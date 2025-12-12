Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για ανάμιξη σε εκλογές στις εκλογές του 2024

Η Γερμανία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εντόπισε δύο ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και τις γενικές εκλογές του Φεβρουαρίου.

Πρόσθεσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη ώστε να λάβουν χώρα συζητήσεις γύρω από το περιστατικό, σύμφωνα με το France24.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε:

«Μπορούμε πλέον να αποδώσουμε με σαφήνεια την κυβερνοεπίθεση κατά της Γερμανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Αεροπορίας τον Αύγουστο του 2024 στην ομάδα χάκερ APT28, γνωστή και ως Fancy Bear.

Δεύτερον, μπορούμε πλέον να δηλώσουμε με βεβαιότητα ότι η Ρωσία, μέσω της εκστρατείας Storm 1516, προσπάθησε να επηρεάσει και να αποσταθεροποιήσει τις πιο πρόσφατες ομοσπονδιακές εκλογές», πρόσθεσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ανακοινώθηκαν αντίποινα

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Γερμανία «θα λάβει μια σειρά αντιμέτρων για να κάνει τη Ρωσία να πληρώσει το τίμημα για τις υβριδικές ενέργειές της, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους μας».

Το Βερολίνο θα υποστηρίξει «νέες ατομικές κυρώσεις κατά υβριδικών παραγόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο», είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται σε υψηλό συναγερμό λόγω των φερόμενων ρωσικών δραστηριοτήτων κατασκοπείας, παρακολούθησης με drones και σαμποτάζ, καθώς και των κυβερνοεπιθέσεων και των εκστρατειών παραπληροφόρησης.

Η Γερμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής βοήθειας στην Ουκρανία από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022 και έχει κατηγορήσει τη Μόσχα για «υβριδικές επιθέσεις», συμπεριλαμβανομένων πτήσεων drones κοντά σε διάφορα ευρωπαϊκά αεροδρόμια τους τελευταίους μήνες.