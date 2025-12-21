magazin
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
21.12.2025 | 11:43
Ακυβέρνητο δεξαμενόπλοιο λόγω μπλακ άουτ νότια της Σκύρου
Χανιά: Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ευρώπης φωταγωγείται στον Ομαλό
21 Δεκεμβρίου 2025 | 09:45

Χανιά: Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ευρώπης φωταγωγείται στον Ομαλό

Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στην Ευρώπη, με ύψος που ξεπερνά τα 42 μέτρα, φωταγωγείται την Κυριακή στον Ομαλό Χανίων, στο σημείο όπου ξεκινά το Φαράγγι της Σαμαριάς

Ένα από τα πιο επιβλητικά χριστουγεννιάτικα δέντρα που έχουν στηθεί ποτέ στην Ελλάδα –και σίγουρα από τα μεγαλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο– ετοιμάζεται να φωταγωγηθεί το απόγευμα της Κυριακής στον Ομαλό στα Χανιά της Κρήτης.

Το φυσικό «σκηνικό» δεν θα μπορούσε να είναι πιο εντυπωσιακό: ο Ομαλός, στο σημείο όπου ξεκινά το Φαράγγι της Σαμαριάς, προσφέρει ένα μοναδικό ορεινό τοπίο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη γιορτινή εικόνα.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Ομαλό, Πηγή: patris.gr

Το δέντρο, με ύψος που ξεπερνά τα 42 μέτρα, δεσπόζει στην ορεινή περιοχή και ήδη εδώ και ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τη φωταγώγηση που έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα της Κυριακής.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με ξεκάθαρο στόχο: να αναδείξει τον Ομαλό ως έναν ξεχωριστό γιορτινό προορισμό και να δώσει έναν διαφορετικό, πιο φυσικό τόνο στο χριστουγεννιάτικο κλίμα της Κρήτης.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε κομβικό σημείο, δίπλα στο parking του φαραγγιού, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη σε κατοίκους και επισκέπτες.

Ο συνδυασμός του επιβλητικού μεγέθους του δέντρου με το άγριο, χειμωνιάτικο τοπίο των Λευκών Ορέων δημιουργεί ένα σκηνικό που ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα στα κοινωνικά δίκτυα.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Ομαλό, Πηγή: patris.gr

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναμένεται να ταξιδέψουν από διάφορα σημεία της Κρήτης για να δουν από κοντά τη φωταγώγηση, μετατρέποντας τον Ομαλό σε σημείο αναφοράς για τις φετινές γιορτές.

Πηγή: patris.gr, Φωτογραφίες: Το δέντρο στα Χανιά, Πηγή: patris.gr

Χριστούγεννα: Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες – Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών
«Αντισυμβατικές» γιορτές 20.12.25

Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες - Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών τα Χριστούγεννα;

Από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια έως τις χαλαρές στιγμές σε ηλιόλουστες παραλίες του εξωτερικού, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επιλέγουν να ταξιδέψουν τα Χριστούγεννα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Η Ρώμη χρειάστηκε 20 χρόνια για να μετατρέψει δύο σταθμούς του μετρό σε μίνι μουσεία – Άξιζε τον κόπο
Όταν έχεις στόχο 20.12.25

Η Ρώμη χρειάστηκε 20 χρόνια για να μετατρέψει δύο σταθμούς του μετρό σε μίνι μουσεία – Άξιζε τον κόπο

Η Ρώμη διαθέτει πλέον δύο νέους σταθμούς, τον Colosseo/Fori Imperiali και τον Porta Metronia, οι οποίοι φιλοξενούν ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στο πλαίσιο της κατασκευής τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης
It's Christmas time 16.12.25

Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης

Οι υπολογισμοί του καταλόγου «City Break Index» για τα Χριστούγεννα, βασίζονται σε μια σειρά παραγόντων, όπως το μέσο κόστος ενός γεύματος, η μέση διαμονή σε ξενοδοχείο ή το αν θα δείτε χιόνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul’s στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία
Η αιώνια Νέα Υόρκη 14.12.25

Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul's στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία

Όταν ο Guy Raoul, ένας Γάλλος σεφ, και ο αδελφός του Serge, τηλεοπτικός δημοσιογράφος, άνοιξαν το εστιατόριο Raoul's στη συνοικία Σόχο του Μανχάταν πριν από 50 χρόνια, δεν είχαν να ανησυχούν μόνο για το ενοίκιο, αλλά και για τις απαιτήσεις της μαφίας για προστασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το ξενοδοχείο του Banksy στη Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»
Συρματοπλέγματα 12.12.25

Το ξενοδοχείο του Banksy στη Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»

Το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά το 2017, απέναντι από το φράγμα της Δυτικής Όχθης - για το οποίο ο Banksy είχε αναφέρει ότι «ουσιαστικά μετατρέπει την Παλαιστίνη στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα
Θρίαμβος 08.12.25

Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα

Τα Taste Atlas Awards αναδεικνύουν τη Μεσογειακή κουζίνα σε κυρίαρχη ανά τον κόσμο και η Ελλάδα κατακτάει έναν γευστικό θρίαμβο αφήνοντας πίσω κολοσσούς

Σύνταξη
Καλή όρεξη, με τις ευχές του Ζοράν Μαμντάνι – Έτσι ο foodie δήμαρχος έκανε το φαγητό πολιτική πράξη
Φρέσκο πράγμα 26.11.25

Καλή όρεξη, με τις ευχές του Ζοράν Μαμντάνι – Έτσι ο foodie δήμαρχος έκανε το φαγητό πολιτική πράξη

Ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, κέρδισε τις εκλογές χτίζοντας μεγάλο μέρος της εκστρατείας του γύρω από το φαγητό, αναδεικνύοντας τους «κρυμμένους θησαυρούς» των λιγότερο γνωστών συνοικιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πάτρα: Συνελήφθη για απάτες μέλος συμμορίας – Λεία άνω των 120.000 ευρώ – Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο
Στην Πάτρα 21.12.25

Συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες μέλος συμμορίας - Άνω των 120.000 ευρώ η λεία - Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο

Η συλληφθείσα κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνικές απάτες στην Πάτρα, τετελεσμένες και σε απόπειρα - Δικογραφία και εις βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων για διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τρομακτικό βίντεο – Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους
ΗΠΑ 21.12.25

Τρομακτικό βίντεο - Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους

Οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει ευρείες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, ενώ καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν μη αναγκαία ταξίδια υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες.

Σύνταξη
Σεισμική αλλαγή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Το CAN ανά τετραετία και νέα Λίγκα των Εθνών
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σεισμική αλλαγή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Το CAN ανά τετραετία και νέα Λίγκα των Εθνών

Η απόφαση του Πατρίς Μοτσεπέ επαναπροσδιορίζει το ημερολόγιο της ηπείρου, αλλάζει τις ισορροπίες με την Ευρώπη και ανοίγει μια νέα εποχή για τις εθνικές ομάδες της Αφρικής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Κλείνουν αύριο τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Συνεχίζουν το άνοιγμα διοδίων
Agro-in 21.12.25

Με τρακτέρ αύριο στις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες - Συνεχίζουν το άνοιγμα των διοδίων

Οι αγρότες με καθημερινές συνελεύσεις καθορίζουν τα επόμενα βήματα ενόψει εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση - Παράλληλα συνεχίζεται το άνοιγμα των διοδίων ώστε οι εκδρομείς των Χριστουγέννων να μετακινηθούν ελεύθερα

Σύνταξη
Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες

Το Κόπα Άφρικα ξεκινάει σήμερα Κυριακή (21/12), με το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αντιμετωπίζει τις Κομόρες και να ευελπιστεί σε κατάκτηση του τροπαίου στην έδρα του

Σύνταξη
Εβραϊκός αντισιωνισμός
«Όχι στο όνομά μας» 21.12.25

Εβραϊκός αντισιωνισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπενθυμίζει ότι ο αντισιωνισμός ήταν τμήμα της κουλτούρας της αμερικανικής εβραϊκής Αρστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου
Μπάσκετ 21.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών
«Η ηρωίδα μου» 21.12.25

«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών

Την απώλεια της αδελφής του, Αντέλιας «Άντα» Ζάιντλερ, θρηνεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Η 65χρονη έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο, με τον ηθοποιό να τη χαρακτηρίζει «ηρωίδα» και «τον πιο γενναίο άνθρωπο που γνώρισε ποτέ»

Σύνταξη
Κρήτη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικα αγόρια λόγω κατανάλωσης αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
Στην Κρήτη 21.12.25

Στο νοσοκομείο δύο ανήλικα αγόρια λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Για τα δύο περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικα παιδιά στην Κρήτη έχουν συλληφθεί από την Αστυνομία η 53χρονη υπεύθυνη του μπαρ στο Ηράκλειο και ο 48χρονος επιχειρηματίας στα Χανιά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί σε δύο Ελλάδες – Οι λίγοι καλοπερνούν, οι πολλοί αγκομαχούν
ΠΑΣΟΚ 21.12.25

Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί σε δύο Ελλάδες – Οι λίγοι καλοπερνούν, οι πολλοί αγκομαχούν

«Η χώρα χρειάζεται άμεσα κυβέρνηση που να μπορεί να ενώσει τους Έλληνες, που θα μπορεί να δημιουργήσει μια Ελλάδα για όλους», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια, ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 21.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια, ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ

Σφοδρά πυρά στον πρωθυπουργό εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ - «Όσο κι αν προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία του φωτίζοντας δείκτες και αριθμούς από την πλευρά που τον συμφέρει η πραγματικότητα είναι αμείλικτη…», τονίζει

Σύνταξη
Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ
«Τι άλλο συγκαλύπτεται;» 21.12.25

Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Δεκαέξι φωτογραφίες αποσύρθηκαν αθόρυβα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με αρχεία για τον καταδικασμένο σε σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα για τη διαφάνεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ο φόβος αλλάζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων
Διεθνής Οικονομία 21.12.25

«Αν δεν θέλει τα γράμματα ας μάθει μια τέχνη» - Πώς να προστατεύσετε την εργασία σας από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι νέοι υπό τον φόβο της Τεχνητής Νοημοσύνης επενδύουν λιγότερο στο πανεπιστήμιο και ενδιαφέρονται περισσότερο για εξειδικευμένα επαγγέλματα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μητσοτάκης: Φουλ του… κοινωνικού αυτοματισμού για τους αγρότες – «Ανοιχτοί σε διάλογο αλλά όχι στο παράλογο»
Κυριακάτικη ανάρτηση 21.12.25

Φουλ του... κοινωνικού αυτοματισμού από Μητσοτάκη για τους αγρότες - «Ανοιχτοί σε διάλογο αλλά όχι στο παράλογο»

Για μια ακόμη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προέβη σε συκοφάντηση του αγώνα των αγροτών, προσδοκώντας εναγωνίως να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό - Πέταξε ξανά στους παραγωγούς το μπαλάκι του διαλόγου και άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Σάο Πάουλο: Διακοπή συνεργασίας με γιατρό μετά από καταγγελία για παράτυπη χρήση «στυλό αδυνατίσματος»
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σάο Πάουλο: Διακοπή συνεργασίας με γιατρό μετά από καταγγελία για παράτυπη χρήση «στυλό αδυνατίσματος»

Φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν από παίκτες της Σάο Πάουλο δεν προέρχονταν από προμηθευτή εγκεκριμένο από την Anvisa – τι ακριβώς συνέβη και πώς απαντά ο σύλλογος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακίνητα: Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων – Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν
Ακίνητα 21.12.25

Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων - Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν

Ο καινούργιος μίνι δημοτικός ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα προβλέπεται στον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» - Επιβάλλεται με συντελεστή επί της αξίας και το ύψος του θα καθορίζεται από τα δημοτικά συμβούλια

Σύνταξη
