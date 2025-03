Τελωνειακοί υπάλληλοι στη Γερμανία κατάσχεσαν ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε 100.000 τόνους πετρελαίου, το οποίο, όπως ισχυρίζονται, αποτελεί μέρος του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας που σπάει τις κυρώσεις της Δύσης, ανέφερε την Παρασκευή το εβδομαδιαίο ειδησεογραφικό περιοδικό Der Spiegel, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Το πλοίο Eventin με σημαία Παναμά ταξίδευε από το ρωσικό λιμάνι της Ουστ-Λούγκα μέσω της Βαλτικής Θάλασσας προς την Αίγυπτο, όταν η μηχανή του έπαθε βλάβη και έχασε τη δυνατότητα ελιγμών.

Το πλοίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο της ΕΕ ως μέρος του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Γερμανία κατέχει πλέον επίσημα το Eventin αφού η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων εξέδωσε ειδοποίηση κατάσχεσης την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με το Der Spiegel.

Το Βερολίνο πιστεύει ότι η «ασυνήθιστα σκληρή» αυτή κίνηση είναι ένα σήμα προς τη Μόσχα ότι η Γερμανία «δεν παρακολουθεί άπραγη» το ρωσικό πετρέλαιο που διέρχεται από τη Βαλτική Θάλασσα, προσθέτει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γερμανικές αρχές προσπαθούν τώρα να βρουν τρόπο να αντλήσουν με ασφάλεια το αργό πετρέλαιο του πλοίου, καθώς και τι θα κάνουν με το ίδιο το πλοίο.

