Αντιδράσεις προκαλεί η ανακοίνωση για 24ωρη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα και το επόμενο Σάββατο 27 Δεκεμβρίου καθώς και η προαναγγελία ότι εξετάζεται η μονιμοποίησή του μέτρου αυτού (τουλάχιστον κάθε Σάββατο) εντός του 2026.

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι κάθε επέκταση ωραρίου είναι ζήτημα πρωτίστως ασφάλειας και δευτερευόντως επικοινωνίας ενώ επισημαίνουν ότι ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να συζητηθεί σοβαρά μόνο αν υπάρξουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις στελέχωσης, συντήρησης και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η ανακοίνωση

Η κυβέρνηση, δια του Υπουργού Μεταφορών, ανακοίνωσε πιλοτική 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης για δύο Σάββατα, με προοπτική η 24ωρη λειτουργία να καταστεί μόνιμη (τουλάχιστον κάθε Σάββατο) εντός του 2026, σύμφωνα με τις δημόσιες δηλώσεις.

Ως εργαζόμενοι στη λειτουργία του συστήματος, θεωρούμε ότι κάθε επέκταση ωραρίου είναι ζήτημα πρωτίστως ασφάλειας (επιβατών και προσωπικού) και δευτερευόντως επικοινωνίας ή “εξυπηρέτησης”. Η 24ωρη λειτουργία μπορεί να συζητηθεί σοβαρά μόνο αν προηγηθούν τεκμηριωμένα οι απαραίτητες προϋποθέσεις στελέχωσης, συντήρησης, διαχείρισης κόπωσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η συνεχής/παρατεταμένη λειτουργία αυξάνει αναπόφευκτα:

τις απαιτήσεις στελέχωσης κρίσιμων ρόλων (λειτουργία, έλεγχος, σταθμοί, ασφάλεια/φύλαξη, τεχνική υποστήριξη, αντιμετώπιση συμβάντων),

την πιθανότητα ανθρώπινου σφάλματος λόγω κόπωσης,

την καταπόνηση υποδομής/συρμών και την πίεση στο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης που θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα.

Σήμερα καταγράφεται ήδη επιβάρυνση του προσωπικού, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η λειτουργία του συστήματος διασφαλίζεται μέσω αυξημένων υπερωριών και χάρη στη συνεχή προσπάθεια των εργαζομένων. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι το υφιστάμενο επίπεδο στελέχωσης δεν επαρκεί για περαιτέρω διεύρυνση του ωραρίου.

Συνεπώς, η οποιαδήποτε εφαρμογή 24ωρης λειτουργίας προϋποθέτει άμεσες προσλήψεις προσωπικού, ώστε να μην μεταφερθεί το πρόσθετο λειτουργικό βάρος στις πλάτες των εργαζομένων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Βέβαια πέραν όλων αυτών, ο Υπουργός πιάστηκε και αδιάβαστος. Η αιτιολόγηση ότι η 24ωρη λειτουργία γίνεται για την αντιμετώπιση τροχαίων λόγω κατανάλωσης αλκοόλ δε στέκει σε κριτική καθως ο ίδιος ο κανονισμός λειτουργίας/υποχρεώσεων επιβατών (όπως έχει καταρτιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο και τις διοικήσεις αστικών συγκοινωνιών) αναφέρει ρητά ότι απαγορεύεται η μετακίνηση επιβατών υπό την επήρεια αλκοόλ.

Χωρίς τα παραπάνω, η ευθύνη για ανασφαλείς συνθήκες εργαζομένων και επιβατών θα βαρύνει πρώτα την κυβέρνηση και τις διοικήσεις που αποφασίζουν, όχι τους εργαζόμενους που καλούνται να “βγάλουν” το πρόγραμμα με εξάντληση.

Ιδιαίτερα σε περίοδο γιορτών, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε ελεύθερο χρόνο και οικογενειακή ζωή.

Το σωματείο μας διεκδικεί