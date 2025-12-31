Τα τελευταία δρομολόγια σε Μετρό και Τραμ παραμονή Πρωτοχρονιάς
Αναλυτικά οι τελευταίες διελεύσεις συρμών ανά γραμμή σε Μετρό και Τραμ από τη ΣΤΑΣΥ
Τα τελευταία δρομολόγια σε Μετρό και Τραμ σήμερα Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.
Αναλυτικά τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα αναχωρήσουν:
Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ):
- από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,
- από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,
- από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,
- από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.
Γραμμές 2 & 3 Μετρό:
- από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03,
- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45,
- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 22:37,
- από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,
- από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.
Τραμ Γραμμή 7:
- από Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44,
- από Αγία Τριάδα στις 21:58.
Τραμ Γραμμή 6:
- από Πικροδάφνη στις 22:00,
- από Σύνταγμα στις 22:45.
Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):
- από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45,
- από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,
- από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28,
- από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 21:30.
- Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις παράγοντας σταθερότητας σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον ανατροπής ισορροπιών
- Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Η συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στη Θεσσαλονίκη
- Γκράντι – ΟΗΕ: Ανησυχία για την «αυξανόμενη εχθρότητα» κυβερνήσεων απέναντι στους πρόσφυγες
- Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)
- Συνελήφθη 45χρονη οικιακή βοηθός που έκλεβε ηλικιωμένους και ΑμεΑ εργοδότες της
- Τα τελευταία δρομολόγια σε Μετρό και Τραμ παραμονή Πρωτοχρονιάς
- Buzzer beater από τον Έντζκομπ και… τέζα οι Γκρίζλις (136-139) – Μεγάλη νίκη για τους Σέλτικς (119-129, vids)
- Eurostar: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους επιβάτες – Ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις