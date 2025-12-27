Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς – Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες
Στο διαμέρισμα και συγκεκριμένα στο χολ βρέθηκε σόμπα συνδεδεμένη με φιάλη υγραερίου, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για διαρροή
- Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025
- Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο στην Κρήτη - 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια
- Συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ την Δευτέρα στη Φλόριντα – Συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα
- Βουλευτικές εκλογές την Κυριακή στο Κόσοβο - Αναζητείται έξοδος από την πολιτική κρίση
Τραγικό τέλος βρήκαν δύο άνδρες συριακής καταγωγής το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στην Καλλιθέα, όταν ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμα όπου διέμεναν, επί της οδού Αγαμέμνονος.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά προκλήθηκε από σόμπα υγραερίου που βρισκόταν σε λειτουργία.
Γείτονες που αντιλήφθηκαν τους καπνούς επιχείρησαν να εισέλθουν στο διαμέρισμα για να προσφέρουν βοήθεια, ωστόσο η πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν κατάφεραν να μπουν. Λίγο αργότερα, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το διαμέρισμα από το μπαλκόνι, χρησιμοποιώντας κλίμακα και φορώντας αναπνευστικές συσκευές, δίνοντας μάχη με τις φλόγες.
Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντόπισαν τους δύο άνδρες στο υπνοδωμάτιο, χωρίς τις αισθήσεις τους και με εκτεταμένα εγκαύματα.
Τα θύματα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Στο εσωτερικό του διαμερίσματος, και συγκεκριμένα στο χολ, βρέθηκε σόμπα συνδεδεμένη με φιάλη υγραερίου, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για διαρροή. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν κρότο που έμοιαζε με έκρηξη και στη συνέχεια είδαν φλόγες και πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα.
Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και στο μπαλκόνι, προκαλώντας ζημιές στις τέντες και στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού. Βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ καταγράφει τις φλόγες να έχουν τυλίξει τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού.
Βίντεο ντοκουμέντο από την πυρκαγιά στο διαμέρισμα
Για την κατάσβεση επιχείρησαν συνολικά 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν επίσης κλιμακοφόρο όχημα και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
- Νοσταλγία στο κόκκινο – Σουβενίρ από τα ερείπια των πρώην κομμουνιστικών κρατών
- La Liga: Η ΚΕΔ Ισπανίας παραδέχθηκε αδικίες ομάδων από τη διαιτησία
- Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Αυτοκίνητο με 30% κρατική επιδότηση – Πώς να αποκτήσετε το δικό σας
- Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι με τον Άρη Betsson (82-76), «διπλό» στη Ρόδο για τη Μύκονο Betsson (97-83)
- ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών
- Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία
- Ουκρανία: Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς κατηγορεί βουλευτές για δωροδοκίες – Έφοδοι σε κυβερνητικά γραφεία
- Τηλεκριτική μόνο για τους διαιτητές από τον Λανουά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις