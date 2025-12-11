newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας» – Δραματικές προειδοποιήσεις από τον Ρούτε
Κόσμος 11 Δεκεμβρίου 2025 | 16:25

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας» – Δραματικές προειδοποιήσεις από τον Ρούτε

«Η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ εναντίον του ΝΑΤΟ εντός πέντε ετών», ισχυρίστηκε ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας.

Ο νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σήκωσε τους τόνους στο Βερολίνο, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με μια σύγκρουση μεγάλης κλίμακας.

Κάλεσε τους συμμάχους να ενισχύσουν άμεσα την άμυνα και την παραγωγή οπλικών συστημάτων, τονίζοντας ότι «ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας» και ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ εναντίον του ΝΑΤΟ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Πρόκειται για τη σκληρότερη προειδοποίησή του μέχρι σήμερα τονίζοντας ότι ο πόλεμος αυτός θα μπορούσε να είναι «της κλίμακας του πολέμου που υπέφεραν οι παππούδες και οι προπάπποι μας».

«Η σύγκρουση είναι προ των πυλών»

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί είναι αδιάφοροι. Πάρα πολλοί δεν αντιλαμβάνονται την επείγουσα ανάγκη και πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Η ώρα για δράση είναι τώρα», δήλωσε ο Ρούτε.

«Η σύγκρουση είναι προ των πυλών. Η Ρωσία έφερε τον πόλεμο πίσω στην Ευρώπη. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε. «Η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ εναντίον του ΝΑΤΟ εντός πέντε ετών», δήλωσε σε άλλο σημείο ο γενικός γραμματέας της στρατιωτικής συμμαχίας.

Μερτς: Δεν θα επιτρέψουμε να διχαστεί η Ευρώπη

Νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου με τον Ρούτε, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε τίποτα και σε κανέναν να μας διχάσει».

Ο Μερτς επέκρινε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ότι η Γερμανία και οι σύμμαχοι του Κιέβου θα συνεχίσουν να ασκούν μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμο. Επιπλέον, όπως ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος, θα ασκηθεί πίεση για να διασφαλιστούν «ισχυρές νομικές και υλικές εγγυήσεις», καθώς και ότι «δεν θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων».

Παράλληλα, ο Μερτς υπογράμμισε τον ρόλο του ΝΑΤΟ «σε μια εποχή μεγάλης γεωπολιτικής αναταραχής».

Σχετικά με την πρόσφατη κριτική της Ουάσιγκτον, τόνισε ότι η στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ επιβεβαιώνει πως «η Γερμανία είχε δίκιο που επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ». Οπως ανέφερε, επιβεβαιώνεται επίσης η πολιτική του Βερολίνου στους τομείς της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της οικονομίας.

«Το κάνουμε αυτό με βάση τις δικές μας πεποιθήσεις και όχι επειδή μας πιέζει κάποιος», ανέφερε ακόμη, ενώ επέμεινε ότι η Ευρώπη «μπορεί να σταθεί γερά στα πόδια της».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
BofΑ: Οι 3 καταλύτες ανάπτυξης της Ελλάδας, με discount ακόμη οι ελληνικές τράπεζες

BofΑ: Οι 3 καταλύτες ανάπτυξης της Ελλάδας, με discount ακόμη οι ελληνικές τράπεζες

AKTOR: Με υπερκάλυψη 2,5 φορές έκλεισε το ομόλογο

AKTOR: Με υπερκάλυψη 2,5 φορές έκλεισε το ομόλογο

Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει
Κόσμος 11.12.25

Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει

Τα λόγια του 11χρονου, κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ντοκιμαντέρ για τα παιδιά στην Ουκρανία λύγισαν τον μεταφραστή, καθώς και πολλούς από το κοινό που τον άκουγαν

Σύνταξη
Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»
Δαυίδ Vs Γολιάθ 11.12.25

Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»

Η νομικός που έγινε σύμβολο της παγκόσμιας νομικής αντίστασης στα ισραηλινά εγκλήματα στη Γάζα, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μιλάει για το ειρηνευτικό σχέδιο «φάρσα» για τη Γάζα, καθώς και για το τι την κρατάει όρθια παρά τις διώξεις εναντίον της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν ένα από τα «χειρότερα σενάρια» από υπεργρίπη, προειδοποιούν οι γιατροί
Κόσμος 11.12.25

Σαρώνει η «σούπερ γρίπη» τα βρετανικά νοσοκομεία - Αύξηση κατά 55% των νοσηλειών σε μια βδομάδα

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας (NHS England) ανακοίνωσε ότι ένας μέσος όρος 2.660 ασθενών νοσηλεύονταν με γρίπη την περασμένη εβδομάδα, που είναι το υψηλότερο επίπεδο γι’ αυτήν την περίοδο του χρόνου,

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
Κόσμος 11.12.25

Το σχέδιο «Κορέα» των ΗΠΑ στην Ουκρανία - Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στην Ουκρανία που οι ΗΠΑ εμπνεύστηκαν από την Κορέα - Ο κρίσιμος ρόλος του Ντονμπάς για το Κίεβο και το προηγούμενο του Μινσκ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΕΣΔΑ: Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά
ΕΣΔΑ 11.12.25

Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καλεί τα μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να επιτρέψουν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία των συνόρων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βενεζουέλα: Νυχτερινή εμφάνιση της Ματσάδο στο Οσλο – Η επιτροπή Νόμπελ καλεί τον Μαδούρο να «αποσυρθεί»
Νορβηγία 11.12.25

Η Ματσάδο εμφανίζεται στο Οσλο και η επιτροπή Νόμπελ παρεμβαίνει... πολιτικά

Σε απροκάλυπτη πολιτική παρέμβαση προχώρησε η επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας από τον Μαδούρο να «αποσυρθεί», καθώς η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο φωτογραφιζόταν τη νύχτα στο Οσλο.

Σύνταξη
Καραϊβική: «Πολύ ανήσυχη» η κυβέρνηση της Ουρουγουάης για την κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή
Επιθυμεί κατευνασμό 11.12.25

«Πολύ ανήσυχη» η Ουρουγουάη για την κλιμάκωση των εντάσεων στην Καραϊβική

Κατευνασμό των εντάσεων στην Καραϊβική «με όλα τα μέσα» θέλει να δει η κυβέρνηση της Ουρουγουάης, η οποία δηλώνει «πολύ ανήσυχη» για την έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας» το ρεσάλτο των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 11.12.25

Ρεσάλτο των ΗΠΑ: «Θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας»

Αναφερόμενη στην κατάληψη τάνκερ από τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας «καταγγέλλει σθεναρά και καταδικάζει αυτήν που αποτελεί θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας».

Σύνταξη
Βολιβία: Η νέα δεξιά κυβέρνηση συνέλαβε τον τέως αριστερό πρόεδρο Αρσε για διαφθορά
Βολιβία 11.12.25

Η νέα δεξιά κυβέρνηση πέρασε χειροπέδες στον τέως αριστερό πρόεδρο Αρσε

«Το είχαμε πει: ο Λουίς Αρσε θα είναι ο πρώτος που θα πάει φυλακή. Και τηρούμε τον λόγο μας», δήλωσε ο νέος δεξιός αντιπρόεδρος της Βολιβίας για τη σύλληψη του τέως αριστερού προέδρου της χώρας.

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία
Ελλάδα 11.12.25

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μετά τις συλλήψεις του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία φίλου του.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;
Art 11.12.25

Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;

Η Ουκρανία επαναδιεκδικεί τον Καζιμίρ Μαλέβιτς ως μέρος της ταυτότητάς της, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προβάλλει τον δημιουργό του «Μαύρου Τετραγώνου», ως σύμβολο πολιτιστικής αντίστασης και ιστορικής αποκατάστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις
Ελλάδα 11.12.25

Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι ανήλικοι προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εγκληματικές τους πράξεις γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο «Φραπές» επικαλούμενος «το δικαίωμα της σιωπής»
Εξεταστική 11.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο «Φραπές» επέλεξε την σιωπή για να μην αποκαλύψει τη σχέση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Τα δεκατρία ερωτήματα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ και δεν απαντήθηκαν από τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπές»). «Επέλεξε τη σιωπή για να μην αποκαλύψει την πραγματική του σχέση με στελέχη της Ν.Δ. και της κυβέρνησης».

Σύνταξη
Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»
Europa League 11.12.25

Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»

Ο Νταβίντε Καλάμπρια μίλησε στο match programme του Παναθηναϊκός - Πλζεν, με τον Ιταλό να δηλώνει χαρούμενος για τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στους στόχους του με το «τριφύλλι».

Σύνταξη
Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας

Η επιστημονική γνώση στο θέμα της γήρανσης έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε σήμερα ξέρουμε τι μας “γερνά”, τι μπορούμε να αλλάξουμε και πώς μπορούμε να νιώθουμε νεότεροι, χωρίς υπερβολές.

Σύνταξη
Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει
Κόσμος 11.12.25

Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει

Τα λόγια του 11χρονου, κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ντοκιμαντέρ για τα παιδιά στην Ουκρανία λύγισαν τον μεταφραστή, καθώς και πολλούς από το κοινό που τον άκουγαν

Σύνταξη
Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος

Η νεότητα δεν είναι ηλικία. Είναι βιολογία. Είναι το πώς λειτουργούν τα κύτταρα, η ταχύτητα με την οποία αναρρώνει το σώμα, η καθαρότητα του μυαλού, η ενέργεια που νιώθουμε το πρωί, η αντοχή μέσα στην ημέρα, η διάθεση, η ποιότητα του ύπνου.

Σύνταξη
Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας του χρόνου που, αν και για τους περισσότερους, σηματοδοτεί ημέρες χαράς και γιορτής, δεν παύει να είναι ένας μήνας με απαιτήσεις και στρες και μεγάλη καταπόνηση για τον οργανισμό.

Σύνταξη
Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»
Επίδειξη πλούτου; 11.12.25

Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»

Οι κίονες της πελώριας κατασκευής που χρησιμοποίηθηκε για την πρόταση γάμου, ήταν φτιαγμένες από χιλιάδες κούκλες Hello Kitty, τοποθετημένες έτσι ώστε να μιμούνται την κλίμακα και το μεγαλείο του Παρθενώνα.

Σύνταξη
Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»
Δαυίδ Vs Γολιάθ 11.12.25

Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»

Η νομικός που έγινε σύμβολο της παγκόσμιας νομικής αντίστασης στα ισραηλινά εγκλήματα στη Γάζα, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μιλάει για το ειρηνευτικό σχέδιο «φάρσα» για τη Γάζα, καθώς και για το τι την κρατάει όρθια παρά τις διώξεις εναντίον της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»

Για την απόκτηση του Μόντε Μόρις, την πιθανή μεταγραφή «ψηλού», τον τραυματισμό του Γουόρντ και το επικείμενο ματς με την Μπαρτσελόνα, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» – Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
Τραγωδία στη Ζάκυνθο 11.12.25

«Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» - Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ

Το πίτμπουλ που δάγκωσε θανάσιμα τον μικρό Λίο στη Ζάκυνθο βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού

Σύνταξη
Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Βαρκελώνη όπου την Παρασκευή αντιμετωπίζει τη «Μπάρτσα» και ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε -μεταξύ άλλων- για τον νέο συμπαίκτη του, Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη
Culture Live 11.12.25

Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη

Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, δίνουμε ραντεβού στις 18.00 στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, όπου στο Park Kiosk προβάλλονται κλασικές γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

