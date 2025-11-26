Συρία: Πέντε νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη όπλων – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων
Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε μια αποθήκη όπλων, στη Συρία
Πέντε πολίτες σκοτώθηκαν και εννέα ακόμη τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μια αποθήκη όπλων στην πόλη Καφρ Ταχαρίμ στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία.
Το συμβάν ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Τύπου της επαρχιακής διεύθυνσης εσωτερικής ασφάλειας.
Συνεχίζεται η έρευνα για εγκλωβισμένους στη Συρία
Τα θύματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα χαλάσματα και ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya TV, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο, σύμφωνα με το Reuters.
Τα βίντεο και οι εικόνες ακόμα δεν έχουν διασταυρωθεί.
Τον τελευταίο χρόνο έχουν σημειωθεί εκρήξεις σε περίπου δώδεκα αποθήκες όπλων στη Συρία. Οι εκρήξεις συνήθως αποδίδονται σε κακές συνθήκες αποθήκευσης.
