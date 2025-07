Αντιπροσωπείες διπλωματών του Ιράν και της ομάδας E3 –της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας– αναμένεται να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους στην Κωνσταντινούπολη σήμερα, σύμφωνα με ιρανικές πηγές.

Η συνάντηση αυτή είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 08:30 (ώρα Ελλάδας) στο ιρανικό προξενείο και θα γίνει σε επίπεδο υφυπουργών Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εγγράφεται στο πλαίσιο των πρώτων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. Το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο εννοούν να εντείνουν την πίεση στην Τεχεράνη.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi says that Tehran will defend its nuclear rights, including uranium enrichment, in talks with the E3 on Friday. Araghchi told state media that Iran’s positions are still «strong» and that enrichment will continue. pic.twitter.com/dEADvtmULQ

— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) July 24, 2025