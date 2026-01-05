Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Σε μια εποχή που η ειρήνη αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα»
- Απίστευτη απάτη: Του είπαν ότι δήθεν απήγαγαν τον γιο του και του άρπαξαν 370 λίρες αξίας 330.000 ευρώ
- Οργή για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – «Γιατί οι ιδιοκτήτες του μπαρ είναι ελεύθεροι;»
- Σε αμόκ 54χρονη - Έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα
- Σήμερα η πρώτη εμφάνιση Μαδούρο μετά την απαγωγή του - Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης
Ωμή πράξη παραβίασης τους Διεθνούς Δικαίου χαρακτηρίζει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας και της συζύγου του.
Με ανακοίνωση της η Ένωσης Διοικητικών Δικαστών αναφέρει τα εξής:
Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για την τέλεση μιας ακόμη ωμής πράξης παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου. Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο έδαφος της Βενεζουέλας, η σύλληψη/απαγωγή του Προέδρου της και της συζύγου του και η εξαγγελία εγκατάστασης αμερικάνικης διοίκησης στη χώρα, συνιστά εξέλιξη που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι το διεθνές δίκαιο προσεγγίζεται στη βάση της οικονομίας και ότι οι θεμελιώδεις αρχές του σβήνονται και ξαναγράφονται στην πράξη ανάλογα με τις επιδιώξεις των οικονομικά ισχυρών. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ακολουθία σειράς παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σε βάρος των λαών.
Σε μια εποχή που η ειρήνη αναδεικνύεται στο μεγάλο διακύβευμα της ανθρωπότητας, τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 1 και 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σε άλλα διεθνή κείμενα, πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα. Οι διεθνείς και κρατικοί θεσμοί που έχουν αρμοδιότητα σχετικά με την τήρηση του δικαίου, οφείλουν να μην παραγνωρίζουν την ως άνω αναγκαιότητα και να αντιδρούν με αποφασιστικότητα σε καταφανείς περιπτώσεις παραβίασης του διεθνούς δικαίου.
- Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο
- «Hercules the Bear: A Love Story»: Η ιστορία της αρκούδας που μεγάλωσε ως το παιδί ενός ζευγαριού
- Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας
- Τζέι Ντι Βανς: Συναγερμός στις αρχές μετά από συμβάν στο σπίτι του
- Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;
- MEGA: Έπιασε κορυφή στην τηλεθέαση με τη μετάδοση του Betsson Super Cup
- Ο Έλτον Τζον με τον σύζυγό του και τους γιους τους σε μια σπάνια, κοινή εμφάνιση στο πάρτι της Ντονατέλα Βερσάτσε
- Τι είπε ο Αταμάν για πιθανή μεταγραφή στον Παναθηναϊκό…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις