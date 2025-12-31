newspaper
31.12.2025 | 12:39
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα
Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»
Ελλάδα 31 Δεκεμβρίου 2025 | 14:36

Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»

«Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η επιβράβευση των τροχονόμων για την πολύτιμη καθημερινή προσφορά τους», σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Ειδική εορταστική εκδήλωση προς τιμήν του ρυθμιστή τροχονόμου, κατά την οποία τοποθετήθηκε το παραδοσιακό βαρέλι, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, στην πλατεία Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο γενικός συντονιστής αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Γεώργιος Τζήμας, αντάλλαξαν ευχές με το ρυθμιστή τροχονόμο της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και του προσέφεραν εθιμοτυπικά δώρα.

YouTube thumbnail

«Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η επιβράβευση των τροχονόμων για την πολύτιμη καθημερινή προσφορά τους, τόσο στους οδηγούς οχημάτων όσο και στους πεζούς, στοχεύοντας στην ασφάλεια αλλά και στη διευκόλυνση κατά τις μετακινήσεις τους», σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα και τήρηση του ΚΟΚ από τους οδηγούς» ευχήθηκε ο ανθυπαστυνόμος Ηλίας Μαλάμης ο οποίος έκανε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών.

YouTube thumbnail

Ποιοι παρέστησαν στην εκδήλωση

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας – Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου, οι βουλευτές Θεσσαλονίκης Διαμαντής Γκολιδάκης, Σταύρος Καλαφάτης, Θεόδωρος Καράογλου, Δημήτριος Κούβελας, Φάνης Παππάς, ο βουλευτής Κιλκίς Πέτρος Παππάς, ο Συντονιστής του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοτικών Κοινοτήτων και Γειτονιών Κωνσταντίνος Τσαπακίδης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλειος Γάκης και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΟΑΣΘ Κωνσταντίνος Ταγγίρης.

Ακόμη παρέστησαν ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Αθανασάκος, η διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου, η διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος Αικατερίνη Τσιρέλη, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος Ευστράτιος Καρακοντίνος, ο Α’ βοηθός ΓΑΔΘ ταξίαρχος Στέλιος Τσιάκαλος, ο αναπληρωτής του Διευθυντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Α/Δ Γεώργιος Μπούσκας, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Α/Δ Παναγιώτης Οικονόμου, η διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης Α/Δ Λαμπρινή Μπαλάσκα, ανώτεροι αξιωματικοί της ΓΑΔΘ, αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, απόστρατοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί Ελληνικής Αστυνομίας.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου: «Την έβριζε χυδαία» – Τι έλεγε ο γιος στο «Τούνελ»
Ελλάδα 31.12.25

Το μαρτύριο που ζούσε η Ελένη Παπαδοπούλου πριν τη δολοφονία της - «Την έβριζε χυδαία, την κλείδωνε στο σπίτι»

Όσα αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη στο έκτακτο «Φως στο Τούνελ» για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου - «Μου έλεγε ότι τον εξόργιζε, την έβριζε χυδαία»

Σύνταξη
«Τα ελληνικά νοσοκομεία καταρρέουν. Κυριολεκτικά» – Ξανά στον ξένο Τύπο η κατάντια του ΕΣΥ του Γεωργιάδη
Δημόσια Υγεία 31.12.25

«Τα ελληνικά νοσοκομεία καταρρέουν. Κυριολεκτικά» – Ξανά στον ξένο Τύπο η κατάντια του ΕΣΥ του Γεωργιάδη

«Αλίμονο σε όποιον αρρωστήσει στην Ελλάδα», προειδοποιεί η Neue Zürcher Zeitung. «Στα ελληνικά νοσοκομεία κινδυνεύεις να σου πέσει η οροφή στο κεφάλι - κυριολεκτικά», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ. Η κατάρρευση του ΕΣΥ, που για τον Άδωνι Γεωργιάδη κατακρίνει μόνο η «αριστερή μιζέρια», γίνεται ξανά θέμα στον ξένο Τύπο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Συνελήφθη 45χρονη οικιακή βοηθός που έκλεβε ηλικιωμένους και ΑμεΑ εργοδότες της
Πώς τους εντόπιζε 31.12.25

Συνελήφθη 45χρονη οικιακή βοηθός που έκλεβε ηλικιωμένους και ΑμεΑ εργοδότες της

Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οικιακή βοηθός ξεπερνά τα 23.000 ευρώ - Οι αστυνομικοί ανάμεσα στα κλοπιμαία εντόπισαν και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Κάμερες στους δρόμους: Η εφαρμογή που προειδοποιεί τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο
Πρακτικός οδηγός 31.12.25

Η εφαρμογή που προειδοποιεί σε πραγματικό χρόνο για κάμερες στους δρόμους - Τι λέει ο νόμος για τη χρήση της

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο στη χρήση της εφαρμογής Waze που δείχνει τις κάμερες στο οδικό δίκτυο - Πώς λειτουργεί

Σύνταξη
«Ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του»
Θετική γονεϊκότητα 31.12.25

«Ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του»

Η Νένη Περβανίδου, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, εξηγεί γιατί ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του ενώ παρακολουθεί προβληματισμένος τη βία των ανηλίκων να φουντώνει στην κοινωνία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καιρός: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς – Χιόνια ακόμη και στην Αττική
Χάρτες χιονόστρωσης 31.12.25

«Πολικό εξπρές»: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Χιόνια ακόμη και στην Αττική

Σύντομη αλλά εντυπωσιακή η ψυχρή εισβολή - Τσουχτερό κρύο και χιόνια την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Θεαματική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Σύνταξη
Ρωσία: Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν
Μαρτυρία κατοίκου 31.12.25

Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, η Ουκρανία το διαψεύδει

Σύνταξη
Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας
Διπλωματία 31.12.25

Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Το 2026 ξεκινά για το Νίκο Δένδια με το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που μπαίνει για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 8-9 Ιανουαρίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»
Το νέο αφήγημα 31.12.25

Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»

Σε προκλητικές δηλώσεις που καταδεικνύουν ταυτόχρονα την άρνηση της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών προχώρησαν ο υπουργός Α. Γεωργιάδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης - Αμφότεροι πρόβαλλαν το αφήγημα ότι τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ηλεκτρικά πατίνια: Γιατί αυτή η μορφή μικροκινητικότητας απειλεί την υγεία των νέων – Τι δείχνουν οι έρευνες
Έρευνες 31.12.25

Οι κρυφοί κίνδυνοι πίσω από τα ηλεκτρικά πατίνια - Πώς η μικροκινητικότητα απειλεί την υγεία των νέων

Τα ηλεκτρικά πατίνια υπόσχονται τον πιο εύκολο, «πράσινο» και οικονομικό τρόπο μετακίνησης, αλλά η μειωμένη φυσική δραστηριότητα που συνεπάγεται η χρήση τους αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Μια μάχη με το αίμα μου» – Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή
Ο αποχαιρετισμός της 31.12.25

«Μια μάχη με το αίμα μου» - Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή

«Όταν διαγνώστηκε η λευχαιμία, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου» έγραφε στο New Yorker η εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, στις 22 Νοεμβρίου του 2025, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 35 της, στις 30 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι
Χαμός 31.12.25

Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι

Σοβαρές αποκαλύψεις για τη διαχείριση των οικονομικών της AFA βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τη στιγμή που η εθνική ομάδα ζει τη χρυσή της εποχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026
Καλή χρονιά! 31.12.25 Upd: 14:18

Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026

Μπορεί η Ελλάδα να έχει... ώρες μπροστά της μέχρι να υποδεχθεί τη νέα χρονιά, ωστόσο στον πλανήτη το πάρτι έχει ξεκινήσει. Αυτές οι χώρες ζουν ήδη σε ρυθμούς 2026 - ποιες έχουν σειρά.

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)
Νέο κεφάλαιο 31.12.25

Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της το 2026, μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τον πρώην της Μπραντ Πιτ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»
Για τη νέα χρονιά 31.12.25

Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»

Αιχμές κατά της κυβέρνησης αφήνει εκ νέου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο μήνυμά του για τη νέα χρονιά - «Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη» αναφέρει

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο ερασιτεχνισμός της Δεξιάς μπορεί να δώσει τη νίκη στην Αριστερά και τον Λούλα στις εκλογές
Τέταρτη θητεία; 31.12.25

Βραζιλία: Ο ερασιτεχνισμός της Δεξιάς μπορεί να δώσει τη νίκη στην Αριστερά και τον Λούλα στις εκλογές

Ο αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, είναι το φαβορί για τις εκλογές τον Οκτώβριο. Η στήριξη Τραμπ στον Μπολσονάρο, τα λάθη της Δεξιάς και η στάση του Λούλα, ανοίγουν δρόμο για επανεκλογή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» – Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις
Αγάπη 31.12.25

«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» - Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, παντρεύτηκε το 2009 και έχει δύο κόρες. Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις γιορτάζει μια σημαντική στιγμή με τον έρωτα της ζωής της, Μπρους Γουίλις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

