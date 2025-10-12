Καβάλα: Νεκρός 51χρονος κυνηγός – Εκπυρσοκρότησε το όπλο του
Ο 51χρονος κυνηγός πήγε να μαζέψει το θήραμά του και βρήκε τραγικό θάνατο -
Τραγωδία στην Καβάλα, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του την Κυριακή (12/10), ενώ είχε βγει για κυνήγι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κυνηγιού στον Δήμο Παγγαίου, όταν το όπλο του 51χρονου εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Πώς συνέβη η τραγωδία στην Καβάλα
Η ομάδα των φίλων του κυνηγούσε από νωρίς το πρωί σε αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ορφανού.
Αφού είχαν εντοπίσει και χτυπήσει ένα αγριογούρουνο, την ώρα που πήγαν να το μαζέψουν, το κυνηγετικό όπλο του θύματος εκπυρσοκρότησε.
Όπως φαίνεται, το όπλο δεν ήταν ασφαλισμένο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Για τον θάνατο του άνδρα έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
- Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν γκαζάκια και ακολουθεί η έκρηξη στο παράρτημα του Υπ.Α.Αν.
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πολύ καλό ξεκίνημα του Σορτς στο ΣΕΦ (vids)
- Λάθος Βασίλισσα: «Δεν είναι η Μαρία Αντουανέτα, είναι η αδελφή της» – Ανατροπή για ιστορικό παιδικό πορτρέτο
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η εντυπωσιακή τάπα του Μιλουτίνοφ στον Σορτς (vid)
- «Υποψήφιος για την Εθνική Σερβίας ο Νίκολιτς»
- Φάρσαλα: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας σε εκκοκκιστήριο – Ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις