Πρέβεζα: Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα – Συνελήφθη ο πατέρας του
Το ατύχημα σημειώθηκε σε χωριό του δήμου Ζηρού στη Πρέβεζα - Ο 16χρονος δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή
Μάχη για την ζωή του δίνει ένας 16χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά με καραμπίνα σε χωριό του Δήμου Ζηρού στη Πρέβεζα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 16χρονος βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του και κυνηγούσε πουλιά. Κάτω από άγνωστες συνθήκες το όπλο εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.
Έπεσε ενώ κρατούσε το όπλο
Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες ο ανήλικος γλίστρησε και έπεσε και κατά την πτώση υπήρξε η εκπυρσοκρότηση.
Άμεσα διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας όπου διασωληνώθηκε και αναμένεται να διακομισθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πιθανότητα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Συνελήφθη ο πατέρας του
Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.
Σύμφωνα με πληροφορίες η καραμπίνα ανήκει στον πατέρα του 16χρονου ο οποίος συνελήφθη.
Από την οικογένεια λένε ότι το παιδί πήρε το όπλο κρυφά και βγήκε στην αυλή με τις σαγιονάρες. Εκεί κάπου γλίστρησε και σημειώθηκε το ατύχημα.
