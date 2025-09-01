Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μεταφέρθηκε εσπευσμένα 71χρονος κυνηγός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχθηκε πυροβολισμό από άλλον κυνηγό κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου σε περιοχή του Παρακαλάμου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Η ομάδα είχε οργανώσει «παγάνα», όμως κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας 63χρονος πυροβόλησε θεωρώντας ότι στόχευε το θήραμα. Τα σκάγια χτύπησαν τον φίλο του κυρίως στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Ο 63χρονος συνελήφθη και κρατείται, ενώ η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση.