Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα – Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους
Για τη φωτιά στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιχείρησαν 15 πυροσβέστες.
Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική, έπειτα από κλήση για φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.
Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, που ξεκίνησαν την κατάσβεση.
Όταν κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του διαμερίσματος, στην οδό Αγαμέμνονος, εντόπισαν δύο άνδρες που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο διαμέρισμα.
Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής:
Από τη σόμπα η φωτιά
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να ξέσπασε από τη σόμπα που υπήρχε μέσα στο σπίτι για θέρμανση.
