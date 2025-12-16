Γαλλία: Έκρηξη σε πολυκατοικία κοντά στη Λιόν – Σκοτώθηκαν δύο παιδιά
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία άλλοι 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο ελαφρά
Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία στην κοινότητα Τρεβού, προάστιο της Λιόν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Δευτέρα το βράδυ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της νομαρχίας, η έκρηξη έγινε στο ισόγειο της τετραώροφης πολυκατοικίας. Κατά τα πρώτα στοιχεία άλλοι πέντε άνθρωποι που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. Άλλοι δυο κάτοικοι, πιο ελαφριά τραυματίες, πήγαν σε νοσοκομείο με ίδια μέσα.
Κατά την νομαρχία, έσπασαν τζάμια σε δυο παρακείμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πάντως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στα σχολικά κτίρια.
Δεν είναι ακόμη γνωστή η αιτία της έκρηξης, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση, που διευκρίνισε πως η νομαρχία έθεσε σε λειτουργία κέντρο φιλοξενίας και γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των πληγέντων.
Deux enfants morts, piste du gaz, dégâts matériels… Ce que l’on sait de l’explosion dans un immeuble dans l’Ain pic.twitter.com/OHqR5qF7WY
— BFM (@BFMTV) December 16, 2025
