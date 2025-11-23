newspaper
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
22.11.2025 | 23:04
Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη
Έκρηξη σε οίκο ευγηρίας στο Οχάιο – Πολλοί τραυματίες
Κόσμος 23 Νοεμβρίου 2025 | 05:55

Έκρηξη σε οίκο ευγηρίας στο Οχάιο – Πολλοί τραυματίες

Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και δεκάδες είναι οι τραυματίες ύστερα από έκρηξη σε οίκο ευγηρίας στο Οχάιο

Μια έκρηξη σε μια πολυκατοικία το Σάββατο το απόγευμα προκάλεσε την εκτόξευση συντριμμιών και τραυμάτισε αρκετούς κατοίκους — τα τραύματα ενός ατόμου χαρακτηρίστηκαν «σοβαρά». Η έκρηξη συνέβη γύρω στις 12:45 μ.μ. στον τέταρτο όροφο των «Διαμερισμάτων για ηλικιωμένους Phoenix House».

Δεκάδες άνθρωποι εκκένωσαν το κτίριο, τα κατοικίδια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος και λεωφορεία έφτασαν για να μεταφέρουν τους κατοίκους. Ο κάτοικος Κεν Μπαλάκοφ το περιέγραψε ως «πανδαιμόνιο». «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις και συντρίμμια παντού στο πάρκινγκ», είπε ο Μπαλάκοφ σε τοπικά μέσα.

Ο Μπαλάκοφ βρισκόταν στον έκτο όροφο και είπε ότι επέστρεψε να βλέπει τηλεόραση μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες! Άλλοι, όπως η Σέρι Φλακ, λένε ότι κοιμόντουσαν όταν έγινε η έκρηξη. «Περάσαμε πάνω από τα έπιπλα μας. Αυτό γιατί όλα έπεσαν πάνω από το ράφι με τα βιβλία μου, το φούρνο μικροκυμάτων μου έπεσε στο πάτωμα. Ακόμα και ο κλιματισμός μου είχε διαλυθεί. Έτσι, περάσαμε πάνω από όλα και βγήκαμε έξω εγώ και ο σκύλος μου», είπε.

«Έμοιαζε με σεισμό», είπε ο κάτοικος Μάικλ Κόσαχ, που ζει στον δεύτερο όροφο. «Δεν ήξερα πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα μέχρι που βγήκα έξω». Η κάτοικος Σίντι Ντιουκ καθόταν πλάι σε έναν φωτιστικό στύλο κρατώντας το σκυλί του Κόσαχ και τρέμοντας κάτω από μια κουβέρτα όταν είπε: «Ήταν σαν βόμβα».

Ένας κάτοικος τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη

Ο κάτοικος Ντον Λάμπλεϊ, ο οποίος δεν έχει πόδια, είπε ότι βρισκόταν στο δωμάτιο ενός φίλου του στον τέταρτο όροφο και παρακολουθούσε τον αγώνα του Ohio State, όταν «ακούστηκε μια μεγάλη, δυνατή έκρηξη και μετά ΜΠΟΥΜ!». Για να βγει έξω, ο Λάμπλεϊ είπε ότι «γλίστρησε με τον πισινό του» πριν οι πυροσβέστες καταφέρουν να τον βάλουν σε αναπηρικό καροτσάκι.

Ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Όστινταουν, Τομ Ο’ Χάρα, είπε ότι υπήρχαν αρκετοί «τραυματίες που μπορούν να περπατήσουν» και ότι μερικοί άνθρωποι έλαβαν περίθαλψη για ελαφρά τραύματα, ενώ ένα άτομο έλαβε περίθαλψη για πιο σοβαρά τραύματα. Δεν υπάρχουν θύματα μέχρι στιγμής.

Οι πυροσβέστες έκαναν αρκετές έρευνες στο κτίριο κατά την άφιξή τους και επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε κανείς μέσα. Σχεδόν 140 κάτοικοι ζούσαν στα διαμερίσματα. Περίπου μία ώρα μετά την έκρηξη, οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο Δημοτικό Σχολείο του Όστινταουν. Ο Ερυθρός Σταυρός εργάστηκε για να τους βρει προσωρινή στέγη.

«Θα ζούσα στο Όστινταουν πριν από οπουδήποτε αλλού. Αγαπώ την κοινότητά μας, τα σχολεία μας, την αστυνομία μας, την πυροσβεστική μας, τους διαχειριστές μας. Μόλις ενωθήκαμε. Οι διαχειριστές μοίραζαν φαγητό, εννοώ, δεν μπορείς να το ξεπεράσεις με συγκινεί», είπε η Κάθι Ντίνα .

Ο Ο’ Χάρα είπε ότι ακόμα δεν γνωρίζουν τι προκάλεσε την έκρηξη ή αν το κτίριο είναι δομικά σταθερό.  «Το αντιμετωπίζουμε ως ασταθές προς το παρόν, μέχρι να έρθουν οι ερευνητές και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην επικοινωνία με έναν μηχανικό για να κρίνουμε αν το κτίριο είναι ασφαλές ή μη ασφαλές», είπε ο Ο’ Χάρα. Οι πρώτες πληροφορίες από τρίτες πηγές κάνουν λόγο για έκρηξη γκαζιού.

Stream newspaper
Βραζιλία: Πέμπτος αστυνομικός υποκύπτει σχεδόν έναν μήνα μετά την πιο πολύνεκρη έφοδο των αρχών σε φαβέλα
Βραζιλία 23.11.25

Πέμπτος αστυνομικός υποκύπτει σχεδόν έναν μήνα μετά την πιο πολύνεκρη έφοδο των αρχών σε φαβέλα

Ακόμα ένας αστυνομικός που νοσηλεύονταν έχασε την ζωή του, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης σφαγής που έχει γίνει ποτέ στη Βραζιλία εναντίον των συμμοριών.

Σύνταξη
Αλβανία: Ηλικιωμένη νεκρή από τις πλημμύρες, εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους
Υπερχείλιση ποταμών 23.11.25

Αλβανία: Ηλικιωμένη νεκρή από τις πλημμύρες, εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Εκατοντάδες κάτοικοι σε όλη τη Νότια Αλβανία αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα από τις πλημμύρες, όπου δυστυχώς μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της

Σύνταξη
Το «σχέδιο των 28 σημείων» εκπονήθηκε από Ντμίτριεφ με Κούσνερ και Γουίτκοφ στο Μαϊάμι;
Εν αγνοία στελεχών 23.11.25

Το «σχέδιο των 28 σημείων» εκπονήθηκε από Ντμίτριεφ με Κούσνερ και Γουίτκοφ στο Μαϊάμι;

Ανησυχία στις ΗΠΑ για το αν το σχέδιο των 28 σημείων για την Ειρήνη στην Ουκρανία, ήταν το προϊόν συνάντησης ανάμεσα στους Ντμίτριεφ, Κούσνερ και Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις προσεχείς ημέρες
Σε συναγερμό 23.11.25

Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις προσεχείς ημέρες

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για να ξεκινήσουν νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, με σκοπό να εντείνουν την πίεση στον Νικολάς Μαδούρο, ώστε να παραιτηθεί.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι επιλογές της Ευρώπης στην Ουκρανία; Θα υποχωρήσει ή θα σαμποτάρει το σχέδιο ειρήνης;
Κόσμος 22.11.25

Ποιες είναι οι επιλογές της Ευρώπης στην Ουκρανία; Θα υποχωρήσει ή θα σαμποτάρει το σχέδιο ειρήνης;

Παρότι ο στόχος της Ευρώπης θεωρείται μια καλύτερη πρόταση για την Ουκρανία, τα «θέλω» της Ευρώπης μπλέκονται με τις «κόκκινες γραμμές» της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολλανδία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη
Υβριδικός πόλεμος 22.11.25

Ολλανδία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη

Την Παρασκευή drones εντοπίστηκαν και πάνω από βάση της πολεμικής αεροπορίας. Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «οι δυνατότητες καταπολέμησης drones του υπουργείου Άμυνας είναι έτοιμες να επέμβουν».

Σύνταξη
Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας
«NB8» 22.11.25

Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας

Οκτώ χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας, οι NB8, με κοινό τους ανακοινωθέν υπόσχονται πως θα συνεχίσουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία και να ενισχύουν την άμυνα της Ευρώπης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής – Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 22.11.25

Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής - Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο Σικάγο έλαβαν χώρα μετά την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης, με πληροφορίες να αναφέρουν πως εμπλέκονταν δεκάδες άτομα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παίζει με τις λέξεις: Λέει ότι η πρότασή του για την Ουκρανία «δεν είναι» η οριστική
«Ας πολεμήσει» 22.11.25

Ο Τραμπ παίζει με τις λέξεις: Λέει ότι η πρότασή του για την Ουκρανία «δεν είναι» η οριστική

Ακόμη μία παρελκυστική δήλωση από τον Τραμπ για την Ουκρανία. Σε ερώτηση αν το σχέδιο ειρήνευσης είναι η οριστική πρόταση, απάντησε «Όχι». Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ απειλούν τον Ζελέσνκι με «χειρότερα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας
Κόσμος 22.11.25

Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας

Μετά από 38 που πέρασε άδικα στην φυλακή, ο Πίτερ Σάλιβαν αθωώθηκε όταν νέα στοιχεία DNA αποκάλυψαν ότι ο δολοφόνος της Ντάιαν Σίνταλ ήταν άλλος.

Σύνταξη
Σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ – «Είναι στην ημερήσια διάταξη», λέει Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών
Υπάρχουν κανάλια 22.11.25

Σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ – «Είναι στην ημερήσια διάταξη», λέει Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί» σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ και πως πρόοδος στην καθιέρωση του ρωσο-αμερικανικού διαλόγου είναι «εντυπωσιακή».

Σύνταξη
Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
Χωρίς τους Ρώσους 22.11.25

Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη

Σύμβουλοι Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας θα συμμετάσχουν στη συνάντηση ΗΠΑ με τους Ουκρανούς στη Γενεύη για το σχέδιο Τραμπ. Οι Αμερικανοί θα συναντηθούν με τους Ρώσους «σε κοντινό χρονικό διάστημα»

Σύνταξη
