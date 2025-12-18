Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Το θρυλικό σπίτι του Home Alone ανακαινίζεται με στυλ 90s
Μέχρι σήμερα, εκατοντάδες επισκέπτες πηγαίνουν στο σπίτι κάθε μέρα, με τους δρόμους να χρειάζεται συχνά να κλείνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων για να αντιμετωπιστεί η έντονη κίνηση.
Οι νέοι ιδιοκτήτες του πραγματικού σπιτιού που παρουσιάζεται στην κλασική ταινία του 1990 «Home Alone» το αποκαθιστούν στην παλιά του αίγλη, μετά την προηγούμενη ανακαίνιση που προκάλεσε αντιδράσεις από τους θαυμαστές της ταινίας.
Οι νέοι αγοραστές και η πλήρης ανακαίνιση με αναμνήσεις από την ταινία
Το εμβληματικό σπίτι στη Γουίνετκα του Ιλινόις των ΗΠΑ — που χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία της οικογένειας ΜακΚάλιστερ στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι» και στη συνέχεια της του 1992 «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» αγοράστηκε νωρίτερα φέτος έναντι 5,25 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αγοραστές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε έργα ανακαίνισης, ώστε να δημιουργηθεί ξανά ο ζεστός, πολύχρωμος εσωτερικός χώρου που προβάλλεται στην αρχική ταινία.
«Το όραμά μας είναι να επαναφέρουμε τη ζεστασιά και την αγάπη από την ταινία» δήλωσε ο Σκοτ Πράις, επικεφαλής του έργου ανακαίνισης, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NBC5 Chicago. «Υπήρχαν τόσα πολλά υπέροχα χρώματα και σε έκαναν να νιώθεις σαν οικογένεια και σαν στο σπίτι σου και θέλουμε να επαναφέρουμε αυτή τη μαγεία» διευκρίνισε.
Η κατοικία ανακαινίστηκε ριζικά ανακαίνιση το 2018 και αντικαταστάθηκε η ζεστή αισθητική του με ένα φωτεινό, μινιμαλιστικό σχεδιασμό — μια αλλαγή που επικρίθηκε ευρέως από τους θαυμαστές, οι οποίοι ένιωθαν ότι το σπίτι είχε χάσει τον χαρακτήρα του.
Home Alone filminde yer alan ikonik eve yapılan renovasyon. pic.twitter.com/srJddRutyo
Η πολυτελής έπαυλη του 1921
Η έπαυλη με πέντε υπνοδωμάτια και έξι μπάνια εκτείνεται σε περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα και χτίστηκε αρχικά το 1921. Διαθέτει, μεταξύ άλλων γυμναστήριο, δύο υδρομασάζ, τέσσερα τζάκια, χώρο αναψυχής, ιδιωτικό κινηματογράφο και κλειστό γήπεδο.
Η ταινία θεωρείται κλασική Χριστουγεννιάτικη, καθώς την ιστορία του οκτάχρονου Κέβιν ΜακΚάλιστερ (Μακόλεϊ Κάλκιν) που υπερασπίζεται το σπίτι του από δύο ληστές με κάθε δυνατό μέσο, παρακολουθούν ξανά τις μέρες των Χριστουγέννων.
