αλλαγές των καιρών και να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ποια είναι η δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι που έκανε την ερώτηση-«πάσα» στον Γιασικεβίτσιους (pics)
Euroleague 07.01.26

Ποια είναι η δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι που έκανε την ερώτηση-«πάσα» στον Γιασικεβίτσιους (pics)

Η Ντενίζ Ακσόι έκανε μία... ιδιαίτερη ερώτηση στον Γιασικεβίτσιους και έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας – Ποια είναι η Τoυρκάλα δημοσιογράφος που προκάλεσε… χαμό στη Euroleague...

Σύνταξη
Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα
Τι αναφέρει 07.01.26

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα

Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας στη νέα παραγγελία του για τα αγροτικά μπλόκα ζητάει «να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την αυτόφωρη διαδικασία όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Από τη Γάζα ως την Βενεζουέλα, το Διεθνές Δίκαιο αποδεικνύεται ανίσχυρο – Μήπως ο ΟΗΕ έχει αποτύχει;
Παγκόσμιο αδιέξοδο 07.01.26

Από τη Γάζα ως την Βενεζουέλα, το Διεθνές Δίκαιο αποδεικνύεται ανίσχυρο – Μήπως ο ΟΗΕ έχει αποτύχει;

Ο ΟΗΕ, ο ακρογωνιαίος λίθος του μεταπολεμικού διεθνούς συστήματος, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη κρίση αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας στα 80 χρόνια της ύπαρξής του.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»
Με απόφαση Φάμελλου 07.01.26

Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»

Έπειτα από απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τέθηκε εκτός ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, μετά τις δηλώσεις σχετικά με το υπό σύσταση κόμμα Καρυστιανού

Σύνταξη
Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»
Culture Live 07.01.26

Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»

Η απίστευτη μεταμόρφωση του Χιου Τζάκμαν για τo φιλμ, που αποτελεί μια σκοτεινή επανεκτέλεση του κλασικού μύθου και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες εντός του 2026.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

