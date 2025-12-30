Σομαλιλάνδη: Το Ισραήλ υπερασπίζεται στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του να την αναγνωρίσει
Το Ισραήλ υπερασπίστηκε στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης, τονίζοντας ότι ελήφθη «στο πλαίσιο των κυριαρχικών εξουσιών του».
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε εκτάκτως το απόγευμα χθες Δευτέρα μετά την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη βόρεια περιοχή της Σομαλίας «Σομαλιλάνδη» ως κυρίαρχο κράτος (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ).
Ο ισραηλινός Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν δήλωσε ότι «δεν πρόκειται για ζήτημα διεθνούς ασφάλειας, αλλά για δύο μέτρα και δύο σταθμά».
«Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης (…) έγινε στο πλαίσιο των κυριαρχικών εξουσιών του κράτους του Ισραήλ»
«Οταν χώρες στον ΟΗΕ αναγνωρίζουν μονομερώς ένα παλαιστινιακό κράτος, το θέμα γίνεται αποδεκτό χωρίς συζήτηση και χωρίς αντίρρηση. Οταν το Ισραήλ ασκεί τις κυριαρχικές του εξουσίες και ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκαλεί κατεπείγουσα συνεδρίαση. Αυτό καταδεικνύει τη μεροληψία και την υποκρισία ορισμένων μελών του Συμβουλίου» τόνισε.
Σύμφωνα με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ισραήλ στον ΟΗΕ «η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα που υφίσταται εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, και έγινε στο πλαίσιο των κυριαρχικών εξουσιών του κράτους του Ισραήλ», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Προειδοποίηση από τη Σομαλία
Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, η οποία «ενθαρρύνει» τα αποσχιστικά κινήματα παγκοσμίως, αποτελεί «απειλή» για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Κέρατος της Αφρικής, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Σομαλίας, Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ.
«Προειδοποιούμε το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του Νετανιάχου να μη μεταφέρουν τους πολέμους τους από τη Μέση Ανατολή στη Σομαλία», συνέχισε, προσθέτοντας ότι η Μογκαντίσου «δεν θα δεχτεί ποτέ» την απέλαση από το Ισραήλ των Παλαιστινίων της Γάζας στη Σομαλιλάνδη, όπως άφησαν να εννοηθεί ορισμένα μέσα ενημέρωσης πριν μερικούς μήνες, μια πρόταση την οποία ούτε οι αρχές της Σομαλιλάνδης ούτε η ισραηλινή κυβέρνηση έχουν σχολιάσει.
