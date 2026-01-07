newspaper
Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης αποκτά Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Αυτοδιοίκηση 07 Ιανουαρίου 2026 | 13:45

Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης αποκτά Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Μια σημαντική δομή κοινωνικοποίησης και φροντίδας δημιουργεί ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Σύνταξη
Κέντρο Ημερίσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων δημιουργεί ο δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης σε μια εποχή που οι κοινωνικές δομές των Δήμων αποτελούν μια αναγκαία συνθήκη ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

Ειδικότερα, την ένταξη της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης» στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Βάσει της Πράξης και σύμφωνα με ανάρτηση του Δήμου, «το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Π.Ε.Κ.Α), στα πλαίσια Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης στην νέα περίοδο προγραμματισμού ΕΣΠΑ 2021 – 2027, θα λειτουργήσει τη νεοσύστατη Κοινωνική Δομή του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης προς όφελος ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τα οποία δεν τους επιτρέπουν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και παράλληλα το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά ή οικονομικά ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Η λειτουργία της δομής στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, όπως προσθέτει η ανάρτηση, θα γίνει με χρηματοδότηση του Προγράμματος Δυτική Ελλάδα, ύψους 348.480 ευρώ.

Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί

Στόχος της Λειτουργίας του Κ.Η.Φ.Η, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης και τέταρτης ηλικίας, η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών των οικογενειών με το ηλικιωμένο μέλος, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού και εν γένει διατήρηση μίας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με τη φροντίδα τους.

Το Κ.Η.Φ.Η θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση, 8 ώρες σε πρωινή βάρδια, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και θα παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας στους ηλικιωμένους στη διάρκεια της παραμονής τους, όπως νοσηλευτική φροντίδα, ατομική υγιεινή, φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών της καθημερινότητας, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης κλπ.

Τα στελέχη της Δομής θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ωφελούμενους και θα επικεντρωθούν σε ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξής των ωφελούμενων ηλικιωμένων, νοσηλευτικής φροντίδας του καθώς και σε ενέργειες διευκόλυνσης της παραπομπής τους σε αρμόδιες υπηρεσίες προς το σκοπό επίλυσης ζητημάτων τους.

Στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν δράσεις δικτύωσης, συναντήσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας καθώς και ανοιχτές εκδηλώσεις. Θα υπάρξει επίσης προσέλκυση χορηγών, ένταξη εθελοντών και δημοσιοποίηση των ενεργειών της Δομής μέσω εκδηλώσεων, διανομής εντύπων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Παραμένει εποικοδομητική η JP Morgan

Χρηματιστήριο Αθηνών: Παραμένει εποικοδομητική η JP Morgan

Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Νέα σελίδα 07.01.26

Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη

«Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και γνωρίζοντας ότι ο πήχης είναι ψηλά, αναλαμβάνω να υπηρετήσω τον θεσμό» τόνισε σε ανάρτηση της μεταξύ άλλων η νέα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Σύνταξη
Νέο ειδικό σχολείο στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων
Ίσες ευκαιρίες 07.01.26

Νέο ειδικό σχολείο στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σημαντικό έργο για την εκπαιδευτική κοινότητα και τις οικογένειες στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, σηματοδοτεί η ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου.

Σύνταξη
Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα
Υποδομές 05.01.26

Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την πράξη ένταξης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αιάντειο του δήμου Σαλαμίνας, συνολικού προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας
Κοινή επιστολή 02.01.26

«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας

Η διάταξη για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών περιλαμβάνεται στο άρθρο 31 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών - Τι αναφέρουν οι πέντε δήμαρχοι στην κοινή επιστολή τους προς τους υπουργούς Θοδωρή Λιβάνιο και Σοφία Ζαχαράκη

Σύνταξη
Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο
Προχωράνε 02.01.26

Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση των Μονάδων Επεξεργασίας, Ανάκτησης και Ανακύκλωσης απορριμμάτων στη Μύκονο, την Πάρο και τη Σύρο, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αξιωματούχοι του Κιέβου και της Ουάσινγκτον συνεχίζουν τις συνομιλίες στο Παρίσι
Η ανάρτηση Ζελένσκι 07.01.26

Αξιωματούχοι του Κιέβου και της Ουάσινγκτον συνεχίζουν τις συνομιλίες στο Παρίσι - Τα δύο «καυτά» θέματα

Η Διακήρυξη του Παρισιού «αναγνωρίζει για πρώτη φορά» μία «επιχειρησιακή σύγκλιση» ανάμεσα στη «Συμμαχία των Προθύμων», την Ουκρανία και τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς
Culture Live 07.01.26

Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ρόλο της Millie στο sequel του The Housemaid, ενώ κατά πολλούς έχει «κλειδώσει» τη θέση της ως Bond girl.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υποκλοπές: Ο Γιάννης Λαβράνος, οι νέες μπίζνες και τα νέα πρόσωπα στο πλευρό του που φτάνουν έως την… Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Πολιτική 07.01.26

Υποκλοπές: Ο Γιάννης Λαβράνος, οι νέες μπίζνες και τα νέα πρόσωπα στο πλευρό του που φτάνουν έως την… Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Το in φέρνει στο φως πρόσωπα και εταιρείες αποδεικνύοντας ότι παρά τα μεγάλα του μπλεξίματα με τη φορολογική διοίκηση, ο κατηγορούμενος για τις υποκλοπές Γιάννης Λαβράνος συνεχίζει κανονικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δυτική Όχθη: Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταγγέλλει το ισραηλινό «απαρτχάιντ»
Έκθεση - καταπέλτης 07.01.26

Η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ καταγγέλλει το ισραηλινό «απαρτχάιντ» στη Δυτική Όχθη

«Παρακολουθούμε έναν συστηματικό στραγγαλισμό των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη», κατήγγειλε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)
Euroleague 07.01.26

Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)

Η Αρμάνι μετά τη νίκη στο Μιλάνο, πήρε «διπλό» στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Άρμονι Μπρουκς να «πληγώνει» και τις δύο φορές τους Πράσινους – Τα απίθανα νούμερα του Αμερικανού και τα δεδομένα για το συμβόλαιό του.

Σύνταξη
«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» – Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή
«Σκληρή αγάπη» 07.01.26

«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» - Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή

Ο πρώην ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των KISS, Πίτερ Κρις, ο οποίος αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980 για να επιστρέψει αργότερα, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2008.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κυβέρνηση εξειδικεύει τα μέτρα για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα
Agro-in 07.01.26 Upd: 13:30

Η κυβέρνηση εξειδικεύει τα μέτρα για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα» πέρα από αυτά που εξειδικεύουν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί ενώ οι αγρότες τηρούν στάση αναμονής παραμένοντας σε θέση μάχης

Σύνταξη
Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Νέα σελίδα 07.01.26

Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη

«Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και γνωρίζοντας ότι ο πήχης είναι ψηλά, αναλαμβάνω να υπηρετήσω τον θεσμό» τόνισε σε ανάρτηση της μεταξύ άλλων η νέα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Σύνταξη
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έδωσε τις… ευλογίες του στον Φλέτσερ για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έδωσε τις… ευλογίες του στον Φλέτσερ για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ντάρεν Φλέτσερ όλα δείχνουν ότι θα είναι ο προσωρινός τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δεν γινόταν να μην έχει επικοινωνία με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον προτού αναλάβει…

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ θέλει να την αρπάξει με τέσσερις κινήσεις – Λογαριάζει χωρίς τους ντόπιους
Απειλών συνέχεια 07.01.26

Ο Τραμπ θέλει να αρπάξει τη Γροιλανδία με τέσσερις κινήσεις - Λογαριάζει χωρίς τους ντόπιους

Το Politico εξετάζει πώς θα μπορούσε να ξεδιπλωθεί η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάκτηση της Γροιλανδίας - Οι ντόπιοι, σε ποσοστό 85%, αντιτίθεται στην ένταξή τους στις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες
Πολιτική 07.01.26

Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες

Σε μία ανάρτηση με θριαμβολίες για τα ευρωπαϊκά κονδύλια της ΕΕ προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τους αγρότες

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Η ‘νέα εποχή’ του ν/σ των Ενόπλων Δυνάμεων αφορά την πολεμική προετοιμασία ΝΑΤΟ και ΕΕ»
Η ανακοίνωση 07.01.26

Η «νέα εποχή» του ν/σ των Ενόπλων Δυνάμεων αφορά την πολεμική προετοιμασία ΝΑΤΟ και ΕΕ, διαμηνύει το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εκφράζει τη στήριξή του στα δίκαια αιτήματα των υπαξιωματικών, αξιωματικών, των φοιτητών και των γυναικών και δηλώνει ότι θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την ικανοποίησή τους

Σύνταξη
Νέο ειδικό σχολείο στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων
Ίσες ευκαιρίες 07.01.26

Νέο ειδικό σχολείο στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σημαντικό έργο για την εκπαιδευτική κοινότητα και τις οικογένειες στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, σηματοδοτεί η ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου.

Σύνταξη
