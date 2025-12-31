Με εορταστικό ωράριο λειτουργεί σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, η αγορά, καθώς κορυφώνεται η αγοραστική κίνηση των τελευταίων ωρών πριν από την αλλαγή του χρόνου.

Τα εμπορικά θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00 με τους πολίτες να σπεύδουν για τα ψώνια και τα δώρα της τελευταίας στιγμής.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο την Πρωτοχρονιά όσο και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου – ημέρα κατά την οποία παραδοσιακά γίνεται απογραφή.

Σε ό,τι αφορά στα σούπερ μάρκετ, θα κλείσουν μία ώρα νωρίτερα από το συνηθισμένο ωράριο των καθημερινών, δηλαδή στις 8 το απόγευμα.

Οι λαϊκές αγορές

Κανονικά στον πάγκο τους θα είναι σήμερα οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές, που λειτουργούν Τετάρτες. Αύριο βεβαίως θα είναι κλειστές όλες οι λαϊκές αγορές, ενώ κανονικά θα λειτουργήσουν από 2 έως 5 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι από 7 Ιανουαρίου οι λαϊκές αγορές σε όλη τη χώρα θα προχωρήσουν σε πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον.

Η απόφαση ελήφθη από κοινού από τους συλλογικούς φορείς πωλητών και παραγωγών, στηρίζοντας τις ευρύτερες αγροτικές κινητοποιήσεις και απαιτώντας μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη στήριξη των αγροτών.

Τα βασικά αιτήματα που έχουν τεθεί περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της ακρίβειας στις λαϊκές αγορές, μείωση του κόστους παραγωγής, κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και άμεση ανάκληση πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι η απεργία αποτελεί «μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση», καθώς οι λαϊκές αγορές αποτελούν παραδοσιακό στήριγμα για τα νοικοκυριά και τον πρωτογενή τομέα.