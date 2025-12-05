Συναγερμός σήμανε το πρωί στον Άγιο Γεώργιο Συκούση στη Χίο όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε οικία, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο μπαλκόνι λόγω των πυκνών καπνών μια 53χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της.

Και οι δύο είχαν εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού και βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι δύο ένοικοι απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια. Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα οχήματα με οκτώ πυροσβέστες.

Η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα στο σημείο που εκδηλώθηκε και δεν επεκτάθηκε στην υπόλοιπη κατοικία.