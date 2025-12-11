«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας» – Δραματικές προειδοποιήσεις από τον Ρούτε

Ο νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σήκωσε τους τόνους στο Βερολίνο, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με μια σύγκρουση μεγάλης κλίμακας.

Κάλεσε τους συμμάχους να ενισχύσουν άμεσα την άμυνα και την παραγωγή οπλικών συστημάτων, τονίζοντας ότι «ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας» και ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ εναντίον του ΝΑΤΟ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Πρόκειται για τη σκληρότερη προειδοποίησή του μέχρι σήμερα τονίζοντας ότι ο πόλεμος αυτός θα μπορούσε να είναι «της κλίμακας του πολέμου που υπέφεραν οι παππούδες και οι προπάπποι μας».

«Η σύγκρουση είναι προ των πυλών»

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί είναι αδιάφοροι. Πάρα πολλοί δεν αντιλαμβάνονται την επείγουσα ανάγκη και πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Η ώρα για δράση είναι τώρα», δήλωσε ο Ρούτε.

«Η σύγκρουση είναι προ των πυλών. Η Ρωσία έφερε τον πόλεμο πίσω στην Ευρώπη. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε. «Η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ εναντίον του ΝΑΤΟ εντός πέντε ετών», δήλωσε σε άλλο σημείο ο γενικός γραμματέας της στρατιωτικής συμμαχίας.

Μερτς: Δεν θα επιτρέψουμε να διχαστεί η Ευρώπη

Νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου με τον Ρούτε, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε τίποτα και σε κανέναν να μας διχάσει».

Ο Μερτς επέκρινε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ότι η Γερμανία και οι σύμμαχοι του Κιέβου θα συνεχίσουν να ασκούν μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμο. Επιπλέον, όπως ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος, θα ασκηθεί πίεση για να διασφαλιστούν «ισχυρές νομικές και υλικές εγγυήσεις», καθώς και ότι «δεν θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων».

Παράλληλα, ο Μερτς υπογράμμισε τον ρόλο του ΝΑΤΟ «σε μια εποχή μεγάλης γεωπολιτικής αναταραχής».

Σχετικά με την πρόσφατη κριτική της Ουάσιγκτον, τόνισε ότι η στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ επιβεβαιώνει πως «η Γερμανία είχε δίκιο που επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ». Οπως ανέφερε, επιβεβαιώνεται επίσης η πολιτική του Βερολίνου στους τομείς της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της οικονομίας.

«Το κάνουμε αυτό με βάση τις δικές μας πεποιθήσεις και όχι επειδή μας πιέζει κάποιος», ανέφερε ακόμη, ενώ επέμεινε ότι η Ευρώπη «μπορεί να σταθεί γερά στα πόδια της».