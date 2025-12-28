Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη μετά από φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Κάτω Τούμπα.

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Επταλόφου στην Κάτω Τούμπα με την πυροσβεστική να ειδοποιείται στις 19:35. Την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά δύο ηλικιωμένοι βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Εγκλωβίστηκαν άτομα

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πιο συγκεκριμένα στην κατάσβεση επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και ένα βραχιονοφόρο. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής απεγκλώβισε το ζευγάρι και παρέδωσαν σε διασώστες το ΕΚΑΒ τη γυναίκα, όπου διεκομίσθη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και διασωληνώθηκε, σύμφωνα με το voria.gr. Στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου βρίσκονταν μια γυναίκα με τα τρία παιδιά της.

Για να προστατευτούν κλείστηκαν στο πίσω δωμάτιο της οικίας τους. Απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες μόλις έσβησε η φωτιά στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου. Το ΕΚΑΒ μετέφερε εκτός της ηλικιωμένης συνολικά εννέα άτομα στο Ιπποκράτειο, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά όλοι τους σε πολύ καλή κατάσταση.

Οι φλόγες κατέστρεψαν το διαμέρισμα του άτυχου ζευγαριού.

Δείτε βίντεο: