Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;
Εάν δεν αποσταλούν τα συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι τη Δευτέρα 22/12, «σημαίνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο εξακολουθεί να δρα ανενόχλητος», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ
«Τι θέλει να κρύψει ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Καββαδάς και αρνείται να δώσει τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των 6.404 δεσμευμένων ΑΦΜ που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ;», διερωτώνται πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.
Όπως αναφέρουν: «Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πληρωμή του μεγαλύτερου μέρους των 6.404 δεσμευμένων ΑΦΜ της περιόδου 2022 και 2023. Η πληρωμή τους έγινε μετά την απομάκρυνση του πρώην Προέδρου Ευ.Σημανδράκου και αντικατάσταση των αρμόδιων Διευθυντών. Τα στοιχεία αυτά είχε ζητήσει από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής το ΠΑΣΟΚ με το από 22.09.2025 έγγραφο.
Ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Καββαδάς με το με αρ. πρωτ 74145/3.10.2025 έγγραφο απέστειλε ένα αρχείο με τα 6.404 ΑΦΜ στο οποίο υπήρχαν συμπληρωμένα τα ποσά με τις πληρωμές που είχαν γίνει μέχρι 29.9.2025. Το διαβιβαστικό έγγραφο περιείχε Excel με την λίστα των 6.404 δεσμευμένων Α.Φ.Μ. με την ανάλυση των πληρωμών για τα έτη αιτήσεων 2022, 2023 και 2024, με την αξιολόγηση: «Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 16.10.2022 – 31.12.2023 είχαν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές για το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ.»
Από την διασταύρωση και τον έλεγχο των στοιχείων με την μορφή που δόθηκαν με το έγγραφο της 3.10.2025, προέκυψε ότι δεν δόθηκαν οι αναλυτικές ημερομηνίες των πληρωμών ανά καθεστώς και ως εκ τούτου δεν απαντήθηκε το αίτημά μας, τα δε στοιχεία που δόθηκαν δεν επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα περί πληρωμής σε ποσοστό 80%.».
Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνουν: «Προκειμένου να καταστεί γνωστό πότε πληρώθηκε, τι πληρώθηκε και από ποιον αρμόδιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΠΑΣΟΚ επανήλθε στις 12 Νοεμβρίου με νέο έγγραφο, ζητώντας την συμπλήρωση των αρχικών στοιχείων που εστάλησαν από τον Πρόεδρο του Οργανισμού.
Αν και με βάση τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα αιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία απαιτούν εργασία πολύ λίγων ημερών , η οφειλόμενη απάντηση έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα , παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας στο προεδρείο της εξεταστικής. Έτσι η πάνω από ένα μήνα καθυστέρηση αποστολής των συμπληρωματικών στοιχείων, δημιουργεί ερωτηματικά και δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι υποκρύπτει σκοπιμότητα.
Η σκοπιμότητα καθίσταται βάσιμη μετά τις δύο υποθέσεις των Γιαννιτσών και του Ηρακλείου, όπου εμφανίσθηκαν πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέληγαν σε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς από αυτούς που είχαν δηλωθεί από τους αιτούντες για ενίσχυση αρχικά».
Και καταλήγουν: «Εάν ο κ. Καββαδάς δεν αποστείλει τα συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου οπότε και συμπληρώνονται 40 ημέρες από τότε που ζητήθηκαν, σημαίνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο εξακολουθεί να δρα ανενόχλητος».
