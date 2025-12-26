Σπείρα παραβίαζε μπαλκονόπορτες και έμπαινε σε σπίτια στη Δράμα – Μέλος της συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη

Τρεις κλοπές, που πραγματοποίησε σπείρα τεσσάρων ατόμων, εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία σε περιοχές της Δράμας, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών των Τμημάτων Πολυγύρου, Δράμας και Βόλβης.

Συγκεκριμένα συνελήφθη ένας άνδρας για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται δύο ακόμη άνδρες και μία γυναίκα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Πάνω από τριάντα χιλιάδες ευρώ η λεία της σπείρας

Από την έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι ο συλληφθείς, μαζί με τους δύο άνδρες συνεργούς του, παραβίασαν τις μπαλκονόπορτες από δύο κατοικίες σε περιοχές της Δράμας, αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο διέρρηξαν ακόμα μία κατοικία στη Δράμα, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν οτιδήποτε.

Μέλος της σπείρας εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η συνολική τους λεία ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων.