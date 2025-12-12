Ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά συγκλόνισαν την περιοχή Ashland, κοντά στο Hayward στην Καλιφόρνια, προκαλώντας τουλάχιστον έξι τραυματισμούς κατοίκων και την καταστροφή τριών κτιρίων.

Οι τρομακτικές στιγμές καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας. Όπως μεταδίδει το cbsnews.com, η έκρηξη σημειώθηκε σε αγωγό αερίου στην East Lewelling Boulevard, νότια του αυτοκινητόδρομου 238.

Drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής μετά την έκρηξη, με συντρίμμια διάσπαρτα σε μεγάλη έκταση.

Τουλάχιστον δύο από τα κτίρια που καταστράφηκαν φαίνεται να βρίσκονταν στο ίδιο οικοδομικό συγκρότημα κατοικιών.

Η Pacific Gas and Electric δήλωσε ότι σημειώθηκε ζημιά σε έναν υπόγειο αγωγό φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια εργασιών και έστειλε συνεργεία στο σημείο. Οι εργαζόμενοί της απομόνωσαν τον κατεστραμμένο αγωγό και σταμάτησαν τη ροή του αερίου στις 9:25 π.μ., αλλά αυτό είχε διαρρεύσει σε πολλά σημεία και στις 9:35 π.μ. συνέβη η έκρηξη.

Το βίντεο από μία κάμερα ασφαλείας δείχνει επαγγελματικά οχήματα επισκευών λίγο πριν συμβεί η μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε μεγάλο μέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων.

A catastrophic explosion rocked a neighborhood in Hayward, CA, destroying at least two homes and injuring at least six people, officials said. Prior to the blast, a construction crew hit an underground gas line, authorities said. @MelissaABCNews has more. https://t.co/79QmU55ojr pic.twitter.com/HGtsO6DvYu — World News Tonight (@ABCWorldNews) December 12, 2025

Ζημιές σε τρία κτίρια από την έκρηξη

Ο αναπληρωτής αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Αλαμέδα, Ράιαν Νισιμότο, δήλωσε ότι τουλάχιστον τρία κτίρια σε δύο ιδιοκτησίες υπέστησαν «σημαντικές ζημιές», ενώ μία τρίτη ιδιοκτησία που γειτνιάζει με τις άλλες υπέστη ζημιές στην πλευρά όπου συνέβη η έκρηξη.

Aerial Video Shows Extensive Damage After Building Explosion in Hayward, California https://t.co/5lki4U566h pic.twitter.com/dYZtWB0vdU — Cedar News (@cedar_news) December 11, 2025

Έξι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ανέφερε ο Nishimoto, οι τρεις εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Οκτώ πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν επί τόπου, ενώ η αστυνομία έκλεισε δύο κοντινούς αυτοκινητόδρομους για λόγους ασφαλείας.