Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν μέσω X πως χθες Δευτέρα σκότωσαν έναν άνθρωπο εξαπολύοντας πλήγμα από αέρος εναντίον «σκάφους χαμηλού προφίλ» που θεωρούν πως ανήκε σε ξένη «τρομοκρατική οργάνωση» και μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), ένας «ναρκωτρομοκράτης» σκοτώθηκε στον βομβαρδισμό, «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο του οποίου με διάρκεια 22 δευτερολέπτων συμπεριλήφθηκε στην ανάρτηση.

On Dec. 22, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/LGzEaQSTiR — U.S. Southern Command (@Southcom) December 23, 2025

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Τουλάχιστον 105 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς αυτούς, κατά τους αριθμούς που έχουν δημοσιοποιηθεί, χωρίς η Ουάσιγκτον να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια απόδειξη πως τα σκάφη που έβαλε στο στόχαστρο εμπλέκονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Ειδικοί και στελέχη του ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.