Στέγη για τους ανθρώπους που κρατούν όρθιους τους τουριστικούς δήμους
Σημαντική χρηματοδότηση 760.000 ευρώ στο Δήμο λειψών για κατοικίες δημοσίων υπαλλήλων, αναδεικνύοντας την ανάγκη αντίστοιχων έργων σε όλη τη χώρα.
- Οι Κυκλάδες λένε «όχι» στις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις
- Eurostar: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους επιβάτες – Ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων
- Βοηθούσε γυναίκα να παρκάρει και βρέθηκε διασωληνωμένος - Εγκλωβίστηκε ο λαιμός του στην πόρτα
- Έρχονται οι «προκάτ» φορολογικές δηλώσεις - Πότε ανοίγει το Taxis
Μια ιδιαίτερα ουσιαστική παρέμβαση για την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της κοινωνικής συνοχής των μικρών νησιωτικών δήμων αποτελεί η απόφαση χρηματοδότησης του Δήμου Λειψών, ύψους 760.000 ευρώ, για την αγορά και ανέγερση κατοικιών δημοσίων υπαλλήλων. Η απόφαση υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», σηματοδοτώντας ένα έργο με άμεσο και μετρήσιμο όφελος για την τοπική κοινωνία.
Σε έναν τουριστικό δήμο με περιορισμένο οικιστικό απόθεμα και υψηλές πιέσεις στην αγορά κατοικίας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, η εξασφάλιση στέγης για γιατρούς, αστυνομικούς, δασκάλους και εκπαιδευτικούς, στελέχη της αυτοδιοίκησης και άλλους κρίσιμους δημόσιους λειτουργούς δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά βασική προϋπόθεση για τη στοιχειώδη λειτουργία του κράτους.
Μάλιστα από την 1η Ιανουαρίου 2026, ο Δήμος Λειψών θα μπορεί να κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε μέσα στους επόμενους μήνες να υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις στέγασης.
Η αναγκαιότητα τέτοιων έργων δεν αφορά μόνο τους Λειψούς, αλλά το σύνολο των τουριστικών δήμων της χώρας. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία και ενόψει της επικείμενης προκήρυξης θέσης ιατρού, αναδεικνύοντας ότι χωρίς στέγη δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική στελέχωση και βιώσιμη ανάπτυξη.
Έργα αυτού του τύπου αποτελούν αναγκαίο εργαλείο πολιτικής για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και τη θωράκιση των τουριστικών περιοχών σε βάθος χρόνου αλλά και βασικό λόγο είτε να παραμείνει κανείς στον τόπο γέννησης του είτε ακόμη και να αποφασίσει κάποιος να μετακομίσει εκεί. Ο Δήμος Λειψών δείχνει τον δρόμο.
- Πυροτεχνήματα: Ο φόβος και ο τρόμος για τον σκύλο – Πώς θα τον καθησυχάσουμε
- Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι
- Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει απολύσεις στις τράπεζες – Τι προβλέπει η Morgan Stanley
- Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας δεν υπήρξε ποτέ πιο δυνατή από ό,τι είναι σήμερα
- O Βραζιλιάνος θρύλος, Ρομπέρτο Κάρλος υπέστη έμφραγμα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο!
- Ο Ζοσέ Σα έκανε μυθική επέμβαση στο «Ολντ Τράφοντ» και έκανε όλη την Premier League να παραμιλάει (vid)
- Εξελίξεις στην υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θα ερευνήσει 5,2 εκατ. σελίδες φακέλων
- Πρωτοχρονιά: Το νησιωτικό σύμπλεγμα Κιριμπάτι γιόρτασε πρώτο την έλευση του 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις