Τραγικό τέλος βρήκαν δύο άνδρες συριακής καταγωγής το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στην Καλλιθέα, όταν ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμα όπου διέμεναν, επί της οδού Αγαμέμνονος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά προκλήθηκε από σόμπα υγραερίου που βρισκόταν σε λειτουργία.

Γείτονες που αντιλήφθηκαν τους καπνούς επιχείρησαν να εισέλθουν στο διαμέρισμα για να προσφέρουν βοήθεια, ωστόσο η πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν κατάφεραν να μπουν. Λίγο αργότερα, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το διαμέρισμα από το μπαλκόνι, χρησιμοποιώντας κλίμακα και φορώντας αναπνευστικές συσκευές, δίνοντας μάχη με τις φλόγες.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντόπισαν τους δύο άνδρες στο υπνοδωμάτιο, χωρίς τις αισθήσεις τους και με εκτεταμένα εγκαύματα.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Στο εσωτερικό του διαμερίσματος, και συγκεκριμένα στο χολ, βρέθηκε σόμπα συνδεδεμένη με φιάλη υγραερίου, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για διαρροή. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν κρότο που έμοιαζε με έκρηξη και στη συνέχεια είδαν φλόγες και πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και στο μπαλκόνι, προκαλώντας ζημιές στις τέντες και στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού. Βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ καταγράφει τις φλόγες να έχουν τυλίξει τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού.

Βίντεο ντοκουμέντο από την πυρκαγιά στο διαμέρισμα