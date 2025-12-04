magazin
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»
Μόνος στο σπίτι 04 Δεκεμβρίου 2025 | 06:02

Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»

Ο Ντάνιελ Στερν ήταν ένας από ηθοποιούς που συνέβαλαν στην επιτυχία της ταινίας Home Alone το 1990. Ωστόσο αρνείται να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα 35 χρόνα ζωής του φιλμ και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Spotlight

Ήταν το 1990 όταν μια ταινία θα κάνει την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες και δεν θα γίνει απλά η έκπληξη της χρονιάς, αλλά μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της. Το Home Alone θα σαρώσει στο box office, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 475 εκατ. δολάρια και θα μετατρέψει τον 10χρονο Μακόλεϊ Κάλκιν σε σούπερ σταρ.

Και μπορεί να έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε, ωστόσο ακόμα και σήμερα το φιλμ συνεχίζει να προκαλεί ενθουσιασμό και γέλιο. Μάλιστα, εδώ και λίγο καιρό ο Μακόλεϊ Κάλκιν «πρωταγωνιστεί» σε ένα εορταστικό τρούρ για τις τρεισήμισι δεκαετίες ζωής του Home Alone.

YouTube thumbnail

Ωστόσο ένας από τους πρωταγωνιστές και (αντί) ήρωες εκείνης της ταινίας αρνείται να πάρει μέρος στους εορτασμούς. Ο Ντάνιελ Στερν, που υποδύθηκε έναν από τους δύο ληστές που έκαναν τα πάντα για μπουν στο σπίτι του Κέβιν, δήλωσε ότι δεν θα πάρει μέρος σε καμία από τις εκδηλώσεις.

Ο Μαρβ του Home Alone δεν είναι… τσακωμένος με την ταινία που τον έκανε γνωστό σε όλο τον πλανήτη, ούτε που τους άλλοτε συμπρωταγωνιστές του, απλά δεν έχει καμία όρεξη να αφήσει το σπίτι του και να τρέχει.

«Χωρίς να θέλω να προσβάλω κανέναν από τους ανθρώπους της ταινίας, δεν πρόκειται να αφήσω τη φάρμα μου» δήλωσε στο περιοδικό People και συνέχισε: «Αν είναι να κάνω κάποιο video call εννοείται. Αλλά πλέον είμαι πολύ σπιτόγατος».

Ο Ντάνιελ Στερν είδε την καριέρα του να παίρνει τα πάνω της μετά την επιτυχία του Home Alone – μάλιστα, πρωταγωνιστούσε και στο sequel δύο χρόνια μετά. Ωστόσο εδώ και δύο δεκαετίες οι εμφανίσεις του στη μεγάλη οθόνη ανήκουν στην κατηγορία «guest».

Ο ίδιος, παρέα με τη γυναίκα του, εγκατέλειψε τον χώρο του θεάματος, μετακόμισε σε μια φάρμα στην κομητεία Βεντούρα, καλλιεργεί εσπεροειδή και έχει ζώα, ενώ ως επάγγελμα δηλώνει γλύπτης.

Ωστόσο, η αγάπη του για το Home Alone είναι μέχρι και σήμερα μεγάλη. «Δεν ήξερα ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία, αλλά γνώριζα ότι από την αρχή ότι ήταν μια ξεχωριστεί ταινία» θα δηλώσει. «Από όταν έφτασε το σενάριο στα χέρια μου και το διάβασα, δεν σταμάτησα να γελάω. Ήταν απολαυστικό, αλλά ταυτόχρονα είχε ψυχή και καρδιά».

Κι όσο κι αν του αρέσει, που ακόμα και σήμερα, η ταινία έχει απήχηση στον κόσμο, με τη δημοσιότητα δεν τα πάει πολύ καλά. «Ναι, είναι ωραίο που έρχονται στον δρόμο και μου λένε πόσο αγαπούν το φιλμ. Αλλά καμιά φορά είνα και κουραστικό» θα τονίσει ο Ντάνιελ Στερν.

* Πηγή: People

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
HELLENiQ ENERGY: Σε επαναλειτουργία ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

HELLENiQ ENERGY: Σε επαναλειτουργία ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Πολιτική
Τσίπρας: Ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Τσίπρας: Ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Έχω δει 15 ψυχιάτρους, ζητάω βοήθεια»: Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, τα ψυχοφάρμακα και το επικίνδυνο Χόλιγουντ – Συγκλονιστικό βίντεο
Όλα στο φως 03.12.25

«Έχω δει 15 ψυχιάτρους, ζητάω βοήθεια»: Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, τα ψυχοφάρμακα και το επικίνδυνο Χόλιγουντ – Συγκλονιστικό βίντεο

Ο 26χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μίλησε με ειλικρίνεια σε ένα συγκλονιστικό βίντεο με την ελπίδα να βοηθήσει όλους όσοι νιώθουν μόνοι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα Φιλαράκια την έκαναν – Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της
Fizz 03.12.25

Τα Φιλαράκια την έκαναν - Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της

«Μετά από μια δεκαετία, η αγαπημένη σειρά των Gen X και των Millennial φεύγει από το streaming service του Netflix, προκαλώντας απειλές για ακύρωση συνδρομών. Αλλά θα εξαφανιστεί πραγματικά το Friends, τελικά;» γράφει ο Stuart Heritage στον Guardian.

Σύνταξη
«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE
Fizz 02.12.25

«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE

Η ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατήγγειλε με οργή τη χρήση του τραγουδιού της, Juno, από τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ σε βίντεο που προωθούσε τις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είχε πληροφορίες» – Διάσημος συγγραφέας κάνει συγκλονιστική δήλωση για το θάνατο της Μέριλιν Μονρόε
Θρίλερ 02.12.25

«Είχε πληροφορίες» - Διάσημος συγγραφέας κάνει συγκλονιστική δήλωση για το θάνατο της Μέριλιν Μονρόε

Ο Αμερικανός συγγραφέας Τζέιμς Πάτερσον πιστεύει ότι η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε και λέει ότι η διάσημη ηθοποιός «περπατούσε σε πολύ επικίνδυνα νερά».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμέλησε την οικογένειά του για χάρη της καριέρας του – «Πάλευα να ξεφύγουμε από τη φτώχεια»
100 χρόνια 02.12.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμέλησε την οικογένειά του για χάρη της καριέρας του – «Πάλευα να ξεφύγουμε από τη φτώχεια»

Λίγες ημέρες προτού γίνει 100 ετών, ο γνωστός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ παραδέχθηκε σε συνέντευξή του ότι παραμέλησε τη γυναίκα και τα παιδιά του για χάρη της καριέρας του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Είναι ή δεν είναι μια χριστουγεννιάτικη ταινία το Die Hard τελικά; – Η απόφαση του βρετανικού κοινού
Ποπ κουλτούρα 02.12.25

Είναι ή δεν είναι μια χριστουγεννιάτικη ταινία το Die Hard τελικά; - Η απόφαση του βρετανικού κοινού

Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει επίσης την αγαπημένη εορταστική ταινία των Βρετανών, τις απόψεις τους για τις συγκινητικές ταινίες και τις οικογενειακές εξόδους στο σινεμά, καθώς και αν τελικά το Die Hard είναι χριστουγεννιάτικη ταινία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σίρλεϊ ΜακΛέιν με μεγάλο, ζωηρό κόκκινο καπέλο στα 91 της ομολογεί το μυστικό της μακροζωίας
Αισιοδοξία 02.12.25

Η Σίρλεϊ ΜακΛέιν με μεγάλο, ζωηρό κόκκινο καπέλο στα 91 της ομολογεί το μυστικό της μακροζωίας

Στις 29 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια μιας εξόδου στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, όπου απόλαυσε ένα γεύμα με την βοηθό της στο Kristy's Village Cafe, η 91χρονη Σίρλεϊ ΜακΛέιν έκανε εντύπωση με το μεγάλο κόκκινο καπέλο της και τα καφέ γυαλιά ηλίου με χρωματικό ντεγκραντέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»
Fizz 02.12.25

Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»

Στο Φεστιβάλ Μαρακές, η Τζένα Ορτέγκα μιλά για την τεχνητή νοημοσύνη ως απειλή και ευκαιρία, τονίζοντας πως «η ομορφιά βρίσκεται και στα λάθη» — κάτι που, όπως είπε, «ένας υπολογιστής δεν μπορεί να προσφέρει»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη
Οικογενειακή υπόθεση 04.12.25

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη

12 παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορούν να αλλάξουν, αλλάζοντας μαζί τους και την πορεία της νόσου - Άσκηση, διατροφή και εκπαίδευση προφυλάσσουν από την άνοια

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»
Φρικαλεότητες 04.12.25

Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»

Απαγωγές, βιασμοί, σωματεμπορία και στρατολόγηση ανηλίκων προστίθενται στον εφιάλτη των παιδιών στο Σουδάν, εν μέσω εμφυλίου, κλιμακούμενης ανθρωπιστικής κρίσης και οκνηρίας της διεθνούς κοινότητας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Το δίλημμα της αυτοδιάλυσης σε Φάμελλο και Χαρίτση, το κάλεσμα στα στελέχη αλλά όχι για την πρώτη θέση και τα νέα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά μέσω της «αυτοοργάνωσης»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του από το Ισραήλ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κοινή επιστολή 04.12.25

Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Στον Μπαργούτι αποδίδεται συχνά ο χαρακτηρισμός «Παλαιστίνιος Μαντέλα» και θεωρείται ότι θα μπορούσε να ενώσει τις διαφορετικές παρατάξεις των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη: ΝΑΤΟϊκό… ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού
Εγγραφο 04.12.25

Αποκάλυψη βόμβα: ΝΑΤΟϊκό... ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού

Η οικογένεια του σέρβου στρατηγού Πάβκοβιτς μηνύει το ΝΑΤΟ, καθώς εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ουρανίου και βαρέων μετάλλων στον καρκινικό ιστό του.

Σύνταξη
Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις
Οικονομία 04.12.25

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να κόψουν τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας που τους ταλαιπωρεί

Προκόπης Γιόγιακας
Το «plan b» για τα μπλόκα
Ελλάδα 04.12.25

Το «plan b» για τα μπλόκα

Η σύσκεψη στο Μαξίμου, οι οδηγίες της Κατεχάκη και οι φόβοι της ΕΛ.ΑΣ.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αλέξης Τσίπρας: Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση»
Έδωσε το σύνθημα 04.12.25

Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση» ο Αλέξης Τσίπρας

Ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα εξέπεμψε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», στο κατάμεστο «Παλλάς», δηλώνοντας «παρών» στο αύριο της χώρας καθώς «δεν πάει άλλο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ενωση: Συμφώνησαν για την ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στη γεωργία
Γεωργία 04.12.25

Συμφωνία στην ΕΕ για την ανάπτυξη νέας γενιάς γονιδιωματικών τεχνικών

ΕΕ και Ευρωβουλή συμφώνησαν στην ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στην ευρωπαϊκή γεωργία, που χαρακτηρίζονται «νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» από τους επικριτές τους.

Σύνταξη
Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία
Προεδρικές εκλογές 04.12.25

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ επιχειρεί να προσελκύσει ψηφοφόρους ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Χιλής, δίνοντάς τους διορία 98 ημερών «για να φύγουν από τη χώρα ελεύθερα».

Σύνταξη
Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ εξαιτίας της χρήσης του Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς
Χρήση του Signal 04.12.25

Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς, ο Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αποφαίνεται πόρισμα ανεξάρτητου οργάνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο