Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Το ρωσικό παράδοξο με την ενέργεια
Κόσμος 15 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Το ρωσικό παράδοξο με την ενέργεια

Το πετρέλαιο ρέει άφθονο, αλλά «κολλά» στη θάλασσα και γονατίζει την οικονομία - Η Μόσχα εξάγει περισσότερο αργό από ποτέ, όμως οι κυρώσεις μπλοκάρουν τη διαδρομή προς τους αγοραστές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Spotlight

Η Ρωσία αντλεί και φορτώνει πετρέλαιο με ρυθμούς-ρεκόρ. Τα δεξαμενόπλοια φεύγουν διαρκώς από τα λιμάνια της Βαλτικής και του Ειρηνικού, σχηματίζοντας πραγματικά «σμήνη» πλοίων γεμάτων αργό. Κι όμως, παρά αυτή την εικόνα αφθονίας, τα έσοδα του Κρεμλίνου από το πετρέλαιο καταρρέουν. Πρόκειται για ένα ενεργειακό παράδοξο που απειλεί να μετατραπεί σε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα για τη Ρωσία, τη στιγμή που οι πολεμικές δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται το Bloomberg και η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (AIE), η φόρτωση ρωσικού αργού σε δεξαμενόπλοια έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτών των φορτίων δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει τον κύκλο της εξαγωγής, δηλαδή να φτάσει σε χώρα-αγοραστή και να αποφέρει πληρωμή. Αντίθετα, παραμένει για εβδομάδες ή και μήνες «παρκαρισμένο» στη θάλασσα, επιβαρύνοντας το κόστος και πιέζοντας τις τιμές.

Περίπου 180 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου βρίσκονται σήμερα πάνω σε δεξαμενόπλοια, αριθμός αυξημένος κατά σχεδόν 30% σε σχέση με τα τέλη του καλοκαιριού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο απόθεμα «πλωτού» ρωσικού πετρελαίου των τελευταίων δυόμισι ετών. Οι λόγοι είναι πολλοί: αυστηρότερες αμερικανικές κυρώσεις, περιορισμοί στη λεγόμενη «σκιώδη» ρωσική ναυτιλιακή στόλο, αλλά και μεγαλύτερες αποστάσεις μεταφοράς, καθώς οι ροές ανακατευθύνονται από την Ινδία προς την Κίνα ή αναζητούν νέους, πιο διστακτικούς αγοραστές.

Καταρρέουν τα έσοδα

Το αποτέλεσμα είναι διπλό και εξαιρετικά επιζήμιο. Από τη μία, η Ρωσία αναγκάζεται να πουλά το πετρέλαιό της με μεγάλες εκπτώσεις. Το Urals διαπραγματεύεται με discount που ξεπερνά τα 20 δολάρια το βαρέλι έναντι του Brent, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 24 δολάρια – τη μεγαλύτερη ψαλίδα από το 2023. Από την άλλη, το αυξημένο κόστος μεταφοράς, ασφάλισης και «αναμονής» στη θάλασσα ροκανίζει περαιτέρω τα καθαρά έσοδα.

Τα στοιχεία της AIE είναι αποκαλυπτικά: τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο μειώθηκαν στα περίπου 11 δισ. δολάρια τον μήνα, ποσό αισθητά χαμηλότερο τόσο σε ετήσια βάση όσο και σε σύγκριση με τις πρώτες φάσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία, όταν οι υψηλές διεθνείς τιμές γέμιζαν τα ταμεία της Μόσχας. Η αξία των εξαγωγών αυξάνεται οριακά σε όγκο, αλλά όχι σε χρήμα.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι ενδείξεις από τους βασικούς ασιατικούς προορισμούς. Η Ινδία, ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού αργού τα τελευταία χρόνια, εμφανίζεται έτοιμη να περιορίσει τις εισαγωγές της, υπό την πίεση της Ουάσιγκτον. Στην Κίνα, οι κρατικές διυλιστικές εταιρείες μειώνουν τις αγορές από τη Ρωσία, ενώ αυξάνουν τις εισαγωγές από τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν. Οι ποσοστώσεις των ανεξάρτητων διυλιστηρίων εξαντλούνται, περιορίζοντας περαιτέρω τη ζήτηση για ρωσικό πετρέλαιο.

Το δικό της «Βιετνάμ»

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος επιβαρύνει ολοένα περισσότερο τη ρωσική οικονομία. Οι στρατιωτικές δαπάνες για το 2025 εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 145 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά περίπου 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Κι ενώ στο παρελθόν το ενεργειακό χρήμα λειτουργούσε ως «μαξιλάρι», αυτό το στήριγμα αρχίζει να υποχωρεί επικίνδυνα. Τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχουν μειωθεί πάνω από 20% σε ετήσια βάση, περιορίζοντας τη δημοσιονομική ευελιξία του Κρεμλίνου.

Οι επιπτώσεις αρχίζουν να γίνονται αισθητές και στο εσωτερικό. Η ακρίβεια αυξάνεται ταχύτερα από τους μισθούς, η κατανάλωση υποχωρεί και η κεντρική τράπεζα αναγκάστηκε να διατηρήσει τα επιτόκια σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Παρά τη μερική αποκλιμάκωση, η ζήτηση παραμένει αδύναμη, σημάδι ότι η οικονομία «κουράζεται».

Για πολλούς αναλυτές, η Ρωσία πλησιάζει σε μια δική της «στιγμή Βιετνάμ»: έναν μακροχρόνιο πόλεμο με δυσανάλογο οικονομικό κόστος. Όπως επισημαίνουν διεθνή think tanks, το βάρος της σύγκρουσης στην Ουκρανία αντιστοιχεί σε ποσοστό του ΑΕΠ πολλαπλάσιο εκείνου που είχε επιβαρύνει τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ. Η διαφορά είναι ότι τώρα τα έσοδα που θα μπορούσαν να απορροφήσουν το σοκ στερεύουν.

Το ενεργειακό παράδοξο της Ρωσίας –πετρέλαιο παντού, χρήμα όλο και λιγότερο– δεν είναι απλώς μια ιδιομορφία της αγοράς. Είναι ένδειξη ότι οι κυρώσεις, έστω και με καθυστέρηση, αρχίζουν να διαβρώνουν το βασικό στήριγμα της ρωσικής οικονομίας. Και όσο τα δεξαμενόπλοια θα γεμίζουν τις θάλασσες χωρίς προορισμό, τόσο το Κρεμλίνο θα δυσκολεύεται να χρηματοδοτεί έναν πόλεμο που αποδεικνύεται ολοένα και πιο ακριβός.

Ενέργεια
Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Κανονισμός για έργα 81,4 δισ. ευρώ – Η παρουσία του Ρούτε

Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Κανονισμός για έργα 81,4 δισ. ευρώ – Η παρουσία του Ρούτε

Συνεντεύξεις
Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Stream newspaper
Δολοφονήθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του – Στο «κάδρο» ο γιος τους
Τραύματα από μαχαίρι 15.12.25

Δολοφονήθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του – Στο «κάδρο» ο γιος τους

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ. Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο γιος τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυστραλία: Όσα ξέρουμε για τη φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι – Προς αυστηρότερους νόμους για την οπλοκατοχή
Αυστραλία 15.12.25

Όσα ξέρουμε για τη φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι - Προωθούνται αυστηρότεροι νόμοι για την οπλοκατοχή

Παγκόσμιο σοκ μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία - Στους 16 ανήλθαν οι νεκροί. Πατέρας και γιος οι δράστες του χτυπήματος

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γιατί η Ελβετία θέλει να βάλει όριο στην αύξηση του πληθυσμού της;
Κόσμος 15.12.25

Γιατί η Ελβετία θέλει να βάλει όριο στην αύξηση του πληθυσμού της;

Η Ελβετία θέλει να επιβάλλει ένα ανώτατο όριο στον πληθυσμό της – Αύξηση του πληθυσμού πάνω απο τα 10 εκατ. θα σημάνει το «κλείσιμο των συνόρων» για μετανάστες και αιτούντες άσυλο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Αγγλία: Η στεγαστική κρίση που μετατρέπεται σε κοινωνική βόμβα
Το Λονδίνο στο επίκεντρο 15.12.25

Αγγλία: Η στεγαστική κρίση που μετατρέπεται σε κοινωνική βόμβα

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς μόνιμη στέγη, δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε προσωρινά καταλύματα και ένα κράτος που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε μια κρίση με δομικές αιτίες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Με τέτοιους συμμάχους, τι τους θέλεις τους εχθρούς;» – Η Δανία ξάγρυπνη για την «απειλή Τραμπ»
Ανήσυχες συμμαχίες 15.12.25

«Με τέτοιους συμμάχους, τι τους θέλεις τους εχθρούς;» – Η Δανία ξάγρυπνη για την «απειλή Τραμπ»

Γιατί η Δανία ανησυχεί πλέον περισσότερο για τη συμμαχική αξιοπιστία των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά για την επιθετικότητα της Ρωσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Χιλή: Ο θρίαμβος της ακροδεξιάς ανοίγει ξανά πληγές της δικτατορίας του Πινοτσέτ
Ξυπνούν φαντάσματα 15.12.25

Ενας υμνητής του Πινοτσέτ πρόεδρος της Χιλής

Η νίκη του ακροδεξιού Καστ, που θα αναλάβει επόμενος πρόεδρος της Χιλής, ξαναζωντανεύει τα φαντάσματα της δικτατορίας του Πινοτσέτ στη χώρα που παραμένει σημαδεμένη από το αιματηρό παρελθόν της.

Σύνταξη
Μαρόκο: «Μαύρη μέρα» με τουλάχιστον 21 νεκρούς από ξαφνικές πλημμύρες
Μαρόκο 15.12.25

«Μαύρη μέρα» με τουλάχιστον 21 νεκρούς

«Πολύ ισχυρές καταρρακτώδεις βροχές» μέσα σε διάστημα «μιας ώρας», στη Σάφι του Μαρόκου, προκάλεσαν «εξαιρετικές» πλημμύρες και είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 21 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους

Σύνταξη
Το Ιράν θα συνεχίσει «να υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολά, δηλώνει σύμβουλος του Χαμενεΐ
Τεχεράνη 15.12.25

Το Ιράν θα συνεχίσει «να υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολά

«Υπό την κατεύθυνση και τις διαταγές του ηγέτη» Χαμενεΐ, το Ιράν θα συνεχίσει «να υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολά, «πολύτιμη και αλτρουιστική οργάνωση στην πρώτη γραμμή της αντίστασης».

Σύνταξη
Γάζα: Ποιοι προσπαθούν να πλουτίσουν από την ανοικοδόμηση – Τα σχέδια Τραμπ και Κούσνερ
Κόσμος 15.12.25

Ποιοι προσπαθούν να πλουτίσουν από την ανοικοδόμηση της Γάζας - Τα σχέδια Τραμπ και Κούσνερ

Με τα τρία τέταρτα των κτιρίων στη Γάζα να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τις ισραηλινές επιθέσεις των τελευταίων δύο ετών, η ανασυγκρότηση θα κοστίσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
