19.12.2025 | 07:18
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
Νεκροί και τραυματίες μετά από επίθεση σε βάση του στρατού της Κολομβίας – Τους αντάρτες κατηγορεί η κυβέρνηση
Κόσμος 19 Δεκεμβρίου 2025 | 08:56

Νεκροί και τραυματίες μετά από επίθεση σε βάση του στρατού της Κολομβίας – Τους αντάρτες κατηγορεί η κυβέρνηση

Στην Κολομβία μαίνεται για δεκαετίες ένας εμφύλιος στον οποίο εμπλέκονται οργανώσεις ανταρτών, ακροδεξιά τάγματα θανάτου, καρτέλ ναρκωτικών και οι δυνάμεις ασφαλείας του κράτους

Τουλάχιστον τέσσερις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης εναντίον βάσης των ενόπλων δυνάμεων στην Κολομβία, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις τηη Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

Η τοπική αυτοδιοίκηση στον βορειοανατολικό νομό Σέσαρ έκανε λόγο για άλλους 32 τραυματίες.

Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Κολομβίας, ο Λουίς Εμίλιο Καρδόσο, επέρριψε μέσω X την ευθύνη για την επίθεση στον ELN, αναφέροντας πως μέλη του χρησιμοποίησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον του στρατοπέδου του 14ου τάγματος πεζικού στον δήμο Αγουατσίκα.

Ο ELN ωστόσο δεν φαίνεται να έχει ακόμα αναλάβει ευθύνη για την επίθεση.

Ο Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης και οι οργανώσεις ανταρτών στην Κολομβία

Ο ELN, ή Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης, οργάνωση της άκρας αριστεράς ιδρυθείσα το 1964, εμπνεόμενη από τη δράση του αργεντίνου επαναστάτη Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και τη θεολογία της απελευθέρωσης, μετρά κάπου 5.800 μέλη και δρα σε πάνω από το 20% των 1.100 και πλέον δήμων της Κολομβίας, σύμφωνα με ειδικούς και την υπηρεσία πληροφοριών.

Στην Κολομβία μαίνεται για κάπου έξι δεκαετίες εμφύλιος πόλεμος στον οποίο ενεπλάκησαν στην πορεία των ετών οργανώσεις ανταρτών της άκρας αριστεράς, ακροδεξιά τάγματα θανάτου, καρτέλ ναρκωτικών και οι δυνάμεις ασφαλείας του κράτους, με πάνω από 220.000 νεκρούς κι εκατομμύρια άλλους ξεριζωμένους.

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την υπογραφή ιστορικής συμφωνίας ειρήνης (2016) με τη μέχρι τότε μεγαλύτερη οργάνωση ανταρτών της Λατινικής Αμερικής, τις πρώην FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας), η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με την πιο σοβαρή κρίση ασφαλείας των τελευταίων χρόνων.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο κατέβαλε προσπάθεια να διαπραγματευτεί με τον ELN και διάφορες άλλες ένοπλες οργανώσεις προκειμένου να τερματίσουν τη δράση τους αφού ανέλαβε την εξουσία το 2022, αλλά το εγχείρημα έμεινε μετέωρο.

Οι συνομιλίες τερματίστηκαν τον Ιανουάριο, αφού η οργάνωση εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον παρατάξεων διαφωνούντων των FARC οι οποίες συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους με πάνω από 100 νεκρούς σε περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Economy
ΕΥΔΑΠ: Αυξήσεις δύο ταχυτήτων στα τιμολόγια νερού για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δήμους

ΕΥΔΑΠ: Αυξήσεις δύο ταχυτήτων στα τιμολόγια νερού για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δήμους

Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα
Κόσμος 19.12.25

ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα

Οι ειδικοί διχάζονται ως προς το αν η εύθραυστη ισορροπία του 2025 μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πιο βιώσιμο πλαίσιο συνύπαρξης ΗΠΑ-Κίνας ή αν αποτελεί απλώς μια παύση πριν από την επόμενη κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία
ΗΠΑ 2.0 19.12.25

Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία

Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε τα Patriot Games, «ένα πρωτοφανές τετραήμερο αθλητικό γεγονός με τη συμμετοχή των καλύτερων αθλητών λυκείου», σε ένα νέο βίντεο ανακοίνωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Βρέθηκε νεκρός ο ύποπτος για τους φονικούς πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Μπράουν
Κόσμος 19.12.25

Νεκρός βρέθηκε ο ύποπτος για το μακελειό στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Ο 48χρονος ύποπτος για τη φονική ένοπλη επίθεση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Μπράουν βρέθηκε νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία Πρόβιντενς. Η υπόθεση συνδέεται και με τον θάνατο καθηγητή του MIT.

Σύνταξη
Να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία θέλει ο Μακρόν
Κόσμος 19.12.25

Να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία θέλει ο Μακρόν

«Πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να εξευρεθούν επίσης τρόποι και μέσα προκειμένου οι Ευρωπαίοι, με καλή οργάνωση, να ξαναρχίσουν πλήρη διάλογο με τη Ρωσία, με πλήρη διαφάνεια» τόνισε ο Μακρόν

Σύνταξη
Αυστραλία: Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ
Κόσμος 19.12.25

Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή στην Αυστραλία μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ

Στην Αυστραλία κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους μεθαύριο Κυριακή, όταν θα συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την επίθεση δυο ενόπλων εναντίον συνάθροισης επ’ ευκαιρία εβραϊκής γιορτής

Σύνταξη
Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων
Απαιτούνται αλλαγές 19.12.25

Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων

Από τις πλημμύρες έως τις ξηρασίες, οι ασταθείς καιρικές συνθήκες που προκαλεί η κλιματική κρίση επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια, με τις αποδόσεις των καλλιεργειών να αναμένεται να μειωθούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κοκαΐνη: Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;
Τα κράτη των ναρκωτικών 19.12.25

Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;

Τι λένε οι αριθμοί πίσω από τις κατασχέσεις σε φορτία με κοκαΐνη στα ευρωπαϊκά λιμάνια, πώς λειτουργούν τα εγκληματικά δίκτυα και οι διωκτικές Αρχές και τι συμβαίνει στη χώρα μας

Γιώργος Σχοινάς
Ειρηνικός: Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλεούμενα – Αλλοι 5 νεκροί
Αλλοι 5 νεκροί 19.12.25

Συνεχίζονται οι «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων που, κατ΄ αυτές, μεταφέρουν ναρκωτικά χωρίς ποτέ να έχουν παρουσιάσει την παραμικρκή απόδειξη για τον ισχυρισμό τους.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανακοινώνεται εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς πυροβόλων όπλων μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ
Αντονι Αλμπανέζι 19.12.25

Εθνικό πρόγραμμα για τα πυροβόλα όπλα μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ

«Τα φρικτά γεγονότα στην Μπόνταϊ δείχνουν πως πρέπει να αποσύρουμε περισσότερα πυροβόλα όπλα από τους δρόμους μας», έκρινε ο Αντονι Αλμπανέζι, ανακοινώνοντας εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς τους.

Σύνταξη
Ονδούρα: Ξεκίνησε η τελευταία ανακαταμέτρηση πριν την ανακήρυξη του νικητή των προεδρικών εκλογών
500.000 ψηφοδέλτια 19.12.25

Τελευταία ανακαταμέτρηση στην Ονδούρα πριν την ανακήρυξη νέου προέδρου

«Με παρόντες εθνικούς και διεθνείς παρατηρητές» άρχισε η ειδική ανακαταμέτρηση στην Ονδούρα, πριν την ανακήρυξη του νέου προέδρου της χώρας, μεταξύ δύο υποψηφίων της δεξιάς.

Σύνταξη
Γάζα: Συνάντηση στη Φλόριντα για τα επόμενα στάδια της εκεχειρίας – Ο Τραμπ αναμένει και τον Νετανιάχου
Επόμενη φάση 19.12.25

Συνάντηση στη Φλόριντα για τη Γάζα, εν αναμονή και του Νετανιάχου

Η επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα αναμένεται να συζητηθεί σε συνάντηση στη Φλόριντα, όπου είναι πιθανόν να φτάσει τις επόμενες μέρες και ο Νετανιάχου για να συναντήσει τον Τραμπ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ τονίζει πως δεν χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου για να διατάξει πλήγματα στη Βενεζουέλα
Φοβάται διαρροές... 19.12.25

Τραμπ: Δεν χρειάζομαι έγκριση του Κογκρέσου για να επιτεθώ στη Βενεζουέλα

Δεν είναι «υποχρεωμένος» να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο για να εξαπολύσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα, τονίζει ο Τραμπ, που έχει επανειλημμένα απειλήσει για χερσαία πλήγματα.

Σύνταξη
Κόσμος 19.12.25

ΗΠΑ 2.0 19.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»

Μετά την περιφέρεια και τους αγρότες, το ΠΑΣΟΚ στρέφει το βλέμμα στην Αττική. Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Μοσχάτο εγκαινιάζει μια νέα στρατηγική εξωστρέφειας ενόψει συνεδρίου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβληματισμό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»

Ο εμπαιγμός και οι προκλητικές δηλώσεις από την κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες συνεχίζονται. «Με το δεν μιλάω στο τέλος δεν θα πάρεις τίποτα κανένας» λέει ο Μάκης Βορίδης επειδή οι αγρότες λένε «όχι» σε έναν προσχηματικό διάλογο

Σύνταξη
Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)
Μπάσκετ 19.12.25

Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)

O Λούκα Nτόντσιτς διέλυσε τους Τζαζ με 45 πόντους, 11 ριμπάουντ και 14 ασίστ και οι Λέικερς πήραν τη νίκη με 143-135 μέσα στη Γιούτα - Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Αγρότες: 20 μέρες στους δρόμους και συνεχίζουν – Στριμωγμένη η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο
Agro-in 19.12.25

Μετά από 20 μέρες στους δρόμους, οι αγρότες συνεχίζουν - «Στα σχοινιά» η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες καθώς δεν εμπιστεύονται τις «ειλικρινείς προθέσεις» της κυβέρνησης αλλά ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σύνταξη
Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν – Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;
Μη φορέσιμα 19.12.25

Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν - Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;

Μια σεζόν που περιλάμβανε αλλόκοτα, μερικές φορές σκληρά σχέδια, μας άφησε να αναρωτιόμαστε τι σημαίνουν όλα αυτά που προτείνει η μόδα. Το να μην λαμβάνουν υπόψη οι σχεδιαστές τα όρια μιας επίδειξης είναι στην καλύτερη περίπτωση, σκόπιμη άγνοια, στην χειρότερη περίπτωση, ανειλικρίνεια και ενδεχομένως βίτσιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις

Συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες, το πρόγραμμα της Huawei TECH4ALL μας δείχνει τον δρόμο προς ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.

Σύνταξη
Στον δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, οι Μπλε Κάδοι και οι Μπλε Κώδωνες είναι οι καθημερινοί μας σύμμαχοι!
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Στον δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, οι Μπλε Κάδοι και οι Μπλε Κώδωνες είναι οι καθημερινοί μας σύμμαχοι!

Η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν είναι απλώς μια συνήθεια – είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, τις μελλοντικές γενιές και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Σύνταξη
Τέμπη: Συνεχίζεται στην αίθουσα του ΜΟΔ η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Ελλάδα 19.12.25

Συνεχίζεται η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας - Γιατί είχε διακοπεί

Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση στον Εφέτη Ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Σταθμό Θεσσαλονίκης από όπου ξεκίνησε η εμπορευματική αμαξοστοιχία, πριν από την τραγική σύγκρουση στα Τέμπη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Βρέθηκε νεκρός ο ύποπτος για τους φονικούς πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Μπράουν
Κόσμος 19.12.25

Νεκρός βρέθηκε ο ύποπτος για το μακελειό στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Ο 48χρονος ύποπτος για τη φονική ένοπλη επίθεση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Μπράουν βρέθηκε νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία Πρόβιντενς. Η υπόθεση συνδέεται και με τον θάνατο καθηγητή του MIT.

Σύνταξη
Ο «επώνυμος δότης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και η αλματώδης ζήτηση σπέρματος στην Ελλάδα
Υπογονιμότητα 19.12.25

Ο «επώνυμος δότης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και η αλματώδης ζήτηση σπέρματος στην Ελλάδα

Το θέμα με τον Δάνο δότη αποκάλυψε τη μεγάλη ζήτηση σπέρματος που δεν καλύπτεται εύκολα από την προσφορά - Μιλούν στο in o γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, διευθύντρια τράπεζας κρυοσυντήρησης και καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
