Τραγωδία στη Ροδόπη: Από ξυλόσομπα φέρεται να ξέσπασε η φωτιά που προκάλεσε τον θάνατο του 7χρονου

Από μία σπίθα που πετάχτηκε από την ξυλόσομπα του σπιτιού, εκτιμάται πως ξεκίνησε η φωτιά που προκάλεσε τον θάνατο του 7χρονου αγοριού και έστειλε στο νοσοκομείο τα υπόλοιπα τρία μέλη της οικογένειας στο Ρίζωμα στη Ροδόπη (εικόνα πάνω από xronos.gr).

Αυτό ισχυρίστηκαν γείτονες που έσπευσαν νωρίς το πρωί στο σπίτι με το που αντιλήφθηκαν τις φλόγες.

Η τετραμελής οικογένεια παγιδεύτηκε μέσα στο σπίτι, με τους γείτονες, γύρω στις 06:30 το πρωί, να καλούν την πυροσβεστική.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ανήλικος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ρίζωμα Ροδόπης. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 26, 2025

Ροδόπη: Στο νοσοκομείο ο πατέρας και ο αδελφός του 7χρονου

Σύμφωνα με το xronos.gr, το 7χρονο αγοράκι δυστυχώς υπέκυψε στα εγκαύματα που προκλήθηκαν από την φωτιά. Στο σπίτι βρισκόταν και οι γονείς του άτυχου αγοριού, με τον μικρότερο 6χρονο αδελφό του να καταφέρνει με τη βοήθεια του πατέρα του να σωθεί φέροντας κάποια τραύματα από εγκαύματα και τον πατέρα των αγοριών να φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στο κάτω μέρος του σώματος του.

Αυτή τη στιγμή το 6χρονο αγόρι νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ενώ ο πατέρας νοσηλεύεται στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Τα αίτια της φωτιάς θα διερευνηθούν αρμοδίως από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής.