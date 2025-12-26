Ροδόπη: Νεκρό 7χρονο αγοράκι μετά από φωτιά στο σπίτι του – Στο νοσοκομείο και ο αδερφός του
Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ρίζωμα Ροδόπης.
Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Ρίζωμα Ροδόπης όταν ένα αγοράκι 7 χρονών έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του.
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται επίσης το 5χρονο αδελφάκι του και ο πατέρας του.
Ειδικότερα, συναγερμός σήμανε στη Πυροσβεστική νωρίς σήμερα Παρασκευή το πρωί στη Ροδόπη.
Το παιδί ανασύρθηκε από μονοκατοικία χωρίς τις αισθήσεις κατά τη διάρκεια επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε στον χώρο.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί και το αδερφάκι του ενώ στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ανήλικος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ρίζωμα Ροδόπης. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 26, 2025
