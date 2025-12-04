Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»

Ήταν το 1990 όταν μια ταινία θα κάνει την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες και δεν θα γίνει απλά η έκπληξη της χρονιάς, αλλά μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της. Το Home Alone θα σαρώσει στο box office, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 475 εκατ. δολάρια και θα μετατρέψει τον 10χρονο Μακόλεϊ Κάλκιν σε σούπερ σταρ.

Και μπορεί να έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε, ωστόσο ακόμα και σήμερα το φιλμ συνεχίζει να προκαλεί ενθουσιασμό και γέλιο. Μάλιστα, εδώ και λίγο καιρό ο Μακόλεϊ Κάλκιν «πρωταγωνιστεί» σε ένα εορταστικό τρούρ για τις τρεισήμισι δεκαετίες ζωής του Home Alone.

Ωστόσο ένας από τους πρωταγωνιστές και (αντί) ήρωες εκείνης της ταινίας αρνείται να πάρει μέρος στους εορτασμούς. Ο Ντάνιελ Στερν, που υποδύθηκε έναν από τους δύο ληστές που έκαναν τα πάντα για μπουν στο σπίτι του Κέβιν, δήλωσε ότι δεν θα πάρει μέρος σε καμία από τις εκδηλώσεις.

Ο Μαρβ του Home Alone δεν είναι… τσακωμένος με την ταινία που τον έκανε γνωστό σε όλο τον πλανήτη, ούτε που τους άλλοτε συμπρωταγωνιστές του, απλά δεν έχει καμία όρεξη να αφήσει το σπίτι του και να τρέχει.

«Χωρίς να θέλω να προσβάλω κανέναν από τους ανθρώπους της ταινίας, δεν πρόκειται να αφήσω τη φάρμα μου» δήλωσε στο περιοδικό People και συνέχισε: «Αν είναι να κάνω κάποιο video call εννοείται. Αλλά πλέον είμαι πολύ σπιτόγατος».

Ο Ντάνιελ Στερν είδε την καριέρα του να παίρνει τα πάνω της μετά την επιτυχία του Home Alone – μάλιστα, πρωταγωνιστούσε και στο sequel δύο χρόνια μετά. Ωστόσο εδώ και δύο δεκαετίες οι εμφανίσεις του στη μεγάλη οθόνη ανήκουν στην κατηγορία «guest».

Ο ίδιος, παρέα με τη γυναίκα του, εγκατέλειψε τον χώρο του θεάματος, μετακόμισε σε μια φάρμα στην κομητεία Βεντούρα, καλλιεργεί εσπεροειδή και έχει ζώα, ενώ ως επάγγελμα δηλώνει γλύπτης.

Ωστόσο, η αγάπη του για το Home Alone είναι μέχρι και σήμερα μεγάλη. «Δεν ήξερα ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία, αλλά γνώριζα ότι από την αρχή ότι ήταν μια ξεχωριστεί ταινία» θα δηλώσει. «Από όταν έφτασε το σενάριο στα χέρια μου και το διάβασα, δεν σταμάτησα να γελάω. Ήταν απολαυστικό, αλλά ταυτόχρονα είχε ψυχή και καρδιά».

Κι όσο κι αν του αρέσει, που ακόμα και σήμερα, η ταινία έχει απήχηση στον κόσμο, με τη δημοσιότητα δεν τα πάει πολύ καλά. «Ναι, είναι ωραίο που έρχονται στον δρόμο και μου λένε πόσο αγαπούν το φιλμ. Αλλά καμιά φορά είνα και κουραστικό» θα τονίσει ο Ντάνιελ Στερν.

* Πηγή: People