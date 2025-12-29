Σομαλία: Την Τουρκία επισκέπτεται ο πρόεδρός της τέσσερις ημέρες αφότου το Ισραήλ αναγνώρισε τη Σομαλιλάνδη
Η Τουρκία είχε αντιδράσει άμεσα μετά την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ
Ο πρόεδρος της Σομαλίας Χάσαν Σέιχ Μοχάμουντ θα επισκεφθεί αύριο Τρίτη την Τουρκία, στενή σύμμαχο της χώρας του, τέσσερις ημέρες αφότου το Ισραήλ αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης.
Εκτός του Ισραήλ, η Σομαλιλάνδη δεν αναγνωρίζεται από καμία άλλη χώρα
Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, κατά την επίσκεψη του Μοχάμουντ θα συζητηθούν μεταξύ άλλων «η τρέχουσα κατάσταση στη Σομαλία σε ό,τι αφορά τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, τα μέτρα που έλαβε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την επίτευξη της εθνικής ενότητας και οι εξελίξεις στην περιοχή».
Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:
Somalia President Hassan Sheikh Mohamud to visit Türkiye on Dec. 30 for talks with President Erdogan following Israel recognition of Somalilandhttps://t.co/3oXQja2cSN
— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) December 29, 2025
Η Τουρκία καταδίκασε άμεσα την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ
Η Άγκυρα καταδίκασε την Παρασκευή την αναγνώριση από το Ισραήλ της Σομαλιλάνδης, αποσχισθείσας επαρχίας της Σομαλίας, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις» μιας άλλης χώρας.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Τουρκία παρέχει στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη στις αρχές της Σομαλίας, μιας χώρας που βρίσκεται στο Κέρας της Αφρικής αλλά σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η Τουρκία συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του στρατού και την αποκατάσταση των υποδομών της χώρας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παρουσία της στην Ανατολική Αφρική.
Η Σομαλιλάνδη κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991, την εποχή που η Σομαλία βυθιζόταν στο χάος μετά την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος του Σιαντ Μπάρε. Έκτοτε λειτουργεί αυτόνομα, έχοντας δικό της νόμισμα, στρατό και αστυνομία καθώς και σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Σομαλία που μαστίζεται από χρόνια πολιτική αστάθεια και αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τις επιθέσεις των ισλαμιστών ανταρτών Σεμπάμπ.
Εκτός του Ισραήλ, η Σομαλιλάνδη δεν αναγνωρίζεται από καμία άλλη χώρα και παραμένει σχετικά απομονωμένη πολιτικά και οικονομικά μολονότι βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, στην είσοδο του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, μιας από τις σημαντικότερες εμπορικές θαλάσσιες οδούς που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Διώρυγα του Σουέζ.
