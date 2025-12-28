Σομαλία εναντίον Ισραήλ: Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης αποτελεί «απειλή» για την περιοχή
Μέχρι τώρα η Σομαλιλάνδη δεν είχε αναγνωριστεί ως κράτος από καμία χώρα
Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, η οποία «ενθαρρύνει» τα αποσχιστικά κινήματα παγκοσμίως, αποτελεί «απειλή» για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Κέρατος της Αφρικής, δήλωσε σήμερα ο Σομαλός πρόεδρος Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ.
«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέπραξε τη μεγαλύτερη παραβίαση της κυριαρχίας της Σομαλίας», δήλωσε ο Μοχάμουντ στο Σομαλικό Κοινοβούλιο και τη Γερουσία, οι οποίες συνεδρίασαν εκτάκτως λόγω της κρίσης στη χώρα.
BREAKING: President Hassan Sheikh Mohamud said Israel’s recognition of Somaliland is an attack on Somalia, warning it could destabilize the region and embolden extremist groups. He said Somalia will not allow Israel to set up a military base to launch attacks on other nations. pic.twitter.com/kNLWNoM8FC
— Shabelle Media Network (@ShabelleMedia) December 28, 2025
«Προειδοποιούμε το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του Νετανιάχου να μην μεταφέρουν τους πολέμους του από τη Μέση Ανατολή στη Σομαλία», συνέχισε, προσθέτοντας ότι η Μογκαντίσου «δεν θα δεχτεί ποτέ» την απέλαση των Παλαιστινίων από τη Γάζα στη Σομαλιλάνδη από το Ισραήλ, όπως άφησαν να εννοηθεί ορισμένα μέσα ενημέρωσης πριν από μερικούς μήνες, μια πρόταση την οποία ούτε οι αρχές της Σομαλιλάνδης ούτε η ισραηλινή κυβέρνηση έχουν σχολιάσει.
