Τραγικό τέλος είχε το κυνήγι αγριογούρουνου σε χωριό της Γορτυνίας, όταν ένας 57χρονος κυνηγός από την Αρκαδία έχασε τη ζωή του το πρωί, στην περιοχή ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα.

Τον πέρασε για αγριογούρουνο και πυροβόλησε

Οι πρώτες πληροφορίες του ilialive.gr αναφέρουν πως άλλος κυνηγός από την Ηλεία, άκουσε την κίνηση μέσα στην βλάστηση, πίστεψε πως πρόκειται για αγριογούρουνο και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 57χρονος κυνηγός.

Στο σημείο έσπευσε η Θηροφυλακή, ενώ έχει επέμβει η Αστυνομία και δράστης και μάρτυρες, έχουν οδηγηθεί στο Α.Τ. Τροπαίων όπου δίνουν καταθέσεις για το περιστατικό.