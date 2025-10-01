O γαλλικός στρατός κατέλαβε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Φέρεται ύποπτο ως βάση εκτόξευσης drones

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι άνδρες του στρατού επιβιβάστηκαν σε τάνκερ το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πλοίων του ρωσικού «σκιώδους στόλου». Εκτιμούν ότι το τάνκερ ήταν πιθανόν η βάση εκτόξευσης των drones που μπήκαν στον εναέριο χώρο της Δανίας.

Οι πτήσεις των drones την περασμένη εβδομάδα υποχρέωσαν τις αρχές της Δανίας να κλείσουν τα αεροδρόμια της χώρας για λόγους ασφαλείας.

Το δεξαμενόπλοιο ονομάζεται Boracay, έχει σημαία Μπενίν και έχει αλλάξει πολλές φορές την ταυτότητά του. Ήταν ένα από τα τέσσερα πλοία που φέρονται ότι συνδέονται με τη Ρωσία και εθεάθησαν στον θαλάσσιο χώρο κοντά στη Δανία στις 22 και 24 Σεπτεμβρίου. Τις ημερομηνίες, δηλαδή, που τα drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Δανίας.

Όπως αναφέρει ο Guardian, επικαλούμενος στοιχεία και από το Marin Traffic, το τάνκερ απέπλευσε από τον ρωσικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Πριμόρσκ κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Μετέφερε 750.000 βαρέλια αργού πετρελαίου με προορισμό το Βαντινάρ στην Ινδία. Ωστόσο, η πορεία του ανακόπηκε από πλοίο του γαλλικού πολεμικού ναυτικού. Υποχρεώθηκε να αλλάξει ρότα προς το Σεν-Ναζέρ στη Βρετάνη, δυτική Γαλλία. Οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται.

Μακρόν: «Καλό πράγμα»

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Γάλλος εισαγγελέας είχε θέσει υπό έρευνα το πλοίο. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Βρέστης, Στεφάν Κελενμπέργκερ, διεξάγεται έρευνα μετά την «αποτυχία του πληρώματος να δικαιολογήσει την εθνικότητα του πλοίου» και την «άρνηση συνεργασίας».

Σχολιάζοντας την εισαγγελική έρευνα, από σύνοδο κορυφής στη Δανία, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είπε ότι είναι «καλό πράγμα». Και πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο «σκιώδης στόλος» της Ρωσίας περιλαμβάνει 600 έως 1.000 πλοία.

Το Boracay μόλις άλλαξε το όνομά του από Pushpa. Με αυτό το όνομα παρακολουθούνταν να πλέει δυτικά γύρω από τη Δανία την περασμένη εβδομάδα και αναφέρθηκε από ναυτικούς εμπειρογνώμονες ως ένα από τα λίγα πλοία που συνδέονται με τη Ρωσία και ενδέχεται να εμπλέκονται στα περιστατικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το Boracay περιλαμβάνεται στις βρετανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Είχε κατασχεθεί ξανά νωρίτερα τον Απρίλιο από τις εσθονικές αρχές, επειδή έπλεε χωρίς έγκυρη σημαία χώρας. Τότε ονομαζόταν Kiwala. Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε τον Οκτώβριο του 2024 ότι το δεξαμενόπλοιο, που τότε ονομαζόταν Varuna, ήταν μέρος του σκιώδους στόλου της Ρωσίας και «εμπλέκεται στη μεταφορά πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που προέρχονται από τη Ρωσία σε τρίτη χώρα».

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν είχε πληροφορίες για το δεξαμενόπλοιο ή το περιστατικό όταν ρωτήθηκε.

Η υπέρπτηση των drones

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε για τέσσερις ώρες το βράδυ της 22ας Σεπτεμβρίου και το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ δύο ημέρες αργότερα, αφού εντοπίστηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον δανικό εναέριο χώρο. Ωστόσο, κανένα δεν καταρρίφθηκε και ενώ η Δανία δείχνει ως υπεύθυνη τη Ρωσία, οι ερευνητές της δεν έχουν καταφέρει να βρουν από πού προέρχονταν.

Μία γραμμή έρευνας είναι ότι τα drones εκτοξεύτηκαν από ένα ή περισσότερα τάνκερ κοντά στη Δανία, μη δίνοντας στον στρατό της χώρας χρόνο για να αντιδράσει. Αν και η ταυτότητα των drones δεν είναι γνωστή με βεβαιότητα, τέτοια drones μπορούν να εκτοξευθούν από έναν καταπέλτη που θα μπορούσε εύκολα να μεταφερθεί σε ένα μεγάλο πλοίο.

Έρευνες από τα δανικά μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης εντοπίσει δύο άλλα εμπορικά πλοία, το Astrol-1 και το Oslo Carrier-3, να έπλεαν στην περιοχή εκείνη την εποχή. Επίσης, εντόπισαν και ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, το Aleksandr Shabalin, το οποίο βιντεοσκοπήθηκε από μια δανική ταμπλόιντ από ένα ελικόπτερο νότια του Langeland, στα δυτικά της Βαλτικής.

Μια περαιτέρω εισβολή πραγματοποιήθηκε πάνω από τη βόρεια Γερμανία την περασμένη εβδομάδα. Drones που πιστεύεται ότι ασχολούνταν με αναγνωριστικές δραστηριότητες πέταξαν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές στο βόρειο γερμανικό κρατίδιο του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, σύμφωνα με επίσημη εκτίμηση που αναφέρεται σε δημοσίευμα του Der Spiegel.

Σύνοδος κορυφής

Σήμερα, από την Κοπεγχάγη, όπου πραγματοποιείται σύνοδος κορυφής, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, είπε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «υβριδικό πόλεμο». «Από ευρωπαϊκή οπτική γωνία, υπάρχει μόνο μία χώρα που είναι πρόθυμη να μας απειλήσει και αυτή είναι η Ρωσία», πρόσθεσε, αναφερόμενη στις πτήσεις drones στον εναέριο χώρο της Δανίας και της Γερμανίας.

Αντικείμενο της συνόδου κορυφής στη Δανία είναι η ανάπτυξη ενός «τείχους από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» για την αντιμετώπιση των απειλών. Αύριο, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας των 47 χωρών. Αρκετά ευρωπαϊκά έθνη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν αναπτύξει αντιαεροπορικά συστήματα για να βοηθήσουν τη Δανία αυτή την εβδομάδα.