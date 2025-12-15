Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (15.12.25) σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω, ενώ μια γυναίκα 80 ετών υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο διαμέρισμα του Αιγάλεω κάτω από άγνωστες συνθήκες και πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.