Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές

Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, 31 Δεκεμβρίου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά προκλήθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, λίγο μετά τις 17:00, στην οδό Πολυβίου, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών της Καλαμαριάς.

Επί τόπου έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα και επιχείρησαν για την κατάσβεση. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, σύμφωνα με το thestival.gr.

Δείτε βίντεο από την πυρκαγιά: