Χρυσοχώρι Γορτυνίας: Νεκρός 57χρονος σε κυνήγι αγριογούρουνου – Πυροβολήθηκε από άλλο κυνηγό
Ο 57χρονος σκοτώθηκε όταν ο άλλος κυνηγός τον πέρασε για αγριογούρουνο και τον πυροβόλησε
- Σύνδεση του διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
- Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της μάντρας που σημειώθηκε η έκρηξη στο Τσοτύλι
- Γιατί δεν ήρθε η αναβάθμιση από τη Moody΄ς – Τα βαρίδια της ανάπτυξης
- «Μαζική επίθεση» από τη Ρωσία καταγγέλλει ο Ζελένσκι - Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες
Τραγικό τέλος είχε το κυνήγι αγριογούρουνου σε χωριό της Γορτυνίας, όταν ένας 57χρονος κυνηγός από την Αρκαδία έχασε τη ζωή του το πρωί, στην περιοχή ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα.
Τον πέρασε για αγριογούρουνο και πυροβόλησε
Οι πρώτες πληροφορίες του ilialive.gr αναφέρουν πως άλλος κυνηγός από την Ηλεία, άκουσε την κίνηση μέσα στην βλάστηση, πίστεψε πως πρόκειται για αγριογούρουνο και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 57χρονος κυνηγός.
Στο σημείο έσπευσε η Θηροφυλακή, ενώ έχει επέμβει η Αστυνομία και δράστης και μάρτυρες, έχουν οδηγηθεί στο Α.Τ. Τροπαίων όπου δίνουν καταθέσεις για το περιστατικό.
- LIVE: Λίβερπουλ – Έβερτον
- Ηράκλειο: Χάρισε ζωή με τον θάνατό του 70χρονος
- Ο ρόλος του «κρυφού κωδικού» στη φορολογική δήλωση για την επιστροφή ενοικίου
- Σέρρες: Οργισμένη κινητοποίηση – Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO
- Art Athina: Ο Στέφανος Ρόκος δημιούργησε τις αφίσες για το 66ο ΦΚΘ και μας αποκαλύπτει τι τον ενέπνευσε
- ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις