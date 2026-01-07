Περιφέρεια προσφέρει πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς

«Παρά το γεγονός ότι η Ανακουφιστική Φροντίδα έχει μακρά ιστορία στην Ελλάδα, ωστόσο δεν έχει εξελιχθεί όσο στις άλλες οικονομικά εύρωστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κενό που υπάρχει στη Θεσσαλία, έρχεται να το καλύψει η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας και το Γενικό Νοσοκομείο»αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και προσθέτει: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση 160.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης θα προχωρήσει στην ανάπτυξη, οργάνωση και πιλοτική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ανθρωποκεντρικού μοντέλου ανακουφιστικής φροντίδας κατ’ οίκον, με επίκεντρο ασθενείς με καρκίνο και άλλες χρόνιες ή προχωρημένες παθήσεις.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός δώδεκα μηνών, από 01/01/2026 έως 31/12/2026, με αρχική περιοχή εφαρμογής την περιοχή ευθύνης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Πρόκειται για μια απόφαση που δίνει βάρος στην ομαδική προσέγγιση για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους και ενισχύει την ποιότητα ζωής των πασχόντων.

Περισσότεροι από το 95% ασθενών με καρκίνο και άλλες χρόνιες ή προχωρημένες παθήσεις καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, φυματίωση, HIV, διαβήτη, κίρρωση, νεφροπάθειες, διάφορες μορφές άνοιας και άλλες περιπεπλεγμένες σοβαρές ασθένειες, θα μπορούσαν να λαμβάνουν Ανακουφιστική Φροντίδα στο περιβάλλον του σπιτιού τους και μόνο γύρω στο 3,5% μπορεί να χρειασθούν ανά πάσα στιγμή νοσηλεία σε εσωτερική δομή.

Για να γεφυρωθεί το χάσμα που αφορά την πρόσβαση στην Ανακουφιστική Φροντίδα θα υπάρξει συγκρότηση και λειτουργία διεπιστημονικής ομάδας υγείας, εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού στην ανακουφιστική φροντίδα, ανάπτυξη κλινικών και νοσηλευτικών πρωτοκόλλων, δημιουργία και εφαρμογή μηχανισμού παραπομπών, καθώς και παροχή ιατρικής, νοσηλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης κατ’ οίκον φροντίδας σε ωφελούμενους της πιλοτικής φάσης. Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής του προγράμματος αποτελούν η δημιουργία και λειτουργία διαφανούς μηχανισμού παραπομπών και προτεραιοποίησης ωφελουμένων, η αξιοποίηση εργαλείων τηλεϊατρικής και ηλεκτρονικής καταγραφής δεδομένων, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας τόνισε πως η αξία της ζωής είναι η αξιοπρέπεια και ο κάθε ασθενής πιστεύει ότι την χάνει, γιατί δεν έχει τον έλεγχο, γι΄αυτό και οι γνώσεις γύρω από το θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας είναι υψίστης σημασίας. Το 95% των ασθενών με σοβαρά χρόνια νοσήματα, νοσηλεύεται στο σπίτι και όφελος για τον ασθενή και την οικογένειά του θα είναι σημαντικό.

Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας, μέσα από το πιλοτικό πρόγραμμα, μεταξύ άλλων θα επιτευχθεί η εξοικονόμηση πόρων για το Ε.Σ.Υ. και η καλύτερη αξιοποίηση των νοσοκομειακών κλινών. «Επάνω στο πρόγραμμα εργαζόμαστε 1,5 χρόνο σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και το Γενικό Νοσοκομείο, για να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό στήριξης που θα ενσωματώνει τις ψυχολογικές, κοινωνικές και πνευματικές πτυχές της φροντίδας των ασθενών και θα τους βοηθάει να παραμείνουν δραστήριοι.

Σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια που βιώνει ο ασθενής, εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες υγείας και τους κλινικούς γιατρούς για να σχεδιάζουν και να παρέχουν πιο κατάλληλη και προσανατολισμένη φροντίδα. Σεβόμαστε την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου και αρχή μας είναι πως όλοι οι ασθενείς ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, χρώματος, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες και να δέχονται την απαιτούμενη φροντίδα. Εάν θέλουμε να θεωρούμαστε πολιτισμένοι, προστατεύουμε τον άνθρωπο δίπλα μας, σαν τον εαυτό μας», δήλωσε ο κ. Κουρέτας.