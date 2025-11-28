Έκρηξη σε δεξαμενόπλοια στα ανοικτά των ακτών της Τουρκίας – Διάσωση σε εξέλιξη
Το δεξαμενόπλοιο Kairos επέστρεφε στη Ρωσία, όταν σημειώθηκε «εξωτερική έκρηξη», πιθανώς από νάρκη, με το Reuters να αναφέρει πως χτυπήθηκε και δεύτερο πλοίο
Μια έκρηξη συγκλόνισε ένα δεξαμενόπλοιο του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στο στενό του Βοσπόρου στην Τουρκία, την Παρασκευή, προκαλώντας πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, σύμφωνα με ναυτιλιακό πρακτορείο, και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης για τα 25 μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν στο πλοίο.
Η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας ανέφερε ότι το άδειο δεξαμενόπλοιο Kairos βρισκόταν καθ’ οδόν προς το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, όταν ανέφερε «εξωτερική πρόσκρουση» που προκάλεσε πυρκαγιά 28 ναυτικά μίλια ανοικτά των τουρκικών ακτών.
Ένα πρόσωπο με άμεση γνώση του θέματος ανέφερε ότι ένα δεύτερο δεξαμενόπλοιο, το Virat, υπέστη επίσης έκρηξη πιο ανατολικά στη Μαύρη Θάλασσα, όπως μετέφερε το Reuters.
To Kairos κινδυνεύει να βυθιστεί
Τόσο το Kairos όσο και το Virat περιλαμβάνονται σε κατάλογο πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.
Το Kairos έπλεε υπό τη σημαία της Γκάμπια και με έρμα όταν συνέβη το περιστατικό, σύμφωνα με την ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι αναφορές δείχνουν ότι το πλοίο ενδέχεται να προσέκρουσε σε νάρκη και να κινδυνεύει να βυθιστεί, προσθέτοντας ότι απεστάλησαν ρυμουλκά διάσωσης και ακτοφυλακή για να βοηθήσουν.
«Η κατάσταση των 25 μελών του πληρώματος είναι καλή, έχουν αποσταλεί μονάδες διάσωσης στην περιοχή για την εκκένωση του πληρώματος», ανέφερε η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας σε δήλωση στο X.
Μέρος του πληρώματος εκκενώθηκε από ένα κοντινό πλοίο, σύμφωνα με πηγή του ναυτιλιακού κλάδου. Η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του στενού συνεχίστηκε, ανέφερε η υπηρεσία.
Τι αναφέρει το γραφείο του Κυβερνήτη της περιφέρειας Κοτζαέλι
Το γραφείο του κυβερνήτη της Κοτζαέλι ανέφερε ότι αποστέλλονται στην περιοχή ομάδες της ακτοφυλακής, της διεύθυνσης παράκτιας ασφάλειας, μονάδες έκτακτης ανάγκης και ασθενοφόρα.
«Οι απαραίτητες παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε η δήλωση, σύμφωνα με την Daily Sabah.
Παρότι οι αρχές διατηρούν την ψυχραιμία τους, η φράση «εξωτερική έκρηξη» μπορεί να αφορά τόσο θαλάσσιες νάρκες όσο και θαλάσσια drone.
