Τραγωδία στην Καβάλα, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του την Κυριακή (12/10), ενώ είχε βγει για κυνήγι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κυνηγιού στον Δήμο Παγγαίου, όταν το όπλο του 51χρονου εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Πώς συνέβη η τραγωδία στην Καβάλα

Η ομάδα των φίλων του κυνηγούσε από νωρίς το πρωί σε αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ορφανού.

Αφού είχαν εντοπίσει και χτυπήσει ένα αγριογούρουνο, την ώρα που πήγαν να το μαζέψουν, το κυνηγετικό όπλο του θύματος εκπυρσοκρότησε.

Όπως φαίνεται, το όπλο δεν ήταν ασφαλισμένο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Για τον θάνατο του άνδρα έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.