Με έγγραφο το οποίο συνυπογράφουν και οι τρεις δυνάμεις, η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία, απορρίπτουν την ενεργοποίηση του μηχανισμού snapback μέσα από τον οποίο θα επιβάλλονταν κυρώσεις από τις Ε3 (Γαλλία, Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία)

Η επιστολή που συντάχθηκε από τις διπλωματικές αποστολές των τριών χωρών του Παγκόσμιου Νότου απευθύνονται στον Αντόνιο Γκουτέρες και στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Κίνα, Ιράν και Ρωσία δηλώνουν πως «επιβεβαιώνουν ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 2231, όλες οι διατάξεις της λήγουν μετά τις 18 Οκτωβρίου 2025». Η ημερομηνία αυτή, επομένως, «σηματοδοτεί το τέλος της εξέτασης του ιρανικού πυρηνικού ζητήματος από το Συμβούλιο Ασφαλείας», πρόσθεσαν οι απεσταλμένοι των χωρών.

Με τις κυρώσεις τους εναντίον του Ιράν, οι Ε3 παραβιάζουν το ψήφισμα 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας σύμφωνα με τις τρεις χώρες που συνέταξαν την επιστολή προς τον ΟΗΕ από κοινού.

Μια ιστορική συμφωνία για το Ιράν που αποσταθεροποιήθηκε το 2018

Το ψήφισμα ενέκρινε το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA), μια ιστορική πυρηνική συμφωνία του 2015 μεταξύ της Τεχεράνης και άλλων χωρών. Μετά την επικύρωσή του, επέβαλε την αναστολή των πυρηνικών κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, οι ΗΠΑ πάλι επί προεδρίας Τραμπ αποχώρησαν από τη συμφωνία και επανέφεραν τις κυρώσεις τους σε μια μονομερή κίνηση το 2018.

Το 2020, η Ουάσιγκτον προσπάθησε ακόμη και ανεπιτυχώς να ενεργοποιήσει τον λεγόμενο μηχανισμό «snapback» του JCPOA, ο οποίος θα επανέφερε όλες τις απαγορεύσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα των Περσών.

Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ υπέκυψαν στη συνέχεια στην αμερικανική πίεση, προσπαθώντας ακόμα να επαναφέρουν την Ουάσιγκτον στη συμφωνία και αναστέλλοντας επίσης το δικό τους εμπόριο με το Ιράν.

Κίνα και Ρωσία εγγυώνται για το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Οι τρεις σύμμαχοι του Παγκόσμιου Νότου απέρριψαν επίσημα την προσπάθεια της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (E3) να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό «snapback» στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επανεισαγωγή κυρώσεων κατά του Ιράν.

Σε κοινή επιστολή, τα τρία κράτη χαρακτήρισαν την κίνηση της E3 νομικά και διαδικαστικά λανθασμένη, υποστηρίζοντας ότι ο μηχανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να εξεταστεί πρώτα η αρχική αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι τρεις χώρες δήλωσαν ότι παραμένουν «προσηλωμένες στη διπλωματική δέσμευση και συλλογικές προσπάθειες για τη διατήρηση του ειρηνικού χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν».