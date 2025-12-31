Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»
«Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η επιβράβευση των τροχονόμων για την πολύτιμη καθημερινή προσφορά τους», σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη
Ειδική εορταστική εκδήλωση προς τιμήν του ρυθμιστή τροχονόμου, κατά την οποία τοποθετήθηκε το παραδοσιακό βαρέλι, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, στην πλατεία Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη.
Ο γενικός συντονιστής αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Γεώργιος Τζήμας, αντάλλαξαν ευχές με το ρυθμιστή τροχονόμο της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και του προσέφεραν εθιμοτυπικά δώρα.
«Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η επιβράβευση των τροχονόμων για την πολύτιμη καθημερινή προσφορά τους, τόσο στους οδηγούς οχημάτων όσο και στους πεζούς, στοχεύοντας στην ασφάλεια αλλά και στη διευκόλυνση κατά τις μετακινήσεις τους», σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.
«Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα και τήρηση του ΚΟΚ από τους οδηγούς» ευχήθηκε ο ανθυπαστυνόμος Ηλίας Μαλάμης ο οποίος έκανε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών.
Ποιοι παρέστησαν στην εκδήλωση
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας – Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου, οι βουλευτές Θεσσαλονίκης Διαμαντής Γκολιδάκης, Σταύρος Καλαφάτης, Θεόδωρος Καράογλου, Δημήτριος Κούβελας, Φάνης Παππάς, ο βουλευτής Κιλκίς Πέτρος Παππάς, ο Συντονιστής του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοτικών Κοινοτήτων και Γειτονιών Κωνσταντίνος Τσαπακίδης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλειος Γάκης και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΟΑΣΘ Κωνσταντίνος Ταγγίρης.
Ακόμη παρέστησαν ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Αθανασάκος, η διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου, η διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος Αικατερίνη Τσιρέλη, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος Ευστράτιος Καρακοντίνος, ο Α’ βοηθός ΓΑΔΘ ταξίαρχος Στέλιος Τσιάκαλος, ο αναπληρωτής του Διευθυντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Α/Δ Γεώργιος Μπούσκας, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Α/Δ Παναγιώτης Οικονόμου, η διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης Α/Δ Λαμπρινή Μπαλάσκα, ανώτεροι αξιωματικοί της ΓΑΔΘ, αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, απόστρατοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί Ελληνικής Αστυνομίας.
