Σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο κεφάλι

Σε κρίσιμη κατάσταση, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 16χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι από εκπυρσοκρότηση στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη όταν το αγόρι πήγε να κυνηγήσει πουλιά και γλίστρησε, με αποτέλεσμα το όπλο να εκπυρσοκροτήσει.

Το περιστατικό έγινε την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, όταν ο ανήλικος φέρεται να πήρε την καραμπίνα για να κυνηγήσει πουλιά έξω από το σπίτι του. Άγνωστο πως, ο 16χρονος γλίστρησε, το όπλο εκπυρσοκρότησε και τα σκάγια τον τραυμάτισαν στο κεφάλι.

Αμέσως διακομίστηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας, απ’ όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο νεαρός υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, ενώ τις επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με το MEGA, η τελευταία αξονική έδειξε ήπια αύξηση του οιδήματος, χωρίς όμως να καταγραφεί αιφνίδια επιδείνωση.