Θεσσαλονίκη: Σπείρα πωλούσε προϊόντα «μαϊμού» μέσω διαδικτύου – Συνελήφθησαν τρία αδέρφια

Τρία αδέρφια συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη ως μέλη εγκληματικής συμμορίας που εμπορεύονταν, μέσω διαδικτύου, απομιμητικά ρούχα, αξεσουάρ, αρώματα και καλλυντικά. Τη δράση τους αποκάλυψε το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διαπιστώθηκε ότι τα κατηγορούμενα αδέλφια – δύο γυναίκες κι ένας άντρας – τουλάχιστον από τα τέλη του 2021, διέθεταν συστηματικά προς πώληση παραποιημένα προϊόντα μαζί με γνήσια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους, χρησιμοποιούσαν ιστοσελίδα και λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπατώντας έτσι τους καταναλωτές και αποκομίζοντας παράνομα κέρδη, τα οποία, στη συνέχεια, νομιμοποιούσαν μέσω της εισαγωγής τους στο τραπεζικό σύστημα.

Σχεδόν μισό εκατομμύριο

Κατά την ίδια ανακοίνωση, από την οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι, μόνο από τις αρχές του 2023 έως τον Νοέμβριο του 2025, είχαν εισπραχθεί μέσω αντικαταβολών 486.800 ευρώ από πωλήσεις είτε γνήσιων είτε απομιμητικών προϊόντων, ενώ εντοπίστηκαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών χρηματικών ροών των εμπλεκομένων.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 123 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων επώνυμων εταιρειών, το χρηματικό ποσό των 40.300 ευρώ, ως προερχόμενο από την παράνομη δραστηριότητα, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε κι ένα αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης της παράνομης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πραγματογνωμοσύνες, η επαπειλούμενη ζημία από τα παραπάνω κατασχεθέντα προϊόντα ανέρχεται σε 59.250 ευρώ, ενώ εκκρεμούν απαντήσεις ακόμη 9 εταιρειών.

Εις βάρος των συλληφθέντων η Eισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη και τους παρέπεμψε να απολογηθούν στον τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.