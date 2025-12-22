Γαλλία: Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στη Λιόν

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι τρεις σοβαρά, από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο χημικών, κοντά στην πόλη Λιόν, στη νοτιοανατολική Γαλλίας. Εξαιτίας της έκρηξης έχει προκληθεί πυρκαγιά και οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα.

Ο νομάρχης της περιφέρειας του Ροδανού δήλωσε στο X ότι οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να μην πλησιάζουν την περιοχή και να μείνουν στα σπίτια τους. Είπε ότι, «προς το παρόν», δεν υπάρχει κίνδυνος τοξικότητας για τους κατοίκους της περιοχής.

Περίπου 100 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Επίσης, οι αρχές έχουν κλείσει έναν αυτοκινητόδρομο, αλλά και τις σιδηροδρομικές και ποτάμιες διαδρομές στην περιοχή.

«Η κατάσταση σταθεροποιείται, με την πυρκαγιά να έχει σβήσει και να έχουν απομείνει μερικές εστίες», δήλωσαν οι πυροσβέστες στο Γαλλικό Πρακτορείο στις 4:30 μ.μ. τοπική ώρα.

Έρευνα για τα αίτια

Η Elkem, η νορβηγική χημική εταιρεία, ιδιοκτήτρια του εργοστασίου, ανακοίνωσε ότι «θα διεξαχθούν έρευνες για να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της έκρηξης». Οι τέσσερις τραυματίες είναι υπάλληλοι της Elkem Silicones.

Η εταιρεία παράγει σιλικόνες, πυρίτιο, κράματα για τη βιομηχανία χυτηρίων, άνθρακα και μικροπυρίτιο και άλλα υλικά.

Ανέφερε ότι η έκρηξη, πιθανόν «οφειλόταν σε υδρογόνο» και σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στο εργοστάσιο Elkem Silicones. Η τοποθεσία έχει χαρακτηριστεί Seveso, καθώς παράγει υλικά με βάση τη σιλικόνη.

Μια εγκατάσταση με διαβάθμιση Seveso είναι βιομηχανική εγκατάσταση που χειρίζεται ή αποθηκεύει επικίνδυνες ουσίες σε σημαντικές ποσότητες. Και σε σημείο που να παρουσιάζει σημαντικό κίνδυνο ατυχημάτων για τους ανθρώπους, το περιβάλλον ή την περιουσία.

Κι άλλο δυστύχημα το 2016

Ένα παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε στο ίδιο σημείο το 2016. Τότε, ένα άτομο σκοτώθηκε σε πυρκαγιά σε βαρέλια σιλικόνης, και μια αποθήκη 2.500 τ.μ. και 600 τ.μ. του κτιρίου καταστράφηκαν.

Η Elkem Silicones France είναι θυγατρική του νορβηγικού ομίλου Elkem, του οποίου ο πλειοψηφικός μέτοχος είναι η κινεζική κρατική εταιρεία China National Bluestar, μια κορυφαία κινεζική χημική εταιρεία. Το εργοστάσιο στο Σεν-Φον απασχολεί περίπου 570 άτομα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο από τον Όμιλο Elkem, ο οποίος διαθέτει τέσσερις εγκαταστάσεις στη Γαλλία.