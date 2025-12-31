Στέγη για τους ανθρώπους που κρατούν όρθιους τους τουριστικούς δήμους

Μια ιδιαίτερα ουσιαστική παρέμβαση για την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της κοινωνικής συνοχής των μικρών νησιωτικών δήμων αποτελεί η απόφαση χρηματοδότησης του Δήμου Λειψών, ύψους 760.000 ευρώ, για την αγορά και ανέγερση κατοικιών δημοσίων υπαλλήλων. Η απόφαση υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», σηματοδοτώντας ένα έργο με άμεσο και μετρήσιμο όφελος για την τοπική κοινωνία.

Σε έναν τουριστικό δήμο με περιορισμένο οικιστικό απόθεμα και υψηλές πιέσεις στην αγορά κατοικίας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, η εξασφάλιση στέγης για γιατρούς, αστυνομικούς, δασκάλους και εκπαιδευτικούς, στελέχη της αυτοδιοίκησης και άλλους κρίσιμους δημόσιους λειτουργούς δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά βασική προϋπόθεση για τη στοιχειώδη λειτουργία του κράτους.

Μάλιστα από την 1η Ιανουαρίου 2026, ο Δήμος Λειψών θα μπορεί να κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε μέσα στους επόμενους μήνες να υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις στέγασης.

Η αναγκαιότητα τέτοιων έργων δεν αφορά μόνο τους Λειψούς, αλλά το σύνολο των τουριστικών δήμων της χώρας. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία και ενόψει της επικείμενης προκήρυξης θέσης ιατρού, αναδεικνύοντας ότι χωρίς στέγη δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική στελέχωση και βιώσιμη ανάπτυξη.

Έργα αυτού του τύπου αποτελούν αναγκαίο εργαλείο πολιτικής για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και τη θωράκιση των τουριστικών περιοχών σε βάθος χρόνου αλλά και βασικό λόγο είτε να παραμείνει κανείς στον τόπο γέννησης του είτε ακόμη και να αποφασίσει κάποιος να μετακομίσει εκεί. Ο Δήμος Λειψών δείχνει τον δρόμο.