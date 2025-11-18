Βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων εναντίον ανταρτών στοίχισαν τη ζωή σε 12 ανηλίκους στην Κολομβία από τον Οκτώβριο, αποκάλυψε χθες Δευτέρα ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος επικρίνεται έντονα για τις επιχειρήσεις αυτές, που οδήγησαν στον θάνατο εφήβων στρατολογημένων παρά τη θέλησή τους (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, ανήλικος στις τάξεις των ανταρτών).

Ο συνήγορος του λαού, κολομβιανή ανεξάρτητη αρχή, έκανε λόγο το Σάββατο για επτά παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν σε πλήγμα του στρατού στον νομό Γουαβιάρε, στον Αμαζόνιο (νότια), τη 10η Οκτωβρίου.

Ολοι οι ανήλικοι «ήταν θύματα εξαναγκαστικής στρατολόγησης από εγκληματίες που τους οδήγησαν σε εχθροπραξίες»

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, που απαιτούν πιο σθεναρή δράση για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Πέτρο διέταξε να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον ένοπλων οργανώσεων — κι οι βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 28 φερόμενους ως αντάρτες την περασμένη εβδομάδα.

Ο αρχηγός του κράτους αναφέρθηκε χθες σε άλλους πέντε ανηλίκους που έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμό στον νομό Κακετά (νότια) την 1η Οκτωβρίου κι ακόμη έναν την περασμένη Πέμπτη στην Αράουκα (βορειοανατολικά), στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

«Ολοι (οι ανήλικοι) ήταν θύματα εξαναγκαστικής στρατολόγησης από εγκληματίες που τους οδήγησαν σε εχθροπραξίες», σημείωσε ο πρόεδρος Πέτρο μέσω X.

En la acción ofensiva sobre el frente de Iván Mordisco en Arauca se obtuvo el siguiente resultado: 1 adolescente rescatado con vida

8 muertos, dentro de ellos medicina legal confirmó que 1 adolescente de 16 años murió. Hay otro que tardarán tiempo en conocer la edad, que puede… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

Η γενική στρατιωτική εισαγγελία ανακοίνωσε παράλληλα χθες πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για να «επαληθεύσει» αν επίθεση με 19 νεκρούς στη Γουαβιάρε «τηρούσε τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τη νόμιμη χρήση» κρατικής βίας «στο πλαίσιο της ένοπλης σύγκρουσης».

Κατάφωρες παραβιάσεις

Οι επιχειρήσεις είχαν στόχο το EMC, το λεγόμενο Κεντρικό Γενικό Επιτελείο, παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, με επικεφαλής το πλέον καταζητούμενο πρόσωπο στη χώρα, το ψευδώνυμο του οποίου είναι Ιβάν Μορδίσκο.

Η εξαναγκαστική στρατολόγηση ανηλίκων συγκαταλέγεται στις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία όπου καταγράφονται έξι δεκαετίες πολέμου στη χώρα της Λατινικής Αμερικής ανάμεσα στον στρατό, αντάρτες, παραστρατιωτικούς και καρτέλ.

Ενοπλες οργανώσεις που συνεχίζουν να δρουν στη χώρα στρατολογούν ανηλίκους διά της βίας ή με δόλο, για να ενισχύσουν τις τάξεις τους, και δεν διστάζουν να τους στέλνουν στη μάχη, τόνιζε η συνήγορος του λαού Ιρις Μαρίν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που είχε παραχωρήσει στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με την ειδική δικαιοδοσία για την ειρήνη (JEP), η οποία θεσμοθετήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας ειρήνης που υπογράφηκε το 2016 ανάμεσα στο κράτος και τις Επαναστατικές Ενοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), έκτοτε απάγεται κατά μέσον όρο ένας ανήλικος κάθε δυο μέρες.

Ενώ δεν απομένει παρά ένας χρόνος ως την ολοκλήρωση της θητείας της, η κυβέρνηση του Γουστάβο Πέτρο είναι αντιμέτωπη με την αποτυχία του εγχειρήματος να αποκατασταθεί η ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων με διάφορες ένοπλες οργανώσεις και τη χειρότερη κρίση ασφαλείας της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα.

