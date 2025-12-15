Αιγάλεω: Φωτιά σε διαμέρισμα – Στο νοσοκομείο μία ηλικιωμένη
Η φωτιά εκδηλώθηκε στο διαμέρισμα του Αιγάλεω κάτω από άγνωστες συνθήκες
- Στην τελική ευθεία η δίκη της Χρυσής Αυγής - «Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης ποινών»
- Τραγικό δυστύχημα με 16 μαθητές νεκρούς στην Κολομβία – Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα
- «Οταν ξύπνησαν τον έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ επειδή φοβήθηκαν επίθεση της Τουρκίας»
- Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο μία ηλικιωμένη
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (15.12.25) σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω, ενώ μια γυναίκα 80 ετών υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στο διαμέρισμα του Αιγάλεω κάτω από άγνωστες συνθήκες και πήρε γρήγορα διαστάσεις.
Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.
Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στο δήμο Αιγάλεω Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 15, 2025
- Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Γ’)
- Ο Γουόκαπ παρέδωσε… μαθήματα «floor general» με 16 ασίστ και κανένα λάθος (vids)
- Νέα εξαφάνιση στην Κρήτη – Αγωνία για 72χρονο
- Οι αγρότες θέλουν λύση στα προβλήματά τους, όχι σέλφι με τον πρωθυπουργό
- Πότε αναμένεται να καταβληθούν στους δικαιούχους οι συντάξεις Ιανουαρίου
- NBA: Βαριά ήττα για τους Μπακς από τους Νετς χωρίς τον Γιάννη (127-82) – Πέρασαν από το Φοίνιξ με τρομερό Ντόντσιτς οι Λέικερς (114-116, vids)
- Δίκη Χρυσής Αυγής: Στην τελική ευθεία – «Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης ποινών»
- Live η συζήτηση για τον προϋπολογισμό – Τέταρτη μέρα αντιπαράθεσης στη Βουλή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις