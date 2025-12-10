newspaper
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 10 Δεκεμβρίου 2025 | 08:49

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Για την κατάσταση στην Ουκρανία συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Δανία, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Δημοκρατία της Κορέας, της Σλοβενίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η αναπληρώτρια επικεφαλής του γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA),Τζόις Μσούγια, τόνισε ότι οι τελευταίες δύο εβδομάδες χαρακτηρίστηκαν από «έντονες επιθέσεις με πυραύλους και drones, πολλές κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν», που συνεχίζουν «να σκοτώνουν και να τραυματίζουν αμάχους, καταστρέφοντας κρίσιμες υποδομές και διακόπτοντας τις βασικές υπηρεσίες» .

Ειδική αναφορά έγινε στην κατάσταση στην Οδησσό και στο Χάρκοβο, όπου «μπλακάουτ διάρκειας 12 έως 18 ωρών κόβουν τη θέρμανση και το νερό σε ολόκληρες πολυκατοικίες». Στην Οδησσό, ανέφερε, πυραυλική επίθεση «κατέστρεψε υποσταθμό που τροφοδοτούσε αρκετές γειτονιές, συμπεριλαμβανομένου κέντρου φιλοξενίας εκτοπισμένων» .

Η κ. Μσούγια προειδοποίησε ότι κάθε πλήγμα σε υποσταθμό ή αγωγό θέρμανσης «κινδυνεύει να προκαλέσει αλυσιδωτές βλάβες με σοβαρές συνέπειες για τους αμάχους», ενώ η WHO έχει επιβεβαιώσει «εκατοντάδες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγείας μόνο φέτος».

Η αξιωματούχος του ΟΗΕ ζήτησε από το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει την επιρροή του ώστε να εξασφαλιστούν η τήρηση των κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, η ασφαλής και απρόσκοπτη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας και η επαρκής χρηματοδότηση του χειμερινού σχεδίου, το οποίο μέχρι σήμερα έχει καλυφθεί μόλις κατά 65%.

Κλείνοντας υπογράμμισε ότι «οι Ουκρανοί δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν για καλύτερες συνθήκες. Ζουν τον τέταρτο χειμώνα υπό πυρά και στο σκοτάδι» .

Η Καγιόκο Γκότι, αξιωματούχος της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, σημείωσε ότι το 2025 υπήρξε «μία από τις πιο θανατηφόρες χρονιές», με τις απώλειες αμάχων αυξημένες κατά 24% σε σχέση με το 2024.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, «14.775 άμαχοι -ανάμεσά τους 755 παιδιά- έχουν σκοτωθεί και άλλοι 39.322 έχουν τραυματιστεί» βάσει επαληθευμένων στοιχείων.

Η κ. Γκότι υπενθύμισε ότι οι επιθέσεις σε υποδομές «είναι παράνομες και απαράδεκτες, ανεξαρτήτως του ποιος τις διαπράττει», ενώ υπογράμμισε ότι στα κατεχόμενα εδάφη «αναφέρονται συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τα περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα, προειδοποιώντας ότι αποτελούν «ένα ακόμη βήμα στον επικίνδυνο κύκλο κλιμάκωσης».

Επανέλαβε ότι κάθε ειρηνευτική λύση πρέπει να διασφαλίζει «την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της».

Τι είπε η Ελλάδα στο συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, κατά την τοποθέτηση της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο ζήτημα των παιδιών, σημειώνοντας ότι «πρέπει να προστατεύονται ιδιαιτέρως» και ότι στην Ουκρανία «τα δικαιώματα τους στη ζωή, την υγεία, την εκπαίδευση και την ταυτότητα παραβιάζονται καθημερινά», με «περισσότερες από 340 επιθέσεις σε σχολεία μόνο φέτος».

Η Ελλάδα χαιρέτισε επίσης την πρόσφατη Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την «άμεση, ασφαλή και άνευ όρων επιστροφή» των παιδιών από την Ουκρανία που έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία.

Για την πορεία της ειρηνευτικής διαδικασίας, η κ. Μπαλτά υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τα αποτελέσματα των συζητήσεων στη Γενεύη και στη Φλόριντα μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας. Υπενθύμισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία και την Ευρώπη χωρίς την Ουκρανία και την Ευρώπη».

Η Ελλάδα ζήτησε από τη Ρωσία να εγκαταλείψει τις «μαξιμαλιστικές αξιώσεις» και να υπάρξει εποικοδομητική συμμετοχή. Η κ. Μπαλτά επανέλαβε ότι η Ελλάδα «θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και των αρχών της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας» .

«Δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση συνόρων που έχουν αλλάξει διά της βίας. Μια τέτοια πράξη θα συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο» υπογράμμισε.

Η κ. Μπαλτά κλείνοντας σημείωσε ότι «τα όπλα πρέπει να σιγήσουν για να ακουστεί η φωνή της ειρήνης». Για το μέλλον της Ουκρανίας, τόνισε ότι «η ίδια η Ουκρανία πρέπει να έχει τον τελικό λόγο, με αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας».

Economy
Bloomberg: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για το Eurogroup και οι υψηλοί συμβολισμοί

Bloomberg: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για το Eurogroup και οι υψηλοί συμβολισμοί

Κατασκευές
Ελεγκτικό Συνέδριο: «Σκανάρει» δημόσια έργα …μιας χρήσης

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Σκανάρει» δημόσια έργα …μιας χρήσης

inWellness
inTown
