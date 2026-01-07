Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης αποκτά Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Κέντρο Ημερίσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων δημιουργεί ο δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης σε μια εποχή που οι κοινωνικές δομές των Δήμων αποτελούν μια αναγκαία συνθήκη ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

Ειδικότερα, την ένταξη της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης» στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Βάσει της Πράξης και σύμφωνα με ανάρτηση του Δήμου, «το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Π.Ε.Κ.Α), στα πλαίσια Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης στην νέα περίοδο προγραμματισμού ΕΣΠΑ 2021 – 2027, θα λειτουργήσει τη νεοσύστατη Κοινωνική Δομή του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης προς όφελος ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τα οποία δεν τους επιτρέπουν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και παράλληλα το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά ή οικονομικά ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Η λειτουργία της δομής στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, όπως προσθέτει η ανάρτηση, θα γίνει με χρηματοδότηση του Προγράμματος Δυτική Ελλάδα, ύψους 348.480 ευρώ.

Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί

Στόχος της Λειτουργίας του Κ.Η.Φ.Η, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης και τέταρτης ηλικίας, η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών των οικογενειών με το ηλικιωμένο μέλος, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού και εν γένει διατήρηση μίας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με τη φροντίδα τους.

Το Κ.Η.Φ.Η θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση, 8 ώρες σε πρωινή βάρδια, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και θα παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας στους ηλικιωμένους στη διάρκεια της παραμονής τους, όπως νοσηλευτική φροντίδα, ατομική υγιεινή, φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών της καθημερινότητας, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης κλπ.

Τα στελέχη της Δομής θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ωφελούμενους και θα επικεντρωθούν σε ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξής των ωφελούμενων ηλικιωμένων, νοσηλευτικής φροντίδας του καθώς και σε ενέργειες διευκόλυνσης της παραπομπής τους σε αρμόδιες υπηρεσίες προς το σκοπό επίλυσης ζητημάτων τους.

Στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν δράσεις δικτύωσης, συναντήσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας καθώς και ανοιχτές εκδηλώσεις. Θα υπάρξει επίσης προσέλκυση χορηγών, ένταξη εθελοντών και δημοσιοποίηση των ενεργειών της Δομής μέσω εκδηλώσεων, διανομής εντύπων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης».