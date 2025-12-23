Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 10:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Δείτε βίντεο
Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 10:08
Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Vita: Το τεύχος Ιανουαρίου έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το BHMA
Media 23 Δεκεμβρίου 2025 | 09:20

Vita: Το τεύχος Ιανουαρίου έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το BHMA

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το τεύχος Ιανουαρίου του Vita.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Το νέο τεύχος του Vita κυκλοφορεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ.

Το Vita του Ιανουαρίου είναι εδώ και φέρνει μαζί του όλα όσα θα αλλάξουν την ευεξία μας το 2026 και αξιοποιεί την ισχύ του «fresh start effect», τη δύναμη των νέων ξεκινημάτων, για να μετατρέψουμε τους στόχους μας σε πράξη.

Το τεύχος χαρτογραφεί τα trends της ευεξίας για τη νέα χρονιά και αναλύει τις εξελίξεις στην υγεία που θα επηρεάσουν την καθημερινότητά μας, με γνώση, ρεαλισμό και επιστημονική ακρίβεια.

Ένας πλήρης οδηγός για να αλλάξουμε τη ζωή μας με ουσιαστικά, πρακτικά βήματα:

Χτίζουμε νέες, υγιεινές συνήθειες βήμα-βήμα, χωρίς υπερβολές

Μαθαίνουμε πώς να αποφύγουμε τις ασθένειες των γονιών μας

Προστατεύουμε τη μέση μας πριν μας το υπενθυμίσει

Ανακαλύπτουμε τι είναι το «σύνδρομο της καμπίνας» και αν υποφέρουμε κι εμείς από αυτό

Βάζουμε στο μικροσκόπιο το σαγκουίνι και το πορτοκάλι και βρίσκουμε τις διαφορές τους

Θωρακίζουμε τον οργανισμό μας απέναντι στη «σούπερ γρίπη»

Στο εξώφυλλο του τεύχους η Ηλιάνα Μαυρομάτη, η αγαπημένη ηθοποιός της σειράς του MEGA «Μια Νύχτα Μόνο», μιλά για τον ρόλο της και αποκαλύπτει τι θα ήθελε να της φέρει η νέα χρονιά. Η κόρη του Βασίλη Μαυρομάτη και της Λίλας Καφαντάρη χαράζει τη δική της πορεία και συνεχώς αναζητά τρόπους να εξελίσσεται.

Το νέο Vita της είναι ένας οδηγός για να ξεκινήσει η χρονιά μας με υγεία, ευεξία και νέες προοπτικές.

Καλή Χρονιά

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Παραγωγικότητα: Γιατί παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα;

Παραγωγικότητα: Γιατί παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Business
Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

inWellness
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Media
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)
Euroleague 23.12.25

Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)

Διπλή ανακοίνωση από την Παρτιζάν το πρωί της Τρίτης, με τον σύλλογο του Βελιγραδίου να επισημοποιεί τη συμφωνία του τόσο με τον Ζοάν Πενιαρόγια στον πάγκο, όσο και με τον Αμερικανό NBAer, Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025

Ο Βαγγέλης Παυλίδης τα... σπάει στη Μπενφίκα, πιάνοντας τον θρυλικό Εουσέμπιο με ένα ρεκόρ που κρατούσε 60 χρόνια και το οποίο μέσα στο 2025 ξεπερνιέται μονάχα από τους Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»
Έρωτας 23.12.25

Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Η πρώην ηθοποιός και μοντέλο Σούζι Άμις, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποφάσισε να μιλήσει για την ζωή της δίπλα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)
Μπάσκετ 23.12.25

Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)

Ένας έντονος διάλογος του Στιβ Κερ με τον Ντρέιμοντ Γκριν σε τάιμ άουτ κατά τη διάρκεια του Γουόριορς-Μάτζικ, «έστειλε» τον Αμερικανό φόργουορντ στα αποδυτήρια ως το τέλος του αγώνα.

Σύνταξη
Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»
Ελλάδα 23.12.25

Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»

«Αυτό είναι ένα μήνυμα στην κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, ξεκαθαρίζοντας πως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στο δρόμο

Σύνταξη
«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα
Fizz 23.12.25

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, η Δέσποινα Μοιραράκη μιλά για την απώλεια του συζύγου της, τις ενέσεις που τη βοήθησαν να χάσει βάρος και το αν υπάρχει χώρος στη ζωή της για έναν νέο έρωτα

Σύνταξη
NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης
Αθλητισμός & Σπορ 23.12.25

NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης

Οι πρωτοπόροι των δύο περιφερειών, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Ντιτρόιτ Πίστονς, συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο φετινό NBA, την ώρα που οι Μπόστον Σέλτικς έφταναν σε μια απίθανη ανατροπή επί των Ιντιάνα Πέισερς.

Σύνταξη
Αγρότες: Η κυβέρνηση τους πετάει το μπαλάκι, αλλά έχει χάσει τον έλεγχο – Τα μπλόκα επιμένουν
Agro-in 23.12.25

Χωρίς πυξίδα η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στους αγρότες - Τα μπλόκα επιμένουν και η οργή φουντώνει

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα αλλά με τους δρόμους ανοιχτούς - Η στάση της κυβέρνησης μοιάζει με τα σκυλιά που κυνηγούν την ουρά τους και κάποιες φορές καταφέρνουν μάλιστα να τη δαγκώσουν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
Θρύλοι 23.12.25

Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του Wish You Were Here και την κατάκτηση των charts, το υπέροχο άλμπουμ των Pink Floyd επέστρεψε στο No1 της Βρετανίας και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο