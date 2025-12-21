Χανιά: Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ευρώπης φωταγωγείται στον Ομαλό

Ένα από τα πιο επιβλητικά χριστουγεννιάτικα δέντρα που έχουν στηθεί ποτέ στην Ελλάδα –και σίγουρα από τα μεγαλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο– ετοιμάζεται να φωταγωγηθεί το απόγευμα της Κυριακής στον Ομαλό στα Χανιά της Κρήτης.

Το φυσικό «σκηνικό» δεν θα μπορούσε να είναι πιο εντυπωσιακό: ο Ομαλός, στο σημείο όπου ξεκινά το Φαράγγι της Σαμαριάς, προσφέρει ένα μοναδικό ορεινό τοπίο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη γιορτινή εικόνα.

Το δέντρο, με ύψος που ξεπερνά τα 42 μέτρα, δεσπόζει στην ορεινή περιοχή και ήδη εδώ και ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τη φωταγώγηση που έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα της Κυριακής.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με ξεκάθαρο στόχο: να αναδείξει τον Ομαλό ως έναν ξεχωριστό γιορτινό προορισμό και να δώσει έναν διαφορετικό, πιο φυσικό τόνο στο χριστουγεννιάτικο κλίμα της Κρήτης.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε κομβικό σημείο, δίπλα στο parking του φαραγγιού, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη σε κατοίκους και επισκέπτες.

Ο συνδυασμός του επιβλητικού μεγέθους του δέντρου με το άγριο, χειμωνιάτικο τοπίο των Λευκών Ορέων δημιουργεί ένα σκηνικό που ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα στα κοινωνικά δίκτυα.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναμένεται να ταξιδέψουν από διάφορα σημεία της Κρήτης για να δουν από κοντά τη φωταγώγηση, μετατρέποντας τον Ομαλό σε σημείο αναφοράς για τις φετινές γιορτές.

Πηγή: patris.gr, Φωτογραφίες: Το δέντρο στα Χανιά, Πηγή: patris.gr