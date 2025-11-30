Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν 14 άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς στη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης χθες, Σάββατο, το βράδυ στο Στόκτον της βόρειας Καλιφόρνια, ανακοινώθηκε από την αστυνομία.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες»

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σ’ ένα παιδικό πάρτυ γενεθλίων, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο αντιδήμαρχος του Στόκτον Τζέισον Λι.

«Είμαι σε επαφή με προσωπικό και αξιωματούχους της δημόσιας ασφαλείας για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και θα πιέσω για απαντήσεις», δήλωσε.

🚨#BREAKING: Numerous Emergency crews are on scene of a major Mass shooting at a birthday as multiple children have been shot with fatalities ⁰⁰📌#Stockton | #California⁰⁰At this time, numerous emergency crews and law enforcement agencies are on the scene in Stockton… pic.twitter.com/2zOjyzOsp2 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 30, 2025

10–14 shot, including children, in #stocktoncalifornia mass shooting late Nov 29 at 1900 Lucile Ave. Victims include 9yo,12yo receiving CPR,23yo.Chaotic scene with multiple ambulances; possible child fatalities at nearby party. Suspect unknown, investigation ongoing #BlackFriday pic.twitter.com/Lj4fLv3MAH — Thepagetoday (@thepagetody) November 30, 2025

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς σε οικοδομικό τετράγωνο της Λουσίλ Άβενιου στο Στόκτον.

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 14 άτομα δέχθηκαν πυρά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων θυμάτων», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για ένα στοχευμένο επεισόδιο και οι ερευνητές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα».

BREAKING: Children killed in mass shooting at birthday party in Stockton, Californiahttps://t.co/WCnrGS0VMm 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/B26LgPbcnq — Sky News (@SkyNews) November 30, 2025

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αρχές δεν έχουν δώσει καμιά πληροφορία για τον δράστη ή τους δράστες.