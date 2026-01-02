Πρέβεζα: Αγωνία για τον 16χρονο που τραυματίστηκε με καραμπίνα – Έπεσε και εκπυρσοκρότησε το όπλο
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 16χρονος στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Μάχη για την ζωή του δίνει ένας 16χρονος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα από την Φιλιππιάδα, ύστερα από ατύχημα με κυνηγετικό όπλο.
Το περιστατικό έγινε περίπου στις 4 το απόγευμα της Πέμπτης (1/1), όταν ο ανήλικος, χωρίς να γίνει αντιληπτός από τον πατέρα του, πήρε το κυνηγετικό του όπλο, σύμφωνα με πληροφορίες, για να διώξει πουλιά από την αυλή του σπιτιού του και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, γλίστρησε, έπεσε και το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.
Για το περιστατικό συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη του οπλισμού του ο πατέρας, που με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.
